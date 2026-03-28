AFP
Diterjemahkan oleh
Harry Maguire mengkritik wasit Sven Jablonski karena membiarkan tekel brutal Ronald Araujo terhadap Phil Foden lolos tanpa hukuman dalam laga imbang Inggris
Foden terpaksa ditarik keluar saat Tuchel marah
Insiden tersebut terjadi saat pertandingan persahabatan yang berlangsung tegang di Wembley, di mana Foden dijatuhkan oleh tekel agresif yang membuat bintang City itu memegangi pergelangan kakinya sambil meringis kesakitan. Pelatih Inggris Thomas Tuchel terlihat meluapkan kemarahannya di pinggir lapangan, mengarahkan amarahnya kepada wasit keempat. Foden akhirnya digantikan oleh Cole Palmer, yang memicu kekhawatiran terkait kebugarannya menjelang Piala Dunia yang semakin dekat.
Maguire pergi dengan perasaan kesal karena Araujo tidak dijatuhi sanksi
Maguire tidak segan-segan dalam menilai kinerja wasit, dengan menyatakan bahwa kelonggaran yang ditunjukkan bisa berakibat fatal menjelang Piala Dunia 2026. Mengungkapkan keterkejutannya atas tidak adanya kartu merah, bek tengah berpengalaman itu mengatakan kepada ITV: "Anda tidak mungkin melihat tekel seperti itu tanpa ada kartu merah. Hanya beberapa bulan lagi menjelang Piala Dunia dan wasit-wasit membiarkan tekel seperti itu... Ini mengecewakan. Kita harus melangkah maju, mengelola pertandingan dengan lebih baik, dan membawa pulang kemenangan. Itu adalah pertandingan yang bagus, banyak hal positif dan juga hal-hal yang perlu diperbaiki."
Membela tindakan White dalam insiden dramatis di akhir pertandingan
Malam itu tak kalah dramatis bagi Ben White, yang akhirnya kembali ke skuad tim nasional setelah sekian lama dinanti. Meskipun pemain Arsenal itu berhasil mencetak gol untuk membawa tuan rumah unggul, ia tetap mendapat sorakan ejekan dari sebagian penonton di Wembley. Malam itu berakhir dengan catatan pahit bagi sang bek ketika VAR turun tangan pada masa tambahan waktu untuk memberikan penalti terhadapnya akibat tekel terhadap Federico Vinas, yang membuat Maguire kembali mempertanyakan keputusan wasit. "Menurut saya, dia tampil brilian saat masuk. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa mengenai pertahanan untuk situasi itu (penalti) - jika saya berada di posisi itu, saya juga akan berusaha memblokir tendangan tersebut. Itulah yang harus kami lakukan. Itu benar-benar penalti yang sangat ringan," tambah Maguire.
Tempat di Piala Dunia masih terbuka
Terlepas dari kontroversi wasit, kembalinya Maguire ke starting XI menjadi topik pembicaraan utama. Dengan menunjukkan kepemimpinan yang menjadikannya pemain andalan di era sebelumnya, ia melakukan blok penyelamat gol di detik-detik terakhir untuk mempertahankan hasil imbang. Penampilannya menunjukkan bahwa ia masih sangat masuk dalam rencana Tuchel, memberikan kehadiran seorang pemain berpengalaman yang masih diremehkan oleh banyak kritikus tim nasional. Saat The Three Lions menatap laga-laga persiapan terakhir mereka, tekanan tetap ada pada para pemain cadangan untuk mengamankan tempat mereka di pesawat.