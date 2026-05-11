Harry Maguire menyebut Leny Yoro berpotensi menjadi 'legenda sepanjang masa' dalam pujiannya yang tinggi terhadap rekan setimnya di Man Utd yang 'luar biasa'
Pujian tinggi untuk Yoro yang ‘luar biasa’
Pemain asal Prancis berusia 20 tahun itu bergabung dengan Old Trafford melalui kesepakatan senilai £52 juta dari Lille pada tahun 2024, dalam persaingan transfer yang membuat United berhasil mengalahkan pesaing-pesaing raksasa Eropa seperti Real Madrid, Liverpool, dan Paris Saint-Germain.
Berbicara kepada DHL Express tentang perjalanan karier bek muda tersebut, Maguire mengatakan: "Leny Yoro memiliki semua atribut, bakat, dan potensi untuk meraih karier apa pun yang dia inginkan. Sungguh luar biasa melihat seseorang bermain sebagai bek tengah di Liga Premier pada usianya, terutama di klub seperti Manchester United. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa dan masih banyak hal yang bisa dia tingkatkan. Semoga, dalam 10 atau 15 tahun ke depan, kita duduk di sini dan memasukkan namanya ke dalam jajaran pemain terbaik sepanjang masa."
Membangun inti pertahanan masa depan
Pujian tersebut tidak hanya ditujukan kepada Yoro, karena Maguire juga menyebut Ayden Heaven sebagai pasangan yang diharapkan menjadi duet bek tengah jangka panjang bagi United. Heaven, yang berusia 19 tahun, pindah dari rival Arsenal pada tahun 2025 dan telah berhasil menempatkan dirinya dalam skuad tim utama dengan 17 penampilan musim ini, serta berkembang pesat di bawah bimbingan Michael Carrick.
Maguire yakin bahwa duo ini akan menjadi fondasi kesuksesan klub selama dekade mendatang. "Saya sangat terkesan dengan Ayden Heaven sejak ia masuk ke tim," tambah pemain veteran United itu. "Dalam lima atau enam tahun ke depan, saya yakin dia dan Leny Yoro bisa menjadi pasangan bek tengah untuk klub ini. Bakatnya sudah ada; sekarang terserah mereka untuk terus bekerja keras dan berjuang. Keduanya memiliki masa depan yang cemerlang di sini."
Peran kepemimpinan di Old Trafford
Meskipun dicopot dari jabatan kapten oleh Erik ten Hag pada tahun 2023, Maguire justru mengalami kebangkitan kariernya musim ini. Setelah awalnya tampak akan hengkang, pemain berusia 33 tahun ini justru membuktikan nilainya sebagai mentor penting bagi para pemain muda di skuad, dan baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak yang membuatnya tetap bertahan di klub setidaknya hingga tahun 2027.
Merefleksikan perannya sebagai pemimpin di ruang ganti, Maguire menjelaskan: "Kepemimpinan sangat penting di ruang ganti dan di lingkungan klub karena Anda tidak akan memenangkan apa pun tanpa orang-orang yang menetapkan standar tinggi dan membantu para pemain muda merasa percaya diri di lapangan. Tim-tim terbaik selalu memiliki keseimbangan antara pemimpin yang hebat dan pengalaman di dalam skuad."
Transisi dan kesuksesan di bawah kepemimpinan Carrick
Perkembangan Yoro dan Heaven bertepatan dengan peningkatan performa yang signifikan dari United. Setelah mengalami masa stagnasi di bawah asuhan Ruben Amorim, klub ini kembali menemukan ritmenya di bawah kepemimpinan manajer sementara Carrick. Mantan gelandang tersebut berhasil membawa Setan Merah lolos ke Liga Champions dengan tiga pertandingan tersisa, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi para pemain muda untuk berkembang.