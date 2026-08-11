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Harry Maguire mendesak Manchester United membawa momentum ke musim baru di bawah Michael Carrick
Manchester United bangun momentum
United sedang bersiap menyambut musim penuh pertama mereka di bawah pelatih kepala permanen Carrick, yang secara resmi ditunjuk pada Mei setelah penutup musim 2025-26 yang mengesankan. Sejak Carrick mengambil alih pada Januari, tidak ada tim di Premier League yang memenangi lebih banyak pertandingan (12) atau mencetak lebih banyak gol (33) daripada United. Persiapan pramusim Manchester United terus meningkat setelah kemenangan atas Rosenborg dan Atletico Madrid, disertai hasil imbang 1-1 melawan juara Eropa Paris Saint-Germain.
- Getty Images Sport
Bek menyoroti perkembangan taktik
Maguire meyakini raihan poin Premier League terbanyak sejak kedatangan Carrick harus menjadi tolok ukur utama tim menjelang musim baru.
Berbicara kepada media resmi klub, bek berusia 33 tahun itu menyoroti pentingnya menjaga momentum positif mereka sambil menyempurnakan pendekatan taktis baru sepanjang pramusim: "Jika kami bisa melanjutkan momentum itu, itu akan sangat bagus. Kami meraih poin Premier League terbanyak sejak dia bergabung, jadi itu akan menjadi target kami musim ini.
"Tetapi kami akan memiliki ide-ide baru dan cara bermain yang baru. Akan ada taktik berbeda yang ingin dilihat manajer dari kami. Kami bermain baik dalam banyak pertandingan, tetapi kami seharusnya bisa bermain lebih baik lagi. Kami memahami itu sebagai pemain.
"Kami telah bekerja keras untuk itu selama pramusim, dan saya pikir Anda akan melihat penampilan yang jauh lebih baik dari kami musim ini."
Istirahat total membantu persiapan
Keputusan Thomas Tuchel untuk tidak memasukkan Maguire ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini terbukti menjadi berkah terselubung, karena memungkinkannya menyelesaikan jadwal pramusim secara penuh. Bek tengah itu menikmati rangkaian penampilan impresif di bawah Carrick sejak pergantian tahun, dengan memenangi duel Premier League (44) lebih banyak daripada rekan setimnya yang lain.
Maguire juga merasa kondisi fisiknya semakin tajam sambil menyambut kembalinya para pemain yang baru-baru ini mewakili negara mereka di panggung global. Ia menambahkan: "Saya merasa kebugaran Anda meningkat setiap pekan yang berlalu selama pramusim. Menyenangkan bisa langsung memainkan laga 60 menit dan mampu terus meningkatkan kondisi saya.
"Saya senang dengan bagaimana semuanya berjalan. Sebagai tim, saya pikir kami berada dalam posisi yang sangat bagus. Kami semua bugar dan terlihat kuat. Senang sekali semua pemain sudah kembali dari Piala Dunia. Itu membuat skuad kami semakin kuat dan meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tempat, dan memang begitulah seharusnya di klub ini."
- Bildbyran
Laga-laga pembuka krusial menanti
United memulai kampanye Premier League mereka pada 22 Agustus dengan bertandang ke Hull City yang baru promosi, salah satu mantan klub Maguire. Setelah itu, mereka menghadapi jadwal awal yang berat dan menuntut konsistensi sejak dini melawan Ipswich Town, Everton, Manchester City, dan Fulham sebelum jeda internasional pada September.
Maguire menekankan pentingnya meraih poin maksimal dari laga pembuka agar tidak tertinggal dalam persaingan di kasta tertinggi: "Di Premier League, Anda selalu menginginkan start yang bagus. Anda tidak ingin berada dalam posisi mengejar di Premier League karena ada begitu banyak tim bagus. Tidak ada pertandingan yang mudah. Saat Anda bermain melawan siapa pun, Anda harus turun ke lapangan dan berjuang untuk meraih tiga poin karena Anda tahu pekan berikutnya akan sama sulitnya, dan itulah bagian tak terpisahkan dari Premier League."
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