Harry Maguire akan berpetualang di Italia? Bek Man Utd itu 'ditawari' ke klub raksasa Serie A meski baru saja memperpanjang kontraknya
Pemain senior Manchester United memburu posisi di Italia
Menurut laporan dari surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, para petinggi Inter, Beppe Marotta dan Piero Ausilio, tengah menerima tawaran dari berbagai penjuru dunia seiring persiapan mereka untuk musim mendatang, dan usulan terbaru datang dari Liga Premier. Maguire, yang pernah menjadi bek termahal di dunia saat bergabung dengan United seharga £80 juta pada 2019, diusulkan sebagai solusi potensial bagi raksasa Italia tersebut.
Pemain internasional Inggris ini masih terikat kontrak di Old Trafford hingga 2027 setelah menandatangani kontrak baru pada bulan April, tetapi masa depannya di Manchester masih jauh dari pasti. Setelah gagal masuk dalam seleksi tim nasional untuk Piala Dunia di bawah asuhan Thomas Tuchel dan berjuang melawan cedera paha yang berkepanjangan, awal baru di Italia mungkin akan terjadi.
"Mereka mengkritik saya karena saya adalah kapten United dan saya menjadi berita utama. Mereka membuat cerita palsu untuk mendapatkan klik," kata Maguire sebelumnya mengenai pengawasan ketat yang dia hadapi selama bertahun-tahun.
Sasaran lain di depan Maguire
Meskipun kemungkinan Maguire pindah ke San Siro menjadi topik pembicaraan yang menarik, tim perekrutan Inter saat ini justru mengincar pemain lain. Oumar Solet dari Udinese adalah nama yang berada di urutan teratas daftar incaran, dengan Nerazzurri memandang pemain Prancis berusia 26 tahun itu sebagai bek modern ideal yang cocok dengan sistem taktis Cristian Chivu. Solet telah tampil mengesankan di Serie A, dan masuk dalam jajaran bek terbaik dalam hal penguasaan bola di divisi tersebut.
Pihak manajemen Inter, yang didukung oleh pemilik Oaktree, dilaporkan sedang mempertimbangkan komitmen jangka panjang yang besar untuk Solet yang bisa berlangsung hingga 2031. Strategi ini sejalan dengan keinginan klub untuk mengamankan aset muda bernilai tinggi yang dapat memberikan stabilitas teknis di lapangan dan nilai finansial di neraca keuangan. Kemampuan Solet untuk bermain sebagai bek tengah tradisional atau sebagai pemain yang sering naik ke depan dalam formasi tiga bek membuatnya menjadi pilihan yang lebih disukai daripada Maguire yang sudah menua.
Gelombang hengkangnya para pemain bertahan memaksa Inter mengambil tindakan
Kebutuhan mendesak untuk merekrut pemain baru di lini belakang muncul akibat beberapa kepergian pemain kunci yang akan terjadi di klub. Francesco Acerbi, pemain veteran yang telah lama membela klub, akan segera habis masa kontraknya, sementara Stefan de Vrij juga diperkirakan akan hengkang, sehingga meninggalkan kekosongan besar di jantung pertahanan Nerazzurri. Dengan gelar Scudetto dan Coppa Italia yang harus dipertahankan, Chivu membutuhkan pemain baru yang bisa langsung berkontribusi.
Pengalaman Maguire tentu akan membantu mengisi kekosongan tersebut, meskipun riwayat cederanya belakangan ini menjadi perhatian. Bek tersebut mencatatkan 25 penampilan dan empat kontribusi gol pada musim 2025-26, namun masalah paha yang berulang menghambat konsistensinya.
Tradisi pengawasan ketat di Old Trafford
Jika Maguire benar-benar hengkang ke Italia, ia akan meninggalkan warisan yang kompleks di Manchester, yang ditandai oleh kepemimpinan sekaligus tekanan yang luar biasa. Selama 237 penampilannya bersama United, ia sering menjadi sasaran kritik di media sosial, yang mencapai titik terendah pada tahun 2022 ketika ancaman bom dikirimkan ke rumahnya. Insiden-insiden semacam itu jelas telah membebani sang bek, yang sering kali harus membela reputasi profesionalnya.
Terlepas dari "berita palsu" yang disebutkan Maguire, kemampuannya tidak dapat disangkal, dan Serie A sering kali terbukti menjadi lingkungan yang menyegarkan bagi para bek Liga Premier seperti Chris Smalling dan Fikayo Tomori.