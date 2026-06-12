Harry Kane yang 'fenomenal' didesak untuk mengabaikan perdebatan yang sudah tak asing lagi seputar timnas Inggris, sementara mantan bintang Three Lions itu menjelaskan mengapa striker Bayern Munich yang telah mencetak 61 gol itu terus memecahkan rekor

Waddle, bagaimanapun, tidak yakin bahwa Kane—yang sering mendapat tekanan di Euro 2024—harus mengubah gaya bermainnya. Ketika ditanya apakah penyerang andalan yang tak pernah padam itu sebaiknya menahan diri untuk tidak turun ke lini belakang, mantan bintang Inggris dan Tottenham, Waddle—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL berkat NewBettingOffers.co.uk—mengatakan: “Dia juga melakukannya di Tottenham. Itulah cara dia bermain.

“Harry adalah pemain yang sangat bagus. Dia tidak pernah mengandalkan kecepatan. Dia mengandalkan kecepatan berpikir. Biasanya seorang striker sangat, sangat cepat atau sangat kuat, bagus dalam duel udara. Harry berbeda. Dia semacam striker nomor sembilan/sepuluh, tapi dia meraih banyak kesuksesan melalui itu.

“Kamu mungkin berpikir, ‘Aku sudah mengawasinya, aku sudah menguasainya’. Gerakannya sangat bagus di kotak penalti. Bukan berarti dia berlari kencang ke sana-sini. Kamu tidak pernah melihat Harry melakukan gerakan cepat. Dia membaca permainan dengan baik.

“Saya melihatnya bermain sebagai nomor 10 untuk Bayern musim ini, dan dia bermain sangat, sangat baik sebagai nomor 10. Anda sebenarnya bisa memainkannya sebagai nomor 10 dan menempatkan seorang striker nomor sembilan, Ollie Watkins, di depan jika mau—Marcus Rashford. Dia bisa memainkan peran nomor 10 itu dengan sangat, sangat baik. Saya sudah melihatnya bermain seperti itu.

“Saya pikir sulit untuk membantah bahwa ‘ya, dia mencetak gol di kotak penalti’, tapi dia sudah mencetak gol selama lima tahun terakhir. Dia tidak pernah berhenti mencetak gol, jujur saja. Dia pasti melakukan sesuatu yang benar.

“Kita semua bilang, ‘kita tidak ingin kamu kembali ke lini tengah, kita tidak ingin kamu melakukan ini’, tapi itu bagian dari kemampuannya dan itu bagian dari cara dia mencetak gol, percaya atau tidak. Saya hanya ingin mengatakan, apa yang dilakukan Harry Kane saat ini dalam dua, tiga, empat musim terakhir, teruslah lakukan apa yang kamu lakukan, kawan, karena rekor golmu per pertandingan benar-benar fenomenal.”