Harry Maguire mendesak Manchester United membawa momentum ke musim baru di bawah Michael Carrick

Maguire meyakini raihan poin Premier League terbanyak sejak kedatangan Carrick harus menjadi tolok ukur utama tim menjelang musim baru.

Berbicara kepada media resmi klub, bek berusia 33 tahun itu menyoroti pentingnya menjaga momentum positif mereka sambil menyempurnakan pendekatan taktis baru sepanjang pramusim: "Jika kami bisa melanjutkan momentum itu, itu akan sangat bagus. Kami meraih poin Premier League terbanyak sejak dia bergabung, jadi itu akan menjadi target kami musim ini.

"Tetapi kami akan memiliki ide-ide baru dan cara bermain yang baru. Akan ada taktik berbeda yang ingin dilihat manajer dari kami. Kami bermain baik dalam banyak pertandingan, tetapi kami seharusnya bisa bermain lebih baik lagi. Kami memahami itu sebagai pemain.

"Kami telah bekerja keras untuk itu selama pramusim, dan saya pikir Anda akan melihat penampilan yang jauh lebih baik dari kami musim ini."