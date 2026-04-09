Harry Maguire dinobatkan sebagai pegolf terbaik Manchester United saat para pemain Setan Merah memberikan prediksi pemenang Masters

Saat diwawancarai oleh media resmi klub, Mason Mount dan kiper Senne Lammens sepakat sepenuhnya ketika ditanya siapa pemain golf terbaik di skuad saat ini. Mount langsung menunjuk mantan kapten tim, dengan singkat mengatakan: "Harry Maguire." Sementara Noussair Mazraoui bercanda mencoba menyertakan Mount dalam pembicaraan, mantan gelandang Chelsea itu bersikeras bahwa rekan setimnya lebih unggul, mengakui: "Mungkin hari itu sedikit, tapi dia lebih baik dariku."

Lammens mengamini pernyataan Mount. Berbicara secara terpisah kepada Sky Sports, pemain asal Belgia itu menjelaskan: “Pemain terbaik mungkin adalah Harry Maguire. Dia sangat konsisten. Dia tidak banyak melakukan kesalahan, yang merupakan hal yang diinginkan dari seorang pemain golf.”