Harry Maguire dari Manchester United dijatuhi sanksi larangan bertanding oleh FA akibat insiden dengan wasit keempat setelah mendapat kartu merah dalam laga di Bournemouth
Krisis pertahanan Setan Merah
Bek tengah veteran tersebut tidak akan bisa diturunkan dalam laga tandang United ke markas Chelsea akhir pekan ini karena sanksi atas pelanggaran disiplinnya masih berlaku. Pemain internasional Inggris tersebut telah menjalani skorsing terpisah pada kekalahan kandang 2-1 melawan Leeds United pada Senin lalu, menyusul kartu merah pertamanya saat United bermain imbang 2-2 dengan Bournemouth. Ketidakhadirannya yang terus berlanjut merupakan pukulan telak bagi Carrick, karena 10 dari 14 penampilan starter sang bek di Liga Premier musim ini terjadi sejak manajer tersebut ditunjuk pada Januari.
FA mengonfirmasi tuduhan pelanggaran
FA mengambil tindakan resmi setelah sang bek diduga mengumpat kepada wasit keempat Matt Donohue menyusul kartu merah yang diterimanya akibat pelanggaran strategis terhadap Evanilson di Bournemouth. Insiden ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap pedoman ketat liga mengenai perilaku peserta terhadap ofisial pertandingan.
Mengonfirmasi hukuman tersebut pada hari Rabu, sebuah pernyataan dari FA berbunyi: "Komisi Regulasi independen telah menjatuhkan sanksi skorsing satu pertandingan dan denda sebesar £30.000 kepada Harry Maguire dari Manchester United FC.
"Bek tersebut didakwa setelah dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-78 dalam pertandingan Liga Premier melawan AFC Bournemouth pada Jumat, 20 Maret.
"Harry Maguire dituduh bertindak tidak pantas dan/atau menggunakan kata-kata kasar dan/atau menghina serta/atau berperilaku tidak pantas terhadap wasit keempat setelah ia dikeluarkan dari lapangan.
"Bek tersebut kemudian mengakui tuduhan tersebut."
Perilaku kekerasan Martinez
Masalah pemilihan pemain United semakin rumit akibat kemungkinan sanksi larangan bermain tiga pertandingan bagi Lisandro Martinez setelah ia diusir dari lapangan saat melawan Leeds karena menarik rambut Dominic Calvert-Lewin. Meskipun klub sedang mengajukan banding atas keputusan tersebut, Kepala PGMO Howard Webb sebelumnya telah menjelaskan bahwa tindakan menarik rambut kini secara tegas diklasifikasikan sebagai perilaku kekerasan.
Menjelaskan alasan di balik kartu merah tersebut dalam program 'Mic'd Up', Webb berkomentar: "Sudah beberapa tahun ini, tindakan di mana pemain menarik rambut lawan dianggap sebagai perilaku kekerasan. Hal ini tercantum dalam panduan yang kami berikan kepada klub sebelum musim dimulai, buku yang diterbitkan oleh Liga Premier, bahwa menarik rambut seseorang dengan paksa dianggap sebagai perilaku kekerasan dan pemain akan dikeluarkan dari lapangan."
Duo muda siap tampil di Stamford Bridge
Sanksi larangan bermain ganda tersebut kemungkinan besar memaksa Carrick untuk menurunkan Leny Yoro dan Ayden Heaven sebagai pasangan bek tengah remaja saat menghadapi Chelsea. Saat ini, United berada di posisi ketiga klasemen Liga Premier, namun Chelsea dapat memperkecil selisih poin dengan rival mereka menjadi empat poin jika berhasil menang. Tanpa adanya pemain senior yang bisa menggantikan mereka dan dengan musim yang memasuki fase krusial, para pemain muda United ini akan menghadapi ujian berat di salah satu stadion paling menakutkan di liga.