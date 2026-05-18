Harry Maguire menjelaskan mengapa Arsenal adalah 'tim yang lebih baik' daripada Man City, saat bek Man Utd itu membuat prediksi gelar juara Liga Premier

Dalam penilaian jujurnya mengenai peta persaingan Liga Premier saat ini, bek Manchester United itu berpendapat bahwa Arsenal mungkin justru lebih unggul dibandingkan City. Meskipun City telah lama mendominasi di bawah asuhan Guardiola, Maguire mencatat bahwa formasi taktis dan konsistensi yang saat ini ditunjukkan oleh klub asal London Utara itu menempatkan mereka pada posisi yang lebih kuat.

Maguire, yang baru-baru ini berhadapan dengan kedua unit penyerang kelas dunia tersebut di lapangan, menyoroti pendekatan seimbang Arsenal sebagai faktor kunci dalam penilaiannya yang mengejutkan.

Dia menyarankan bahwa The Gunners telah berkembang menjadi mesin yang lebih kompak daripada pemenang treble. Dengan selisih dua poin di atas City di puncak klasemen, klub ibu kota ini berupaya meraih gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun.