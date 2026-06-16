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Harry Maguire membagikan kisahnya tentang panggilan FaceTime yang 'canggung' dari Thomas Tuchel, saat bintang Manchester United itu memutuskan untuk pensiun dari timnas Inggris setelah tidak dipanggil untuk Piala Dunia 2026
Bek veteran itu terkejut akibat dicoret
Pemain berusia 33 tahun itu merasa sangat "terkejut dan kecewa" setelah namanya tidak masuk dalam skuad akhir beranggotakan 26 pemain yang dipanggil Tuchel untuk turnamen tersebut. Setelah menyelesaikan musim domestik yang solid bersama United di bawah asuhan Michael Carrick, Maguire mengharapkan dipanggil ke tim nasional berkat penampilannya yang mengesankan selama jendela internasional bulan Maret. Sebaliknya, pelatih asal Jerman itu lebih memilih John Stones, Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah, dan Dan Burn untuk turnamen tersebut.
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Maguire mengenang saat panggilan video terputus secara tiba-tiba
Dalam wawancara di podcast The Rest is Football, Maguire menceritakan cara unik dan canggung yang digunakan sang manajer untuk menyampaikan kabar tentang susunan pemain. Ia mengungkapkan: "Dia [Tuchel] menelepon semua orang lewat FaceTime. Itu panggilan yang cukup canggung. Saya menerima pesan yang mengatakan, 'Bisakah saya bicara dengan Anda sekitar pukul 4 sore?' Itu cara yang cukup unik untuk melakukannya dan pasti cukup sulit baginya karena dia bisa melihat reaksi semua orang.
"Saya langsung mengatakan bahwa saya sangat kecewa. Saya pikir saya sudah cukup berbuat untuk masuk skuad dan berpikir saya bisa membantu serta memiliki peran di dalam dan luar lapangan. Dia mengatakan dia tidak bisa memberi saya alasan, tapi dia memilih empat pemain yang membantunya melewati musim gugur.
"Itu sulit diterima. Saya memang berpikir saya akan masuk skuad setelah terpilih untuk kamp bulan Maret di bawah asuhannya untuk pertama kalinya. Saya bermain sangat baik di kedua pertandingan itu dan kemudian kembali ke Manchester United dan mengakhiri musim dengan sangat kuat."
Tidak ada rencana untuk mundur dari panggung internasional
Meskipun mengalami kemunduran besar, bek yang telah membela timnas sebanyak 66 kali ini tetap menjalin komunikasi dengan para pemimpin inti skuad seperti Harry Kane, Declan Rice, dan Jordan Pickford untuk memberikan dukungan penuh. Selain itu, Maguire menolak menutup pintu bagi timnasnya, meski Tuchel terikat kontrak hingga Euro 2028.
Dia menambahkan: "Saya tidak berpikir saya akan pensiun dari timnas Inggris. Saya masih merasa memiliki sesuatu yang bisa saya tawarkan. Akan ada saat dan tempat di mana saya tidak layak dipilih, tetapi saya mungkin tetap tidak akan mengumumkan pensiun. Jika saya mendapat satu caps lagi, itu akan sepadan."
- Getty Images Sport
Perhatian kembali tertuju pada Old Trafford
Maguire akan memanfaatkan masa jeda musim untuk memulihkan tenaganya sepenuhnya menjelang kembalinya United ke Liga Champions pada musim 2026-27. Sementara rekan-rekan setimnya di tim nasional menghadapi tekanan berat dalam turnamen global, bek berpengalaman ini akan berupaya mempertahankan performa apiknya di level klub. Membuktikan ketahanannya di Liga Premier tetap menjadi hal yang paling penting jika ia ingin kembali masuk dalam pertimbangan tim nasional pada akhir tahun ini.