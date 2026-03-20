Harry Maguire kembali! Thomas Tuchel memanggil kembali bek Manchester United itu ke skuad Inggris menjelang Piala Dunia

Maguire terakhir kali tampil untuk Inggris pada September 2024 di bawah asuhan manajer sementara Lee Carsley, dan belum pernah dipanggil oleh Tuchel ke dalam skuad mana pun sejak ia mengambil alih jabatan tersebut pada awal 2025. Pelatih kepala asal Jerman itu sebelumnya telah memberikan alasannya untuk mengabaikan pemain berusia 33 tahun tersebut, dengan menunjuk pada performa yang kurang memuaskan dan kesulitan posisinya dalam sistem tiga bek Ruben Amorim, serta menyatakan bahwa ia melihat Marc Guehi dan Ezri Konsa lebih unggul daripada bek United tersebut pada saat itu.

Situasi tersebut telah berubah pada 2026. Sejak Carrick menggantikan Amorim pada Januari, Maguire telah menjadi starter di setiap pertandingan liga, menjadi sosok yang konsisten di jantung pertahanan United, dan mendapat dukungan terbuka dari manajernya dalam beberapa kesempatan. Dengan 64 caps dan 12 penampilan di Piala Dunia, kepemimpinannya menjelang turnamen besar musim panas ini adalah kualitas yang mungkin tidak dapat diabaikan oleh Tuchel. Carrick, saat berbicara menjelang perjalanan United ke Bournemouth, tidak menyembunyikan harapannya agar Maguire dan rekan-rekan setimnya di United mendapat penghargaan. "Saya belum berhubungan [dengan Tuchel]. Untuk para pemain, saya sangat ingin melihat mereka dipilih untuk turnamen ini dan untuk musim panas nanti. Saya tidak memiliki pengaruh apa pun dalam hal itu, tetapi dengan cara mereka bermain, mereka telah menempatkan diri mereka dalam pertimbangan dan memberi diri mereka kesempatan. Mereka bermain cukup baik untuk layak mendapatkan tempat."