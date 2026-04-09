Harry Maguire dinobatkan sebagai pegolf terbaik Manchester United saat para pemain Setan Merah memberikan prediksi pemenang Masters
Rekan-rekan setimnya menobatkan Maguire sebagai raja golf
Terungkapnya keahlian Maguire dalam bermain golf terjadi di tengah masa stabilitas karier sang pemain berusia 33 tahun. Manchester United baru-baru ini mengumumkan bahwa Maguire telah menandatangani kontrak baru hingga tahun 2027, sebagai penghargaan atas penampilannya yang mengesankan di bawah asuhan manajer sementara Michael Carrick. Meskipun saat ini ia sedang menjalani skorsing akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Bournemouth—yang membuatnya absen dalam laga mendatang melawan Leeds United—ia tetap menjadi pemimpin penting dalam skuad yang berambisi lolos ke Liga Champions. Ternyata performa mengesankan ini tidak hanya terbatas di lapangan, karena rekan-rekan setimnya baru-baru ini menobatkannya sebagai pegolf terbaik klub.
Tenang di lapangan, tenang di tee
Saat diwawancarai oleh media resmi klub, Mason Mount dan kiper Senne Lammens sepakat sepenuhnya ketika ditanya siapa pemain golf terbaik di skuad saat ini. Mount langsung menunjuk mantan kapten tim, dengan singkat mengatakan: "Harry Maguire." Sementara Noussair Mazraoui bercanda mencoba menyertakan Mount dalam pembicaraan, mantan gelandang Chelsea itu bersikeras bahwa rekan setimnya lebih unggul, mengakui: "Mungkin hari itu sedikit, tapi dia lebih baik dariku."
Lammens mengamini pernyataan Mount. Berbicara secara terpisah kepada Sky Sports, pemain asal Belgia itu menjelaskan: “Pemain terbaik mungkin adalah Harry Maguire. Dia sangat konsisten. Dia tidak banyak melakukan kesalahan, yang merupakan hal yang diinginkan dari seorang pemain golf.”
Para Red Devils terpecah soal gelar juara Masters
Menjelang penyelenggaraan The Masters 2026 di Augusta National, para bintang United juga telah memberikan prediksi mereka mengenai siapa yang akan berhasil membawa pulang Jaket Hijau yang ikonik itu. Prediksi tersebut beragam di ruang ganti, dengan Lammens menebak seorang pegolf dengan pukulan jauh sebagai pemenang turnamen 2026, sambil berkata: "Saya harap itu akan menjadi Bryson DeChambeau. Saya menonton kanal YouTube Golf-nya, dan saya harap dia bisa tampil maksimal dan memenangkan The Masters."
Sebaliknya, Mount memilih opsi yang lebih patriotik dengan mendukung Justin Rose untuk merebut kembali kejayaannya di panggung besar, sementara Mazraoui tampak sedikit lebih ragu-ragu mengenai lanskap golf saat ini, terlihat bingung sebelum akhirnya memilih nama yang sudah tidak asing lagi, yaitu Rory McIlroy.
Perhatian kembali tertuju pada rivalitas Leeds
Meskipun perdebatan seputar jaket hijau menjadi pengalih perhatian yang menyenangkan, skuad United tetap sepenuhnya fokus pada fase krusial akhir musim Liga Premier. Dengan taruhannya yang tinggi untuk lolos ke kompetisi Eropa, perhatian pun segera beralih kembali ke lapangan menjelang laga yang sangat dinantikan melawan rival abadi mereka, Leeds United, pada Senin malam. Meskipun Maguire terpaksa menonton pertandingan ini dari pinggir lapangan, pengaruhnya di balik layar tetap kuat seperti biasa. Seperti yang ditunjukkan oleh perdebatan ringan di ruang ganti ini, semangat tim sedang tinggi. Setan Merah tentu berharap dapat menerjemahkan mentalitas pemenang tersebut menjadi tiga poin krusial saat hari pertandingan tiba.