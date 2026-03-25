Harry Maguire, Phil Foden, dan delapan pemain Inggris yang paling diuntungkan dalam laga melawan Uruguay dan Jepang seiring semakin memanasnya persaingan untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia

Dan kini tinggal 35 pemain. Keputusan Thomas Tuchel untuk mengumumkan skuad yang diperluas—yang akan dibagi menjadi dua kelompok untuk dua pertandingan terakhir Inggris di kandang sendiri menjelang Piala Dunia—menjadi tanda terbaru bahwa pelatih asal Jerman ini mengambil pendekatan yang sangat berbeda dari para pendahulunya, dalam upayanya menjadi pelatih pertama sejak Alf Ramsey yang berhasil meraih trofi bersama Timnas Inggris.

Tuchel telah mengatasi kurangnya persaingan yang sesungguhnya dalam pertandingan-pertandingan yang dipimpinnya dengan meningkatkan persaingan internal untuk memperebutkan posisi, seperti mempertemukan Jude Bellingham dan Morgan Rogers dalam perebutan posisi nomor 10.

Dan dengan menunjuk skuad yang membengkak untuk pertandingan persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, termasuk dua pemain yang belum pernah bermain untuk timnas, satu yang belum tampil untuk Inggris selama lima tahun dan satu lagi yang karier internasionalnya tampaknya sudah tamat sepenuhnya karena alasan di luar lapangan, Tuchel telah meningkatkan taruhannya lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam skuad 26 pemainnya untuk turnamen tersebut.

GOAL menyoroti para pemain yang memiliki motivasi terbesar dalam sepekan ke depan seiring mendekatnya Piala Dunia...

    Harry Maguire

    Bek tengah Manchester United itu kembali masuk skuad untuk pertama kalinya sejak September 2024, sebagai penghargaan atas penampilannya yang konsisten bersama Setan Merah yang semakin membaik di bawah asuhan Michael Carrick. Namun, ia tak bisa sepenuhnya merayakan kembalinya ke skuad karena pada hari yang sama ia diusir wasit dan menyebabkan penalti dalam laga imbang 2-2 United di kandang Bournemouth.

    Maguire termasuk salah satu pemain paling berpengalaman di skuad, setelah bermain di Piala Dunia 2018 dan 2022 serta Euro 2020 tanpa banyak absen. Cedera membuatnya absen dari Euro 2024 dan sebelumnya ia diabaikan oleh Tuchel meskipun sebagian besar waktunya ia tetap bugar.

    Akan menarik untuk melihat bagaimana ia beradaptasi bermain dalam garis pertahanan tinggi yang disukai pelatih asal Jerman itu, terutama karena ia kadang-kadang kesulitan bermain dalam formasi tersebut di bawah asuhan Ruben Amorim, terutama dalam kekalahan di kandang Brentford pada awal musim ini.

    Ben White

    Kontroversi dan misteri telah menyelimuti karier Ben White bersama timnas Inggris sejak ia meninggalkan skuad di tengah-tengah Piala Dunia 2022 karena 'alasan pribadi', sehingga ia hanya mencatatkan empat penampilan. Kisah yang paling sering beredar adalah bahwa White hengkang dari skuad setelah Steve Holland, asisten pelatih Gareth Southgate, mempertanyakan seberapa besar kecintaan sang bek terhadap sepak bola.

    Namun, Southgate membantah cerita tersebut dan menegaskan bahwa baik ia maupun Holland tidak memiliki masalah dengan sang pemain. Ia juga mengungkapkan bahwa ia telah mencoba meyakinkan White untuk kembali ke skuad setelah Piala Dunia Qatar, namun sang pemain mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk tidak tersedia untuk seleksi.

    Tuchel mengungkapkan tahun lalu bahwa ia telah menghubungi White, dan 12 bulan kemudian pemain tersebut dipanggil kembali saat Jarell Quansah absen. Pemanggilan kembali ini memicu reaksi marah di media sosial, dengan banyak yang menyarankan ia tidak layak mendapat kesempatan kedua setelah meninggalkan skuad empat tahun lalu. White kini bukan lagi pemain utama Arsenal, namun cedera Jurrien Timber memberinya jalan kembali, dan kini ia kembali menjadi pemain internasional.

    Kemampuan White untuk bermain sebagai bek tengah atau bek kanan membuatnya sangat berguna bagi sang pelatih. Di sisi lain, sang pelatih mungkin khawatir bahwa sang pemain tidak memahami lawan-lawannya karena ia telah mengakui bahwa ia tidak suka menonton sepak bola di waktu luangnya.

    Phil Foden

    Foden bisa dibilang beruntung masih masuk dalam skuad 35 pemain mengingat performanya yang merosot sejak awal tahun ini, yang membuatnya tergeser dari susunan pemain inti Manchester City. Betapa jauhnya dia telah jatuh terlihat saat dia dimasukkan pada menit ke-90 di final Carabao Cup, sebuah keputusan yang oleh Wayne Rooney disamakan dengan "penggantian pemain demi belas kasihan".

    Foden belum mencetak gol dalam 20 penampilannya terakhir bersama City dan satu-satunya yang bisa ia tunjukkan sejak masa performa gemilangnya pada Desember hanyalah satu assist melawan Fulham pada Februari. Dan tidak seperti beberapa pemain lain yang performa klubnya merosot, ia tidak memiliki catatan prestasi yang bagus bersama Inggris sebagai penopang.

