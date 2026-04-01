Harry Maguire didakwa oleh FA: Bintang Man Utd terancam sanksi larangan bermain yang lebih lama setelah mendapat kartu merah dalam laga melawan Bournemouth

FA telah mengonfirmasi bahwa Maguire telah dijatuhi sanksi setelah penyelidikan terhadap perilakunya selama pertandingan imbang 2-2 Manchester United melawan Bournemouth baru-baru ini. Pemain timnas Inggris itu mendapat kartu merah langsung dari wasit Stuart Attwell karena menghalangi peluang mencetak gol yang jelas, namun reaksinya terhadap kartu merah tersebut kini membuatnya terjerat masalah lebih serius dengan pihak berwenang.

Maguire terlihat memprotes keputusan tersebut sebelum kemudian menghampiri wasit keempat di pinggir lapangan. FA merilis pernyataan yang mengonfirmasi dakwaan tersebut: "Harry Maguire telah didakwa setelah dikeluarkan pada menit ke-78 dalam pertandingan Liga Premier Man Utd melawan Bournemouth pada 20 Maret. Bek tersebut diduga bertindak tidak pantas dan/atau menggunakan kata-kata kasar dan/atau menghina serta/atau berperilaku tidak pantas terhadap wasit keempat setelah dikeluarkan. Harry Maguire memiliki waktu hingga 2 April untuk memberikan tanggapan."



