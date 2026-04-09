Harry Maguire mengatakan kepada Man Utd bahwa mereka membutuhkan pemain baru untuk skuad inti menjelang 'musim panas yang sangat, sangat penting'
Penebusan dan perjanjian baru
Pemain timnas Inggris itu telah mengukir babak baru yang luar biasa di Old Trafford dengan menandatangani kontrak baru yang berlaku hingga 2027. Setelah dicopot dari jabatan kapten dan tampaknya akan hengkang setahun yang lalu, Maguire kini menjadi pilar utama tim asuhan Michael Carrick, yang membantu United naik ke peringkat ketiga klasemen.
Permintaan akan pemain berkualitas untuk starting XI
Meskipun momentumnya positif, Maguire tidak menipu diri sendiri mengenai apa yang dibutuhkan untuk mengejar ketertinggalan dari tim-tim seperti Arsenal dan Manchester City. Bek berusia 33 tahun itu secara terbuka menyatakan bahwa United perlu bergerak agresif di bursa transfer, khususnya dengan membidik pemain yang bisa langsung masuk ke skuad utama, bukan sekadar sebagai cadangan.
“Kami berada dalam posisi yang kuat. Kami telah menjalani beberapa bulan yang hebat di bawah asuhan manajer. Saya merasa skuad ini mulai terlihat seperti skuad yang kuat. Namun, musim panas ini akan menjadi sangat penting, benar-benar sangat penting. Kami membutuhkan lebih banyak pemain, kami membutuhkan kualitas yang lebih baik, kami membutuhkan pemain yang bisa langsung masuk ke dalam starting eleven. Dan ketika semuanya sudah terwujud, kita akan lihat bagaimana situasinya di awal musim. Kami akan menjalani pramusim yang baik dan siap," jelas sang bek.
Memanfaatkan keberhasilan perekrutan yang baru-baru ini dicapai
Manchester United berbelanja besar-besaran tahun lalu, mendatangkan pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko dalam aksi belanja senilai £225 juta yang bisa dibilang telah menyelamatkan musim mereka. Maguire memuji dampak dari kedatangan para pemain baru ini, namun ia memperingatkan bahwa absennya kompetisi Eropa musim ini telah menutupi kurangnya kedalaman skuad yang bisa terungkap tahun depan.
“Saya selalu ingin menjadi bagian dari skuad yang saya rasa mampu bersaing dan perekrutan berjalan dengan baik tahun lalu. Kami mendatangkan beberapa pemain top yang membantu kami tahun ini. Dan seperti yang selalu saya katakan, saya pikir musim panas ini akan menjadi musim panas yang penting, saya pikir kami harus merekrut pemain dengan sangat baik... Kami tidak berlaga di kompetisi Eropa musim ini, kami telah memainkan 40 pertandingan di akhir musim, dan kami pasti membutuhkan skuad yang lebih besar tahun depan,” tambah Maguire.
Perburuan gelar
Dengan Manchester City dan Liverpool yang berpotensi menghadapi masa transisi, Maguire merasakan adanya kekosongan kekuasaan di puncak klasemen Liga Premier. Ia yakin bahwa dengan investasi yang tepat, United akhirnya bisa mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung sejak 2013, asalkan mereka bisa menghindari inkonsistensi yang menghantui musim mereka saat ini.
“Saya pikir musim depan, jika kita melihatnya, kita harus berada di level di mana jika kita melakukan perekrutan dengan benar dan segala sesuatunya berjalan positif dari sekarang hingga akhir musim, serta terus mengikuti tren tersebut, tidak ada batasan seberapa jauh kita bisa mencapai. Kita harus menjadi bagian dari perbincangan untuk merebut trofi-trofi besar. Tentu saja saya merasa peluang untuk memenangkan Liga Premier musim ini lebih terbuka. Arsenal berada dalam posisi yang kuat, tentu saja. Namun, tahun depan, saat Februari atau Maret tiba, kami tidak ingin tertinggal jauh seperti yang terjadi tahun ini. Kami tidak ingin terlalu terbawa suasana. Jika kita berbicara tentang hal ini di akhir musim lalu, Anda mungkin akan berpikir kami agak bodoh, sebenarnya," pungkasnya.