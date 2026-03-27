AFP
Harry Maguire mengucapkan terima kasih kepada pelatih sementara Man Utd, Michael Carrick, atas pemanggilannya kembali ke timnas Inggris, saat sang bek tampil sebagai starter dalam laga persahabatan melawan Uruguay
Perubahan taktik memicu kebangkitan Maguire
Maguire langsung menyoroti peran penting Carrick dalam kembalinya ia ke skuad Inggris, sambil menegaskan bahwa pelatih sementara United itu layak mendapat “penghargaan besar” karena telah membantunya menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya.
Bek tengah berusia 33 tahun itu, yang sempat kehilangan tempat di bawah rezim sebelumnya, tampak kembali bersemangat sejak Carrick mengambil alih sementara - memainkan peran kunci dalam kebangkitan United ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier.
Berbicara kepada ITV, Maguire mengatakan: "Penghargaan besar untuknya [Michael Carrick] karena memastikan saya masuk dalam skuad ini."
Preferensi terhadap formasi empat bek
Maguire memuji Carrick karena menerapkan gaya permainan yang memungkinkannya bermain dengan lebih agresif dan proaktif di lapangan.
"Michael datang dan mengubah formasi, dan kami kini bermain dengan empat bek. Saya lebih suka bermain dengan empat bek. Bagian terbaik dari karier saya adalah saat bermain dengan empat bek," jelas Maguire.
Dia mencatat bahwa peran di tengah dalam formasi lima bek terasa lebih seperti "peran tipe sweeper" dan kurang memiliki "kemampuan mendorong serangan dengan bola" yang menjadi ciri khas masa kejayaannya di bawah Ole Gunnar Solskjaer.
Kepergian Amorim dan pengaruh Carrick
Maguire bersikap hormat saat membahas Ruben Amorim, yang obsesi keras kepalanya terhadap formasi tiga bek pada akhirnya menyebabkan pemecatannya pada Januari lalu.
Bek asal Inggris itu menegaskan bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas kegagalan sistem sebelumnya, namun ia segera memuji "transisi yang mulus" yang dipimpin oleh staf kepelatihan saat ini, yang meliputi Jonny Evans dan Steve Holland.
"Saya tidak punya banyak hal buruk untuk dikatakan tentang Ruben. Saya sangat menyukai Ruben, dia punya ide-ide hebat. Ide-ide itu hanya tidak berhasil di Manchester United. Itu tidak klik, atau berhasil, dan kami para pemain juga harus mengambil banyak tanggung jawab atas hal itu," kata Maguire.
Dia bersikap netral mengenai apakah Carrick harus mendapatkan posisi itu secara permanen, dengan menyatakan bahwa meskipun bos sementara itu telah "luar biasa" dan "sangat baik secara taktis," keputusan ada di tangan petinggi klub.
Impian Piala Dunia dan para pemain muda Manchester United
Saat Thomas Tuchel mempersiapkan timnya untuk laga persahabatan mendatang melawan Uruguay dan Jepang, Maguire tetap menjadi sosok veteran yang sangat penting. Kembalinya dia bertepatan dengan promosi mengejutkan rekan setimnya di United, Ayden Heaven, ke sesi latihan tim senior.
Sementara pemain muda itu mewakili masa depan, Maguire fokus pada masa kini, bertekad untuk berkontribusi pada kesuksesan Inggris musim panas ini terlepas dari berapa menit ia bermain.
Merenungkan momen ketika ia mengetahui bahwa ia masuk dalam skuad, Maguire berbagi sebuah anekdot yang menyentuh: "Saya berbicara dengan manajer dan ia mengatakan bahwa saya masuk. Saya menelepon keluarga saya. Ibu saya sedang berlibur dan ia menangis. Saya sekarang berada di posisi dalam karier saya di mana ini bukan lagi tentang diri saya sendiri. Saya berusia 33 tahun. Baik saya bermain satu menit di Piala Dunia atau di setiap pertandingan, saya akan melakukan segalanya untuk memastikan negara ini meraih kesuksesan."