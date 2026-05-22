Harry Maguire 'mengejutkan' Thomas Tuchel dengan pernyataannya terkait pencoretan dari skuad Inggris, sementara sang pelatih memuji kualitas sang bek

Menanggapi dampak dari pembicaraan pribadi mereka dan reaksi publik sang pemain setelahnya, pelatih kepala Inggris itu menekankan rasa hormat profesionalnya yang mendalam terhadap sang bek sambil menjelaskan konsistensi taktisnya.

Tuchel berkata: "Saya sedikit terkejut, tapi saya sangat menghormati kepribadiannya, saya sangat menghargai kualitasnya. Dia menjalani musim yang luar biasa, saya bisa memahami kekecewaannya, saya bisa memahami alasan di balik kekecewaannya.

"Namun, saya tetap sedikit terkejut karena kami telah melakukan percakapan pribadi dan dia memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya, yang memang dilakukannya, dan ini wajar karena saya dapat memahami semua alasan mengapa dia layak masuk dalam skuad. Namun, keputusan yang diambil adalah kami tetap mendukung para bek tengah kami yang telah membawa kami melewati bulan September, Oktober, dan November.

"Beberapa di antaranya adalah bagian dari kelompok kepemimpinan yang mengambil tanggung jawab dan menetapkan standar yang tinggi. Ini adalah keputusan untuk 26 pemain ini, meskipun terasa bertentangan dengan kepentingan individu."