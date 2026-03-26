Harry Maguire mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang mantan manajer Man Utd, Ruben Amorim

Amorim dipecat pada Januari lalu setelah masa jabatan yang penuh tantangan selama 14 bulan, di mana ia hanya mencatatkan 24 kemenangan dari 63 pertandingan, serta terus-menerus mendapat sorotan atas pilihan taktik dan susunan pemainnya. Dalam wawancara dengan The Mirror, Maguire membela mantan bosnya itu, dengan menyatakan: "Menurut saya, Ruben sangat baik kepada saya. Saya hampir selalu bermain di setiap pertandingan di bawah asuhan Ruben saat saya dalam kondisi fit. Saya tidak punya banyak hal buruk untuk dikatakan tentang Ruben. Saya sangat menyukai Ruben, saya pikir dia punya ide-ide hebat. Ide-ide itu hanya tidak berhasil di Manchester United. Saya yakin dia akan terus maju dan memiliki karier yang luar biasa, dan di klub berikutnya dia mungkin akan memenangkan banyak, banyak pertandingan sepak bola.

"Saya berbicara dengannya saat dia pergi. Dia mendoakan yang terbaik untuk kami semua. Saya yakin dia pasti kecewa, tapi saya tahu dia masih sangat, sangat muda dan saya yakin dia akan meraih hal-hal hebat di bidang manajemen."