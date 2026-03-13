AFP
Harry Redknapp diyakini mampu menyelamatkan Spurs dari ancaman degradasi, sementara Peter Crouch memilih kandidat favorit untuk menggantikan Igor Tudor
Sebuah 'skenario kiamat' sedang terjadi di London Utara
Tottenham berharap ada "efek segar manajer baru" saat mereka merekrut Tudor untuk menggantikan Thomas Frank, namun hal itu belum terwujud. Sebaliknya, manajer asal Kroasia itu justru harus menyaksikan timnya menelan empat kekalahan beruntun, termasuk kekalahan telak 5-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions. Tottenham Hotspur Supporters' Trust telah meminta "tindakan darurat" karena tim ini berada di ambang degradasi ke Championship. Para petinggi klub dilaporkan kecewa dengan kurangnya identitas taktis yang jelas. Ketika Tudor menarik kiper berusia 22 tahun, Antonin Kinsky, setelah hanya 17 menit bermain di Madrid, ketegangan mencapai titik tertinggi. Tudor bahkan tidak menyapa pemain muda yang kecewa itu saat ia meninggalkan lapangan, yang disebut Crouch sebagai "kejam".
Crouch mengkritik keras sikap dingin Tudor terhadap Kinsky
Crouch tidak terkesan dengan kurangnya empati sang manajer, meskipun Tudor membela keputusan pergantian pemain tersebut sebagai langkah "yang perlu" untuk melindungi sang pemain. "Saya agak mengerti alasan pergantian itu; sebenarnya saya pikir itu keputusan yang tepat karena mereka bisa saja kembali ke dalam permainan," kata Crouch dalam wawancara eksklusif dengan Paddy Power. Kadang-kadang rasanya mereka hampir melakukannya, jadi menurut saya itu keputusan yang tepat, tapi mengabaikannya sepenuhnya saat dia berjalan keluar lapangan, itu tidak terasa benar bagi saya.
"Rasanya sangat kejam, dan para pemain mengelilinginya serta berusaha membantunya, tapi manajer malah mengabaikannya sepenuhnya."
Alasan di balik misi penyelamatan yang dipimpin Redknapp atau Keane
Dengan eksperimen Tudor yang tampak semakin tidak bisa dipertahankan, Crouch yakin Spurs harus kembali ke akar mereka dengan menunjuk sosok-sosok yang langsung dihormati dan memahami DNA klub. "Saya tidak akan menentang Harry [Redknapp]; sungguh, saya tidak akan," katanya sambil merenung. "Dia sangat memahami seluk-beluk permainan ini. Cari seseorang yang muda dan energik untuk mendampinginya, Robbie Keane, mengapa tidak? Apakah itu akan lebih buruk daripada apa yang terjadi saat ini? Tidak mungkin.” Crouch juga menyarankan Glenn Hoddle atau bahkan kembalinya Mauricio Pochettino yang sensasional - meskipun ia mencatat bahwa opsi terakhir kemungkinan besar akan terjadi pada musim panas.
Redknapp mengatakan dia bersedia menerima pekerjaan di Tottenham secara sementara, meskipun dia menambahkan bahwa dia belum dihubungi oleh klub.
Pertarungan sengit di Anfield semakin mendekat sebagai pertarungan terakhir Tudor
Meskipun tekanan semakin meningkat, Tudor diperkirakan akan memimpin Spurs dalam laga tandang yang berat ke Liverpool pada Minggu nanti. Namun, prospeknya suram, dengan Crouch memprediksi kemungkinan "kekalahan telak" yang hampir pasti akan mengakhiri masa jabatan Tudor. "Saya sama sekali tidak melihat ada cara bagi Tottenham untuk meraih hasil positif. Saya rasa ini bisa jadi pertandingan terakhir Igor Tudor," ia memperingatkan. Kegagalan menunjukkan perlawanan di Anfield akan membuat dewan direksi tidak punya pilihan selain bertindak sebelum leg kedua melawan Atletico. Dengan "pertarungan sengit" untuk bertahan di Liga Premier yang sudah di depan mata, klub harus memutuskan apakah mereka bisa menunggu lebih lama lagi sebelum melakukan pergantian pelatih lagi.
