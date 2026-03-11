Harry Kane yang bangga mengirim pesan emosional kepada Kyle Walker setelah rekan setimnya di timnas Inggris pensiun dari tugas internasional

Meskipun kecepatan dan kemampuan pemulihan Walker tetap mengesankan bahkan di usia pertengahan 30-an, pencoretannya dari skuad Inggris terbaru Thomas Tuchel menandakan bahwa manajer Jerman itu sedang memandang ke masa depan. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, Tuchel tampaknya akan mempercayai opsi-opsi yang lebih muda, seperti Reece James dari Chelsea. Walker, yang selalu profesional, mengakui kenyataan situasi ini, mencatat bahwa "buku kini tertutup" atas perjalanan yang membawanya dari debut melawan Spanyol pada 2011 hingga penampilan terakhirnya melawan Senegal di City Ground pada Juni 2025. Meskipun hanya empat caps lagi dari angka seratus yang prestisius, Walker meninggalkan warisan yang ditandai oleh konsistensi dan rasa hormat dari setiap manajer yang pernah melatihnya, mulai dari Fabio Capello hingga Gareth Southgate.