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Harry Kane yang 'fenomenal' didesak untuk mengabaikan perdebatan yang sudah tak asing lagi seputar timnas Inggris, sementara mantan bintang Three Lions itu menjelaskan mengapa striker Bayern Munich yang telah mencetak 61 gol itu terus memecahkan rekor
Pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris: Berapa banyak gol yang telah dicetak Kane?
Penyerang nomor 9 yang tangguh biasanya menunjukkan performa terbaiknya di dalam kotak penalti, karena dari posisi itulah mereka sering mencetak gol. Kane telah menguasai keahlian tersebut sepanjang kariernya, dan rekor-rekornya terus diperbarui.
Penyerang terproduktif sepanjang masa Tottenham ini telah menambah jumlah gol internasionalnya menjadi 79 dari 114 penampilan. Status GOAT (Greatest of All Time) menanti jika ia mampu meraih gelar prestisius saat membela negaranya.
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Kane, pemenang gelar Bundesliga, mencatatkan rekor terbaik dalam kariernya di Bayern
Putaran final Piala Dunia di Amerika Utara memberi Kane kesempatan terbaru untuk menandai pencapaian tersebut, setelah ia berhasil mematahkan kutukan gelar di Bayern Munich dengan menjadi juara Bundesliga dua kali. Ia mencetak 61 gol untuk klub tersebut selama musim 2025-26 yang menjadi musim terbaik dalam kariernya.
Angka-angka tersebut dicatat meskipun ia sering meninggalkan posisi penyerang tengahnya untuk ikut serta dalam permainan build-up. Pemain berusia 32 tahun ini mungkin sering memberikan sentuhan terakhir yang menentukan, tetapi ia juga terlibat dalam banyak hal sebelum itu.
Terkadang muncul pertanyaan apakah ia perlu meniru pendekatan klub tersebut bersama Inggris, karena The Three Lions tidak kekurangan kreativitas dalam membangun serangan dan membutuhkan kapten mereka untuk memberikan kontribusi yang mengubah jalannya pertandingan di lini yang sangat kurang dimilikinya oleh pemain lain.
Apakah Kane perlu mundur ke belakang atau tetap berada di dalam dan sekitar kotak penalti?
Waddle, bagaimanapun, tidak yakin bahwa Kane—yang sering mendapat tekanan di Euro 2024—harus mengubah gaya bermainnya. Ketika ditanya apakah penyerang andalan yang tak pernah padam itu sebaiknya menahan diri untuk tidak turun ke lini belakang, mantan bintang Inggris dan Tottenham, Waddle—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL berkat NewBettingOffers.co.uk—mengatakan: “Dia juga melakukannya di Tottenham. Itulah cara dia bermain.
“Harry adalah pemain yang sangat bagus. Dia tidak pernah mengandalkan kecepatan. Dia mengandalkan kecepatan berpikir. Biasanya seorang striker sangat, sangat cepat atau sangat kuat, bagus dalam duel udara. Harry berbeda. Dia semacam striker nomor sembilan/sepuluh, tapi dia meraih banyak kesuksesan melalui itu.
“Kamu mungkin berpikir, ‘Aku sudah mengawasinya, aku sudah menguasainya’. Gerakannya sangat bagus di kotak penalti. Bukan berarti dia berlari kencang ke sana-sini. Kamu tidak pernah melihat Harry melakukan gerakan cepat. Dia membaca permainan dengan baik.
“Saya melihatnya bermain sebagai nomor 10 untuk Bayern musim ini, dan dia bermain sangat, sangat baik sebagai nomor 10. Anda sebenarnya bisa memainkannya sebagai nomor 10 dan menempatkan seorang striker nomor sembilan, Ollie Watkins, di depan jika mau—Marcus Rashford. Dia bisa memainkan peran nomor 10 itu dengan sangat, sangat baik. Saya sudah melihatnya bermain seperti itu.
“Saya pikir sulit untuk membantah bahwa ‘ya, dia mencetak gol di kotak penalti’, tapi dia sudah mencetak gol selama lima tahun terakhir. Dia tidak pernah berhenti mencetak gol, jujur saja. Dia pasti melakukan sesuatu yang benar.
“Kita semua bilang, ‘kita tidak ingin kamu kembali ke lini tengah, kita tidak ingin kamu melakukan ini’, tapi itu bagian dari kemampuannya dan itu bagian dari cara dia mencetak gol, percaya atau tidak. Saya hanya ingin mengatakan, apa yang dilakukan Harry Kane saat ini dalam dua, tiga, empat musim terakhir, teruslah lakukan apa yang kamu lakukan, kawan, karena rekor golmu per pertandingan benar-benar fenomenal.”
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Kembali ke Tanah Air? Kane dan Timnas Inggris membidik gelar juara Piala Dunia
Kane tampaknya menjadi contoh nyata dari pepatah ‘jika tidak rusak, jangan diperbaiki’, karena tidak ada alasan baginya untuk mengubah gaya permainannya selama produktivitasnya tetap tinggi. Jika gol-golnya mulai mengering, barulah situasi tersebut dapat dievaluasi kembali.
Standar individu yang luar biasa saat ini tetap terjaga, memicu pembicaraan tentang upaya meraih penghargaan Ballon d’Or, dan Inggris tidak akan peduli di mana kapten mereka ditempatkan di lapangan jika 60 tahun penderitaan dalam perburuan trofi dapat diakhiri pada tahun 2026.