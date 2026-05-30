Harry Maguire akan berpetualang di Italia? Bek Man Utd itu 'ditawari' ke klub raksasa Serie A meski baru saja memperpanjang kontraknya

Menurut laporan dari surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport, para petinggi Inter, Beppe Marotta dan Piero Ausilio, tengah menerima tawaran dari berbagai penjuru dunia seiring persiapan mereka untuk musim mendatang, dan usulan terbaru datang dari Liga Premier. Maguire, yang pernah menjadi bek termahal di dunia saat bergabung dengan United seharga £80 juta pada 2019, diusulkan sebagai solusi potensial bagi raksasa Italia tersebut.

Pemain internasional Inggris ini masih terikat kontrak di Old Trafford hingga 2027 setelah menandatangani kontrak baru pada bulan April, tetapi masa depannya di Manchester masih jauh dari pasti. Setelah gagal masuk dalam seleksi tim nasional untuk Piala Dunia di bawah asuhan Thomas Tuchel dan berjuang melawan cedera paha yang berkepanjangan, awal baru di Italia mungkin akan terjadi.

"Mereka mengkritik saya karena saya adalah kapten United dan saya menjadi berita utama. Mereka membuat cerita palsu untuk mendapatkan klik," kata Maguire sebelumnya mengenai pengawasan ketat yang dia hadapi selama bertahun-tahun.