Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, Maguire blak-blakan menilai kekurangan timnya. Bek Inggris itu menyebut kurangnya ketenangan saat menguasai bola sebagai alasan utama mereka gagal meraih tiga poin, meski telah menyiapkan strategi untuk mengeksploitasi tuan rumah di lini tengah.

“Kami seharusnya bisa sedikit lebih berani saat menguasai bola dan tetap mengendalikannya ketika mendapat tekanan,” aku Maguire. “Namun, saat ini kami tidak seberani yang seharusnya, dan kami harus mendapatkan kembali keberanian itu karena untuk memenangkan pertandingan bagi Man Utd, kami harus punya keberanian dan ketenangan tersebut.”

Meski mempertanyakan kualitas permainan timnya saat menguasai bola, Maguire menolak menyalahkan kerja keras para pemain. “Kebersamaan, semangat, dan daya juang tim ini tidak bisa dipertanyakan. Bertandang ke sini tidak mudah,” tegasnya. “Leeds sedang tampil impresif di liga. Kami bisa bermain lebih baik. Kami harus menunjukkan kualitas lebih saat menguasai bola. Ketika datang ke tempat seperti ini, Anda tidak boleh kalah dalam situasi bola mati, dan kami kebobolan dari situasi bola mati yang membuat mereka kembali ke pertandingan.

“Sepanjang pertandingan, kami merasa nyaman dengan susunan permainan kami. Mereka tidak menciptakan terlalu banyak peluang. Kebobolan dari situasi bola mati setelah turun minum mengecewakan. Kami harus berjuang keras. Sekitar menit ke-70, kami mulai menemukan pijakan dan mungkin terlihat lebih berpeluang untuk menang, tetapi hasil imbang mungkin adil.”



