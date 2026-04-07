Harry Maguire tak akan kemana-mana! Bek Manchester United yang kembali bersinar itu menandatangani kontrak baru untuk melengkapi kebangkitan luar biasa di bawah asuhan Michael Carrick

Maguire bergabung dengan United dari Leicester City dengan biaya transfer sebesar £80 juta pada musim panas 2019, yang hingga kini masih menjadi rekor biaya transfer tertinggi untuk seorang bek. Dalam waktu enam bulan, bek tengah ini ditunjuk sebagai kapten klub oleh manajer saat itu, Ole Gunnar Solskjaer.

Meskipun ia mendapat kritikan selama musim debutnya pada 2019-20 serta di awal musim berikutnya, yang terjadi setelah penangkapan yang menjadi sorotan publik di Yunani, Maguire membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Liga Premier saat United finis di posisi kedua pada musim 2020-21. Ia menjadi bagian penting dari tim Inggris yang finis sebagai runner-up di Euro 2020 musim panas itu.

Namun, Maguire kembali dikritik karena penampilannya di level klub pada musim 2021-22 dan popularitasnya merosot tajam selama beberapa musim berikutnya. Erik ten Hag mencabut ban kapten United darinya pada 2023, dengan Bruno Fernandes mengambil alih ban kapten. Meskipun demikian, Maguire tetap menjadi kontributor kunci dalam kemenangan United di Piala Liga dan Piala Carabao pada 2023 dan 2024 masing-masing, sementara ia kembali masuk ke starting lineup di bawah asuhan Ruben Amorim.

Namun, di bawah asuhan Michael Carrick-lah Maguire benar-benar menemukan kembali performa terbaiknya, sehingga ia dipanggil kembali ke skuad Inggris untuk pertandingan internasional bulan Maret. Dengan pemain berusia 33 tahun itu kembali menjadi andalan di lini pertahanan, United berada di jalur yang tepat untuk finis di posisi ketiga Liga Premier dan lolos ke Liga Champions.