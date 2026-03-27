Harry Maguire mengucapkan terima kasih kepada pelatih sementara Man Utd, Michael Carrick, atas pemanggilannya kembali ke timnas Inggris, saat sang bek tampil sebagai starter dalam laga persahabatan melawan Uruguay

Maguire langsung menyoroti peran penting Carrick dalam kembalinya ia ke skuad Inggris, sambil menegaskan bahwa pelatih sementara United itu layak mendapat “penghargaan besar” karena telah membantunya menemukan kembali performa dan kepercayaan dirinya.

Bek tengah berusia 33 tahun itu, yang sempat kehilangan tempat di bawah rezim sebelumnya, tampak kembali bersemangat sejak Carrick mengambil alih sementara - memainkan peran kunci dalam kebangkitan United ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier.

Berbicara kepada ITV, Maguire mengatakan: "Penghargaan besar untuknya [Michael Carrick] karena memastikan saya masuk dalam skuad ini."



