Harry Maguire didakwa oleh FA: Bintang Man Utd terancam sanksi larangan bermain yang lebih lama setelah mendapat kartu merah dalam laga melawan Bournemouth
FA mengambil tindakan setelah insiden di Vitality Stadium
FA telah mengonfirmasi bahwa Maguire telah dijatuhi sanksi setelah penyelidikan terhadap perilakunya selama pertandingan imbang 2-2 Manchester United melawan Bournemouth baru-baru ini. Pemain timnas Inggris itu mendapat kartu merah langsung dari wasit Stuart Attwell karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas, namun reaksinya terhadap kartu merah tersebut kini membuatnya terjerat masalah lebih serius dengan pihak berwenang.
Maguire terlihat memprotes keputusan tersebut sebelum kemudian menghampiri wasit keempat di pinggir lapangan. FA merilis pernyataan yang mengonfirmasi dakwaan tersebut: "Harry Maguire telah didakwa setelah dikeluarkan pada menit ke-78 dalam pertandingan Liga Premier Man Utd melawan Bournemouth pada 20 Maret. Bek tersebut diduga bertindak tidak pantas dan/atau menggunakan kata-kata kasar dan/atau menghina serta/atau berperilaku tidak pantas terhadap wasit keempat setelah dikeluarkan. Harry Maguire memiliki waktu hingga 2 April untuk memberikan tanggapan."
Ancaman skorsing yang diperpanjang mengancam bek veteran
Meskipun kartu merah akibat pelanggaran sengaja biasanya dikenai sanksi skorsing satu pertandingan, tuduhan dari FA semacam ini sering kali mengakibatkan penambahan jumlah pertandingan dalam sanksi tersebut. Perkembangan ini menjadi pukulan telak bagi United, yang sudah menghadapi berbagai masalah dalam pemilihan pemain menjelang tahap akhir musim.
Pemain berusia 33 tahun itu diusir dari lapangan setelah menarik Evanilson saat sang striker sedang berhadapan dengan gawang, sebuah insiden yang juga berujung pada gol penyama kedudukan Bournemouth dari tendangan penalti yang dihasilkan. Jika tuduhan tersebut dikabulkan, Maguire bisa absen dalam serangkaian pertandingan krusial tepat saat tim asuhan Michael Carrick berusaha memperkuat posisi mereka di klasemen.
United akan melakukan perombakan lini pertahanan
Waktu pengajuan tuntutan ini sangat tidak menguntungkan bagi United, mengingat mereka sedang bersiap menghadapi jadwal pertandingan domestik. Maguire dipastikan absen dalam laga mendatang melawan Leeds United pada 13 April, namun jika ia dinyatakan bersalah atas tuduhan penggunaan bahasa kasar, ia bisa saja dilarang bermain dalam beberapa pertandingan berikutnya.
Hal ini berpotensi membuatnya absen dalam laga penting melawan Chelsea di Stamford Bridge pada 18 April. United saat ini berada di posisi ketiga di Liga Premier dan bertekad untuk mengamankan posisi empat besar guna lolos ke Liga Champions musim depan. Maguire juga dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru bersama United, namun mereka terus kesulitan menjaga gawang tetap bersih, setelah kebobolan sebanyak 42 gol dalam 31 pertandingan liga.
Sebuah kartu merah yang jarang terjadi bagi bek tengah
Anehnya, kartu merah ini merupakan yang pertama bagi Maguire selama berkarier di Old Trafford. Kartu merah terakhir yang diterimanya dalam kompetisi klub terjadi pada tahun 2019, saat ia masih membela Leicester City — kebetulan, kartu merah itu juga terjadi dalam pertandingan melawan Bournemouth.