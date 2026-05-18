Harry Maguire menjelaskan mengapa Arsenal adalah 'tim yang lebih baik' daripada Man City, saat bek Man Utd itu membuat prediksi gelar juara Liga Premier
Maguire memprediksi Arsenal akan mengalahkan Manchester City
Dalam penilaian jujurnya mengenai peta persaingan Liga Premier saat ini, bek Manchester United itu berpendapat bahwa Arsenal mungkin justru lebih unggul dibandingkan City. Meskipun City telah lama mendominasi di bawah asuhan Guardiola, Maguire mencatat bahwa formasi taktis dan konsistensi yang saat ini ditunjukkan oleh klub asal London Utara itu menempatkan mereka pada posisi yang lebih kuat.
Maguire, yang baru-baru ini berhadapan dengan kedua unit penyerang kelas dunia tersebut di lapangan, menyoroti pendekatan seimbang Arsenal sebagai faktor kunci dalam penilaiannya yang mengejutkan.
Dia menyarankan bahwa The Gunners telah berkembang menjadi mesin yang lebih kompak daripada pemenang treble. Dengan selisih dua poin di atas City di puncak klasemen, klub ibu kota ini berupaya meraih gelar juara Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun.
Keunggulan taktis di lapangan
Ketika diminta untuk menjelaskan lebih lanjut mengapa ia menganggap Arsenal sebagai "tim yang lebih baik," Maguire menyoroti struktur permainan mereka serta betapa sulitnya menembus pertahanan mereka. Meskipun City terkenal karena kemampuannya untuk mencekik lawan dengan penguasaan bola, Maguire percaya bahwa perpaduan antara pertahanan yang kokoh dan permainan transisi yang tajam dari Arsenal menjadikan mereka unit tim yang lebih tangguh di musim ini.
Berbicara di The Overlap, Maguire menjelaskan: "Saya pernah bermain melawan keduanya. Sejujurnya, saya selalu berpikir Arsenal adalah tim yang lebih baik saat kami melawan mereka. Karena, sejujurnya, mereka tidak memberikan celah apa pun. Mereka sangat kokoh."
Dia menambahkan: "Kami mengalahkan mereka di Emirates, tapi kami tidak menciptakan banyak peluang dan kami mencetak dua gol yang luar biasa. Kami bermain bagus hari itu, tapi kami sebenarnya tidak menciptakan banyak peluang di dalam kotak penalti. Arsenal mempertahankan kotak penalti dengan sangat baik."
Memprediksi tim yang akan menjadi juara
Selain menganalisis kelebihan masing-masing tim, Maguire tidak ragu untuk memberikan prediksi pasti mengenai perebutan gelar Liga Premier. Pengalamannya sebagai pilar pertahanan United memberinya sudut pandang unik mengenai tim mana yang lebih sulit dihadapi.
Selama percakapannya dengan Ian Wright, bek tengah asal Inggris itu kemudian menunjuk favoritnya untuk meraih gelar juara, dengan mengatakan tentang Arsenal: "Saya selalu berpikir kalian akan cukup kuat. Saya masih berpikir kalian akan cukup kuat."
Prediksi Maguire kemungkinan akan memicu perdebatan di kalangan penggemar dan pakar, terutama mengingat persaingan sengit antara United dan kedua pesaing gelar tersebut. Namun, bintang Inggris itu tetap teguh pada keyakinannya bahwa fondasi yang dibangun oleh Arteta telah menciptakan skuad yang kini siap untuk menggeser kekuatan besar yang dibangun Guardiola di Etihad.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Arsenal?
Arsenal harus mengalahkan Burnley dan Crystal Palace dalam laga Liga Premier. Pertandingan pertama akan digelar di Emirates pada hari Senin, sebelum bertandang ke Selhurst Park di selatan London pada hari Minggu.
Mendapatkan poin maksimal dari dua laga tersebut akan membawa gelar juara pertama dalam 22 tahun, yang akan membangun kepercayaan diri dan semangat positif menjelang laga krusial melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada akhir bulan ini.