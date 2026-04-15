Harry Maguire dari Manchester United akan dijatuhi sanksi larangan bertanding oleh FA akibat insiden dengan wasit keempat setelah mendapat kartu merah di Bournemouth

Masalah pemilihan pemain United semakin rumit akibat kemungkinan sanksi larangan bermain tiga pertandingan bagi Lisandro Martinez setelah ia diusir dari lapangan saat melawan Leeds karena menarik rambut Dominic Calvert-Lewin. Meskipun klub sedang mengajukan banding atas keputusan tersebut, Kepala PGMO Howard Webb sebelumnya telah menjelaskan bahwa tindakan menarik rambut kini secara tegas diklasifikasikan sebagai perilaku kekerasan.

Menjelaskan alasan di balik kartu merah tersebut dalam program 'Mic'd Up', Webb berkomentar: "Sudah beberapa tahun ini, tindakan di mana pemain menarik rambut lawan dianggap sebagai perilaku kekerasan. Hal ini tercantum dalam panduan yang kami berikan kepada klub sebelum musim dimulai, buku yang diterbitkan oleh Liga Premier, bahwa menarik rambut seseorang dengan paksa dianggap sebagai perilaku kekerasan dan pemain akan dikeluarkan dari lapangan."