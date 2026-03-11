Getty Images Sport
Harry Kane yang bangga mengirim pesan emosional kepada Kyle Walker setelah rekan setimnya di timnas Inggris pensiun dari tugas internasional
Dari Sheffield ke panggung dunia
Karier sang bek merupakan bukti dari mentalitas elitnya, berpindah dari Sheffield United ke Tottenham sebelum menjadi pemenang berulang kali di Manchester City. Meskipun lemari trofi klubnya dipenuhi dengan enam gelar Premier League dan medali Liga Champions, justru duel-duel Walker di panggung dunia yang mendefinisikan reputasinya.
Kane memimpin penghormatan kepada Walker.
Kehilangannya membuat Kane menjadi salah satu dari sedikit tokoh senior yang tersisa dari tim yang menghidupkan kembali nasib tim nasional. Bintang Bayern Munich itu menggunakan media sosial untuk mengirim pesan dukungan kepada mantan rekan setimnya, disertai beberapa foto: "Sungguh suatu kehormatan bisa berbagi lapangan denganmu selama bertahun-tahun @kylewalker2!! Kita telah menciptakan begitu banyak kenangan luar biasa yang tak akan pernah aku lupakan! Aku bangga menyebutmu sebagai rekan setimku! Semoga sukses dengan pensiun internasionalmu, kawan, dan terima kasih atas segala yang telah kau berikan untuk negaramu."
Thomas Tuchel menatap ke masa depan
Meskipun kecepatan dan kemampuan pemulihan Walker tetap mengesankan bahkan di usia pertengahan 30-an, pencoretannya dari skuad Inggris terbaru Thomas Tuchel menandakan bahwa manajer Jerman itu sedang memandang ke masa depan. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Tuchel tampaknya akan mempercayai opsi-opsi yang lebih muda, seperti Reece James dari Chelsea. Walker, yang selalu profesional, mengakui kenyataan situasi ini, mencatat bahwa "buku kini tertutup" atas perjalanan yang membawanya dari debut melawan Spanyol pada 2011 hingga penampilan terakhirnya melawan Senegal di City Ground pada Juni 2025. Meskipun hanya empat caps lagi dari angka seratus yang prestisius, Walker meninggalkan warisan yang ditandai oleh konsistensi dan rasa hormat dari setiap manajer yang pernah melatihnya, mulai dari Fabio Capello hingga Gareth Southgate.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Bagi Walker, transisi menjadi mantan pemain internasional memungkinkan dia untuk sepenuhnya fokus pada perannya di Burnley di bawah asuhan Scott Parker - pria yang dia gantikan saat debutnya bersama Timnas Inggris 14 tahun lalu. Pemain berusia 35 tahun ini, bagaimanapun, menghadapi tantangan berat untuk mempertahankan Burnley di Premier League, dengan tim Parker saat ini berada di peringkat ke-19 dan sembilan poin dari zona aman.