    "Sepak bola terkadang tidak selalu berjalan mulus," katanya di Wembley. "Ada pasang surut dan terkadang Anda tidak bisa menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri, dan begitulah adanya. Yang penting adalah bagaimana Anda bangkit kembali."

    Jika ia tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan saat melawan Uruguay atau Jepang, maka ia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi.

    Cole Palmer

    Cole Palmer memiliki status yang unik: ia mencetak gol di final Euro 2024 dan memberikan assist di semifinal, namun sejak itu hampir tidak memberikan kontribusi berarti bagi Inggris. Cedera hamstring dan pangkal paha membatasi penampilan Palmer menjadi hanya satu kali dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia Inggris, sementara ia tampil dua kali di UEFA Nations League.

    Kualitasnya yang unik membuatnya menjadi pemain yang layak dipertahankan bahkan di bangku cadangan, namun persaingan untuk posisi favoritnya sebagai penyerang sayap kanan atau No. 10 sangat ketat. Performa klubnya juga menurun dalam beberapa pekan terakhir dan ia menjadi sorotan setelah Chelsea kalah dalam empat pertandingan terakhirnya.

    Cobbie Mainoo

    "Kalian menyukai Kobbie," kata Ruben Amorim dengan nada meremehkan kepada para jurnalis yang meliput Manchester United pada bulan Desember. "Dia menjadi starter untuk Inggris, tapi itu tidak berarti saya harus memasukkan Kobbie ke lapangan jika saya merasa tidak perlu."

    Pengasingan Mainoo di bawah Amorim membuatnya kehilangan tempatnya di skuad Inggris, tetapi peran gelandang ini dalam kebangkitan United sejak Amorim digantikan oleh Carrick tidak mungkin diabaikan dan Tuchel pun mendengarkannya. Mainoo bisa dibilang sebagai pemain terbaik Inggris di Euro 2024, dengan kemungkinan pengecualian Marc Guehi, dengan ketenangannya dalam menguasai bola dan kualitas distribusinya yang menjadi landasan bagi perjalanan mereka ke final setelah awal yang kurang mengesankan.

    Pertanyaannya adalah apakah ia cocok dengan visi Tuchel tentang sepak bola berkecepatan tinggi dan dapat menemukan peran di samping Declan Rice dan Elliot Anderson, yang tampaknya telah mengamankan posisi mereka di starting XI sebagai penggerak lini tengah.

    John Stones

    Yang menarik, John Stones hanya tampil sebagai starter satu kali lebih sedikit untuk Inggris musim ini dibandingkan saat membela Manchester City di Liga Premier. Meskipun ia mengalami rentetan cedera parah selama beberapa tahun terakhir—yang menurut pengakuannya tahun lalu sempat membuatnya mempertimbangkan untuk pensiun—Tuchel tetap sangat setia padanya, dengan memanggilnya untuk mengikuti pemusatan latihan untuk keempat kalinya secara berturut-turut.

    Hal ini menunjukkan betapa Tuchel sangat menghargai pemain berpengalaman serta kualitas unik Stones dalam membawa bola keluar dari lini pertahanan. Southgate juga berulang kali memilih Stones, menurunkannya sebagai starter di semua tujuh pertandingan di Euro 2024 meskipun ia mengalami masalah kebugaran menjelang turnamen tersebut.

    Namun, minimnya waktu bermainnya di klub tentu menjadi perhatian, mengingat Stones hanya tampil dalam dua pertandingan—masing-masing di Carabao Cup dan FA Cup—sejak pulih dari cedera pada Februari.


    Dominic Calvert-Lewin

    Dengan dicoretnya Ollie Watkins, ada posisi penyerang tengah yang kosong dan Calvert-Lewin memiliki kesempatan untuk merebutnya, sesuatu yang tampaknya sangat tidak mungkin terjadi setahun yang lalu.

    Calvert-Lewin belum pernah dipanggil lagi sejak tampil sebagai pemain pengganti melawan Ukraina selama Euro 2020, dengan cedera yang sangat menghambat kariernya dan membuatnya hanya tampil sebagai starter di kurang dari setengah pertandingan Liga Premier Everton antara tahun 2021 dan saat ia meninggalkan klub tahun lalu.

    Dia telah meninggalkan masalah cederanya di Leeds dan mencetak 10 gol, termasuk rentetan tujuh gol dalam enam pertandingan yang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Premier bulan Desember. Ada kekhawatiran tentang rentetan hanya satu gol dalam sembilan pertandingan terakhirnya, tetapi jika dia bisa mencetak gol untuk Inggris, itu akan sangat membantu dalam mengamankan tiketnya ke Amerika Utara pada bulan Juni.


    Dominic Solanke

    Solanke terakhir kali tampil untuk Inggris di bawah asuhan Lee Carsley pada November 2024, setelah menunggu selama tujuh tahun untuk kembali ke tim nasional sejak debutnya pada 2017 di bawah asuhan Southgate. Ia tidak bisa dipanggil karena cedera pergelangan kaki yang dialaminya pada Agustus, yang membuatnya absen selama empat setengah bulan.

    Sejak kembali beraksi pada Januari, ia telah mencetak gol dengan efisiensi yang mengesankan, mencetak enam gol di semua kompetisi meskipun bermain untuk tim Tottenham yang berada di ambang zona degradasi.

