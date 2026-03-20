Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Maguire kembali! Thomas Tuchel memanggil kembali bek Manchester United itu ke skuad Inggris menjelang Piala Dunia
Maguire mengakhiri masa absennya selama 18 bulan dari timnas Inggris
Maguire terakhir kali tampil untuk Inggris pada September 2024 di bawah asuhan manajer sementara Lee Carsley, dan belum pernah dipanggil oleh Tuchel ke dalam skuad mana pun sejak ia mengambil alih jabatan tersebut pada awal 2025. Pelatih kepala asal Jerman itu sebelumnya telah memberikan alasannya untuk mengabaikan pemain berusia 33 tahun tersebut, dengan menunjuk pada performa yang kurang memuaskan dan kesulitan posisinya dalam sistem tiga bek Ruben Amorim, serta menyatakan bahwa ia melihat Marc Guehi dan Ezri Konsa lebih unggul daripada bek United tersebut pada saat itu.
Situasi tersebut telah berubah pada 2026. Sejak Carrick menggantikan Amorim pada Januari, Maguire telah menjadi starter di setiap pertandingan liga, menjadi sosok yang konsisten di jantung pertahanan United, dan mendapat dukungan terbuka dari manajernya dalam beberapa kesempatan. Dengan 64 caps dan 12 penampilan di Piala Dunia, kepemimpinannya menjelang turnamen besar musim panas ini adalah kualitas yang mungkin tidak dapat diabaikan oleh Tuchel. Carrick, saat berbicara menjelang perjalanan United ke Bournemouth, tidak menyembunyikan harapannya agar Maguire dan rekan-rekan setimnya di United mendapat penghargaan. "Saya belum berhubungan [dengan Tuchel]. Untuk para pemain, saya sangat ingin melihat mereka dipilih untuk turnamen ini dan untuk musim panas nanti. Saya tidak memiliki pengaruh apa pun dalam hal itu, tetapi dengan cara mereka bermain, mereka telah menempatkan diri mereka dalam pertimbangan dan memberi diri mereka kesempatan. Mereka bermain cukup baik untuk layak mendapatkan tempat."
- Getty Images Sport
Mainoo dan Hall mendapat penghargaan
Maguire bukanlah satu-satunya pemain yang diuntungkan dari kebangkitan luar biasa United pada tahun 2026. Kobbie Mainoo juga kembali dipanggil, setelah gelandang berusia 20 tahun itu kembali menemukan performa terbaiknya sejak kedatangan Carrick. Mainoo menjadi starter di final Euro 2024 melawan Spanyol, namun seperti Maguire, ia absen dari skuad Inggris selama 18 bulan setelah periode sulit di bawah asuhan Amorim, di mana ia jarang mendapat kesempatan bermain di level klub. Di bawah manajer barunya, ia kini menjadi salah satu nama pertama di daftar susunan pemain, dan penampilannya mendapat pujian konsisten dari pelatih kepala maupun rekan setimnya. Bek kiri Newcastle, Lewis Hall, juga masuk dalam skuad, setelah tampil mengesankan pada paruh kedua musim yang produktif setelah absen karena cedera. Gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, akan bergabung dengan mereka, sehingga para penggemar dapat melihat sekilas apa yang sedang coba dibangun oleh Tuchel menjelang Piala Dunia.
Kekeringan gol United di Inggris akhirnya berakhir
Tak ada pemain United yang masuk dalam skuad Inggris sejak September 2024, sebuah absen selama 18 bulan yang mencerminkan kekacauan dan performa buruk yang mewarnai bulan-bulan terakhir era Amorim di Old Trafford. United finis di peringkat ke-15 Liga Premier musim lalu di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu, kalah di final Liga Europa dari Tottenham, dan beberapa bulan awal musim ini tak menunjukkan banyak perbaikan sebelum ia dipecat. Kondisinya kini sangat berbeda, dan baik Maguire maupun Mainoo berada di jantung kebangkitan tim ini. United kini berada di peringkat ketiga Liga Premier dengan delapan pertandingan tersisa, dan mereka memegang kendali atas nasib mereka sendiri di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Audisi Piala Dunia yang paling menentukan
Inggris akan menghadapi Uruguay pada 27 Maret sebelum bertanding melawan Jepang pada 31 Maret, dan ini adalah laga persahabatan terakhir sebelum Tuchel mengumumkan skuad 25 pemainnya untuk Piala Dunia. Inggris tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama, dengan dua laga pemanasan tambahan melawan Selandia Baru dan Kosta Rika yang dijadwalkan di Florida pada bulan Juni sebelum turnamen dimulai. Tim asuhan Tuchel memenangkan semua delapan pertandingan kualifikasi mereka, termasuk kemenangan atas Serbia dan Albania pada November lalu. Tuchel, yang kontraknya semula akan berakhir setelah Piala Dunia, menandatangani kontrak baru pada Februari yang kini berlaku hingga Euro 2028, memberinya stabilitas untuk merencanakan jauh melampaui musim panas ini. Dengan masa depannya sudah terjamin, kini giliran para pemain untuk membuktikan kepadanya bahwa mereka layak mendapatkan tempat di pesawat untuk bergabung dengan kapten Harry Kane dalam upaya membawa Piala Dunia kembali ke Inggris.
