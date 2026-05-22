Harry Maguire 'mengejutkan' Thomas Tuchel dengan pernyataannya terkait pencoretan dari skuad Inggris, sementara sang pelatih memuji kualitas sang bek
Bek veteran dicoret dari daftar pemain
Bek tengah United berusia 33 tahun itu mengetahui nasibnya pada Kamis, dan langsung mengunggah pernyataan emosional di media sosial yang menegaskan bahwa ia tidak masuk dalam skuad. Pengakuan pribadi ini mendahului pengumuman resmi Tuchel pada hari Jumat, di mana sang manajer secara resmi mengumumkan opsi-opsi pertahanannya, termasuk Marc Guehi, Dan Burn, Ezri Konsa, John Stones, dan Jarell Quansah. Setelah masuk dalam skuad bulan Maret sebelumnya, pengakuan awal Maguire langsung memicu spekulasi media menjelang konferensi pers terakhir.
Tuchel membahas proses pemilihan pemain bertahan
Menanggapi dampak dari pembicaraan pribadi mereka dan reaksi publik sang pemain setelahnya, pelatih kepala Inggris itu menekankan rasa hormat profesionalnya yang mendalam terhadap sang bek sambil menjelaskan konsistensi taktisnya.
Tuchel berkata: "Saya sedikit terkejut, tapi saya sangat menghormati kepribadiannya, saya sangat menghargai kualitasnya. Dia menjalani musim yang luar biasa, saya bisa memahami kekecewaannya, saya bisa memahami alasan di balik kekecewaannya.
"Namun, saya tetap sedikit terkejut karena kami telah melakukan percakapan pribadi dan dia memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, yang memang dilakukannya, dan ini wajar karena saya dapat memahami semua alasan mengapa dia layak masuk dalam skuad. Namun, keputusan yang diambil adalah kami tetap mendukung para bek tengah kami yang telah membawa kami melewati bulan September, Oktober, dan November.
"Beberapa di antaranya adalah bagian dari kelompok kepemimpinan yang mengambil tanggung jawab dan menetapkan standar yang tinggi. Ini adalah keputusan untuk 26 pemain ini, meskipun terasa bertentangan dengan kepentingan individu."
Maguire mengungkapkan keterkejutannya melalui media sosial
Keputusan tersebut langsung memicu reaksi emosional dari pemain berpengalaman di level internasional ini, yang sebelumnya sangat yakin dapat mengamankan posisinya dalam skuad setelah penampilan gemilangnya di kompetisi domestik.
Melalui pernyataan langsung kepada para pengikutnya, Maguire menegaskan: "Saya yakin bisa memainkan peran penting musim panas ini untuk negara saya setelah musim yang saya jalani. Saya terkejut dan kecewa berat dengan keputusan ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang lebih saya sukai selain mengenakan seragam itu dan mewakili negara saya.
Tantangan yang menanti dalam kampanye Grup L
Keputusan berisiko Tuchel dalam pemilihan skuad langsung diuji dalam kompetisi, seiring Inggris bersiap menghadapi persaingan ketat di Grup L yang dihuni Kroasia, Ghana, dan Panama. Sistem taktis tim akan diuji secara fisik di level tertinggi tanpa kehadiran Maguire dalam duel udara, yang akan memberikan tekanan besar pada kelompok pemimpin yang tersisa untuk membuktikan keefektifan strategi skuad yang diambil manajer. Sementara itu, bek yang dicoret tersebut akan memasuki masa libur musim panas dengan upaya memproses kekecewaannya sebelum kembali ke latihan pramusim di level domestik.