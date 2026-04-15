Harry Maguire dari Manchester United dijatuhi sanksi larangan bertanding oleh FA akibat insiden dengan wasit keempat setelah mendapat kartu merah dalam laga di Bournemouth

FA mengambil tindakan resmi setelah sang bek diduga mengumpat kepada wasit keempat Matt Donohue menyusul kartu merah yang diterimanya akibat pelanggaran strategis terhadap Evanilson di Bournemouth. Insiden ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap pedoman ketat liga mengenai perilaku peserta terhadap ofisial pertandingan.

Mengonfirmasi hukuman tersebut pada hari Rabu, sebuah pernyataan dari FA berbunyi: "Komisi Regulasi independen telah menjatuhkan sanksi skorsing satu pertandingan dan denda sebesar £30.000 kepada Harry Maguire dari Manchester United FC.

"Bek tersebut didakwa setelah dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-78 dalam pertandingan Liga Premier melawan AFC Bournemouth pada Jumat, 20 Maret.

"Harry Maguire dituduh bertindak tidak pantas dan/atau menggunakan kata-kata kasar dan/atau menghina serta/atau berperilaku tidak pantas terhadap wasit keempat setelah ia dikeluarkan dari lapangan.

"Bek tersebut kemudian mengakui tuduhan tersebut."