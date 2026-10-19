Getty Images Sport
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Harry Maguire pertanyakan kurangnya 'keberanian' rekan setim di Manchester United dan tanggapi 'kegaduhan' soal Lisandro Martinez setelah imbang melawan Leeds
Berbagi poin di Elland Road
Awal musim Manchester United yang lesu di Liga Primer berlanjut pada Minggu setelah mereka bermain imbang 1-1 melawan Leeds United. Tim asuhan Michael Carrick unggul di North Yorkshire ketika Bryan Mbeumo mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-35. Namun, keunggulan itu sirna tak lama setelah turun minum ketika Dominic Calvert-Lewin menuntaskan skema sepak pojok yang dirancang dengan baik.
Hasil tersebut membuat Setan Merah terpuruk di peringkat ke-13 setelah hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan awal mereka di liga. Poin-poin yang terus terbuang telah meningkatkan tekanan terhadap Carrick, yang kesulitan memenuhi ekspektasi tinggi jajaran direksi setelah klub aktif merekrut pemain sepanjang musim panas.
- Getty Images Sport
Maguire menuntut lebih banyak keberanian
Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Maguire blak-blakan menilai kekurangan timnya. Bek Inggris itu menyebut kurangnya ketenangan saat menguasai bola sebagai alasan utama mereka gagal meraih tiga poin, meski telah menyiapkan strategi untuk mengeksploitasi tuan rumah di lini tengah.
“Kami seharusnya bisa sedikit lebih berani saat menguasai bola dan tetap mengendalikannya ketika mendapat tekanan,” aku Maguire. “Namun, saat ini kami tidak seberani yang seharusnya, dan kami harus mendapatkan kembali keberanian itu karena untuk memenangkan pertandingan bagi Man Utd, kami harus punya keberanian dan ketenangan tersebut.”
Meski mempertanyakan kualitas permainan timnya saat menguasai bola, Maguire menolak menyalahkan kerja keras para pemain. “Kebersamaan, semangat, dan daya juang tim ini tidak bisa dipertanyakan. Bertandang ke sini tidak mudah,” tegasnya. “Leeds sedang tampil impresif di liga. Kami bisa bermain lebih baik. Kami harus menunjukkan kualitas lebih saat menguasai bola. Ketika datang ke tempat seperti ini, Anda tidak boleh kalah dalam situasi bola mati, dan kami kebobolan dari situasi bola mati yang membuat mereka kembali ke pertandingan.
“Sepanjang pertandingan, kami merasa nyaman dengan susunan permainan kami. Mereka tidak menciptakan terlalu banyak peluang. Kebobolan dari situasi bola mati setelah turun minum mengecewakan. Kami harus berjuang keras. Sekitar menit ke-70, kami mulai menemukan pijakan dan mungkin terlihat lebih berpeluang untuk menang, tetapi hasil imbang mungkin adil.”
Beralih dari drama Martinez
Hasil imbang di Elland Road menutup beberapa hari yang penuh gejolak bagi United, yang diperburuk oleh kekalahan 2-0 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa. Setelah kekalahan di kompetisi Eropa itu, Martinez secara terbuka menuntut lebih banyak dari direktur teknik Jason Wilcox, seraya menyatakan bahwa jajaran petinggi klub, bukan Carrick, yang seharusnya mendapat sorotan.
Menanggapi persoalan di luar lapangan itu, Maguire memastikan masalah tersebut kini telah diselesaikan di Carrington. "Ada banyak kegaduhan di sekitar klub pekan ini, seperti halnya setiap pekan, tetapi pekan ini lebih ramai," jelas sang bek. "Lisandro sudah angkat bicara, dia sudah meminta maaf, dan kami sudah melupakan masalah itu."
- AFP
Tekanan terhadap Carrick kian meningkat
Carrick kini harus mencari cara untuk membangkitkan semangat skuad yang jelas kurang percaya diri, sembari menghadapi kekhawatiran baru soal kebugaran pemain. Martinez tetap bisa menjadi starter melawan Leeds meski sempat meluapkan emosinya pada tengah pekan. Namun, bek itu harus ditarik keluar saat jeda karena masalah pada pahanya dan digantikan oleh Noussair Mazraoui.
United masih tertahan di paruh bawah klasemen, sementara pertandingan di kompetisi Eropa membuat jadwal padat mereka semakin berat. Manchester United sangat membutuhkan serangkaian hasil positif. Staf pelatih akan menanti dengan cemas kabar kebugaran Martinez saat berupaya menghidupkan kembali kiprah mereka di Premier League yang tengah tersendat.
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