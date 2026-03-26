Harry Maguire mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang mantan manajer Man Utd, Ruben Amorim
Pujian tinggi meski Old Trafford sedang mengalami kesulitan
Amorim dipecat pada Januari lalu setelah masa jabatan yang penuh tantangan selama 14 bulan, di mana ia hanya mencatatkan 24 kemenangan dari 63 pertandingan, serta terus-menerus mendapat sorotan atas pilihan taktik dan susunan pemainnya. Dalam wawancara dengan The Mirror, Maguire membela mantan bosnya itu, dengan menyatakan: "Menurut saya, Ruben sangat baik kepada saya. Saya hampir selalu bermain di setiap pertandingan di bawah asuhan Ruben saat saya dalam kondisi fit. Saya tidak punya banyak hal buruk untuk dikatakan tentang Ruben. Saya sangat menyukai Ruben, saya pikir dia punya ide-ide hebat. Ide-ide itu hanya tidak berhasil di Manchester United. Saya yakin dia akan terus maju dan memiliki karier yang luar biasa, dan di klub berikutnya dia mungkin akan memenangkan banyak, banyak pertandingan sepak bola.
"Saya berbicara dengannya saat dia pergi. Dia mendoakan yang terbaik untuk kami semua. Saya yakin dia pasti kecewa, tapi saya tahu dia masih sangat, sangat muda dan saya yakin dia akan meraih hal-hal hebat di bidang manajemen."
Para pemain harus bertanggung jawab atas kegagalan tersebut
Mantan kapten United itu menolak untuk menyalahkan manajer sepenuhnya, dengan menyatakan bahwa para pemain gagal mewujudkan visi yang telah ditetapkan untuk mereka. Maguire menambahkan: "Itu memang tidak berjalan lancar atau berhasil, dan saya rasa kami sebagai pemain juga harus bertanggung jawab besar atas hal itu. Tapi saya pikir dia telah membawa klub ke arah yang benar, dan saya yakin dia pantas mendapat banyak pujian atas hal itu, karena dia telah membangun skuad yang bagus dan solid, dan saya yakin dia pantas mendapat pujian atas hal itu."
Amorim dikabarkan akan kembali ke Benfica secara mengejutkan
Sementara United tengah menempuh arah baru, Amorim sudah digadang-gadang akan kembali ke bangku cadangan dengan peran yang menonjol. Berbagai laporan di Portugal menyebutkan bahwa ia adalah kandidat terkuat untuk mengambil alih Benfica, yang berpotensi menggantikan Jose Mourinho. Langkah tersebut dipastikan akan menuai kontroversi mengingat statusnya yang ikonik di klub rival sekota mereka, Sporting CP.
Kebangkitan Michael Carrick
Di bawah kepemimpinan sementara Michael Carrick, United telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal hasil pertandingan, yang membuat mereka kini berada dalam persaingan ketat untuk lolos ke Liga Champions. Maguire sangat terkesan dengan kontribusi mantan gelandang tersebut, memuji kecerdasan taktis dan kemampuan komunikasinya, serta mendukungnya untuk menduduki jabatan manajer secara permanen.
"Sejak kedatangan Carrick, dia luar biasa. Dia berbicara dengan sangat baik. Dia sangat, sangat bagus secara taktis," jelas sang bek. "Saya pikir masih ada tujuh pertandingan tersisa. Kami telah menempatkan diri dalam posisi yang bagus. Saya pikir kami harus mengakhiri musim dengan kuat, dan saya pikir dia harus langsung masuk ke dalam daftar kandidat lain dan membiarkan prosesnya dimulai."