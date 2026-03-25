Harry Maguire, Phil Foden, dan delapan pemain Inggris yang paling diuntungkan dalam laga melawan Uruguay dan Jepang seiring semakin memanasnya persaingan untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia

Kontroversi dan misteri telah menyelimuti karier Ben White bersama timnas Inggris sejak ia meninggalkan skuad di tengah-tengah Piala Dunia 2022 karena 'alasan pribadi', sehingga ia hanya mencatatkan empat penampilan. Kisah yang paling sering beredar adalah bahwa White hengkang dari skuad setelah Steve Holland, asisten pelatih Gareth Southgate, mempertanyakan seberapa besar kecintaan sang bek terhadap sepak bola.

Namun, Southgate membantah cerita tersebut dan menegaskan bahwa baik ia maupun Holland tidak memiliki masalah dengan sang pemain. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah mencoba meyakinkan White untuk kembali ke skuad setelah Piala Dunia Qatar, namun sang pemain mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak tersedia untuk seleksi.

Tuchel mengungkapkan tahun lalu bahwa ia telah menghubungi White, dan 12 bulan kemudian pemain tersebut dipanggil kembali saat Jarell Quansah absen. Pemanggilan kembali ini memicu reaksi marah di media sosial, dengan banyak yang menyarankan ia tidak layak mendapat kesempatan kedua setelah meninggalkan skuad empat tahun lalu. White kini bukan lagi pemain utama Arsenal, namun cedera Jurrien Timber memberinya jalan kembali, dan kini ia kembali menjadi pemain internasional.

Kemampuan White untuk bermain sebagai bek tengah atau bek kanan membuatnya sangat berguna bagi sang pelatih. Di sisi lain, sang pelatih mungkin khawatir bahwa sang pemain tidak memahami lawan-lawannya karena ia telah mengakui bahwa ia tidak suka menonton sepak bola di waktu luangnya.