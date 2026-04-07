Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Maguire tak akan kemana-mana! Bek Manchester United yang kembali bersinar itu menandatangani kontrak baru untuk melengkapi kebangkitan luar biasa di bawah asuhan Michael Carrick
Maguire sangat senang bisa memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford
Saat berbicara kepada saluran resmi klub United mengenai kontrak barunya, Maguire mengatakan: "Mewakili Manchester United adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah tanggung jawab yang membuat saya dan keluarga saya bangga setiap hari.
"Saya sangat senang dapat memperpanjang perjalanan saya di klub yang luar biasa ini setidaknya hingga delapan musim dan terus bermain di hadapan para pendukung istimewa kami untuk menciptakan lebih banyak momen menakjubkan bersama.
"Anda bisa merasakan ambisi dan potensi skuad yang menarik ini. Tekad seluruh klub untuk berjuang meraih trofi-trofi besar terlihat jelas bagi semua orang, dan saya yakin bahwa momen-momen terbaik kita bersama masih menanti di depan."
- Getty Images Sport
Wilcox memuji 'mentalitas' sang bek
Direktur olahraga United, Jason Wilcox, juga memuji Maguire. Ia mengatakan: "Harry mewakili mentalitas dan ketangguhan yang dibutuhkan untuk tampil bagi Manchester United. Ia adalah seorang profesional sejati yang membawa pengalaman dan kepemimpinan yang tak ternilai bagi skuad muda dan ambisius kami.
"Harry, seperti semua orang di klub ini, sangat bertekad untuk membantu Manchester United meraih kesuksesan yang konsisten dan berkelanjutan."
Dari nol menjadi pahlawan: Perjalanan Maguire menuju kebangkitan di Man Utd
Maguire bergabung dengan United dari Leicester City dengan biaya transfer sebesar £80 juta pada musim panas 2019, yang hingga kini masih menjadi rekor biaya transfer tertinggi untuk seorang bek. Dalam waktu enam bulan, bek tengah ini ditunjuk sebagai kapten klub oleh manajer saat itu, Ole Gunnar Solskjaer.
Meskipun ia mendapat kritikan selama musim debutnya pada 2019-20 serta di awal musim berikutnya, yang terjadi setelah penangkapan yang menjadi sorotan publik di Yunani, Maguire membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Liga Premier saat United finis di posisi kedua pada musim 2020-21. Ia menjadi bagian penting dari tim Inggris yang finis sebagai runner-up di Euro 2020 musim panas itu.
Namun, Maguire kembali dikritik karena penampilannya di level klub pada musim 2021-22 dan popularitasnya merosot tajam selama beberapa musim berikutnya. Erik ten Hag mencabut ban kapten United darinya pada 2023, dengan Bruno Fernandes mengambil alih ban kapten. Meskipun demikian, Maguire tetap menjadi kontributor kunci dalam kemenangan United di Piala Liga dan Piala Carabao pada 2023 dan 2024 masing-masing, sementara ia kembali masuk ke starting lineup di bawah asuhan Ruben Amorim.
Namun, di bawah asuhan Michael Carrick-lah Maguire benar-benar menemukan kembali performa terbaiknya, sehingga ia dipanggil kembali ke skuad Inggris untuk pertandingan internasional bulan Maret. Dengan pemain berusia 33 tahun itu kembali menjadi andalan di lini pertahanan, United berada di jalur yang tepat untuk finis di posisi ketiga Liga Premier dan lolos ke Liga Champions.
- AFP
Upaya Manchester United untuk lolos ke Liga Champions
Maguire saat ini sedang menjalani skorsing satu pertandingan bersama United setelah ia diusir wasit saat timnya bermain imbang 2-2 di kandang Bournemouth sebelum jeda internasional. Ia akan absen dalam laga Liga Premier Senin depan di kandang melawan rival Leeds, namun sudah bisa bermain saat timnya bertandang ke markas rival lima besar, Chelsea. United saat ini unggul enam poin atas The Blues di peringkat kelima, sementara mereka tertinggal enam poin dari Manchester City di peringkat kedua.
Meskipun Maguire akan tetap bertahan di United musim depan, satu pemain yang dipastikan hengkang adalah Casemiro, yang sangat disukai para penggemar, yang telah mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir kontraknya musim panas ini. Pemain asal Brasil itu, seperti Maguire, telah bangkit dari beberapa penampilan buruk di awal kariernya bersama United dan menjadi salah satu pemain terbaik mereka musim ini.