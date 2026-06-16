Harry Maguire membagikan kisahnya tentang panggilan FaceTime yang 'canggung' dari Thomas Tuchel, saat bintang Manchester United itu memutuskan untuk pensiun dari timnas Inggris setelah tidak dipanggil untuk Piala Dunia 2026

Dalam wawancara di podcast The Rest is Football, Maguire menceritakan cara unik dan canggung yang digunakan sang manajer untuk menyampaikan kabar tentang susunan pemain. Ia mengungkapkan: "Dia [Tuchel] menelepon semua orang lewat FaceTime. Itu panggilan yang cukup canggung. Saya menerima pesan yang mengatakan, 'Bisakah saya bicara dengan Anda sekitar pukul 4 sore?' Itu cara yang cukup unik untuk melakukannya dan pasti cukup sulit baginya karena dia bisa melihat reaksi semua orang.

"Saya langsung mengatakan bahwa saya sangat kecewa. Saya pikir saya sudah cukup berbuat untuk masuk skuad dan berpikir saya bisa membantu serta memiliki peran di dalam dan luar lapangan. Dia mengatakan dia tidak bisa memberi saya alasan, tapi dia memilih empat pemain yang membantunya melewati musim gugur.

"Itu sulit diterima. Saya memang berpikir saya akan masuk skuad setelah terpilih untuk kamp bulan Maret di bawah asuhannya untuk pertama kalinya. Saya bermain sangat baik di kedua pertandingan itu dan kemudian kembali ke Manchester United dan mengakhiri musim dengan sangat kuat."