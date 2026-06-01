Persaingan untuk meraih Ballon d’Or 2026 semakin memanas setelah Bayern mencatatkan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di musim domestik. Setelah berhasil meraih gelar ganda Bundesliga dan DFB-Pokal, tim asal Bavaria ini kini memiliki beberapa kandidat kuat untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam dunia sepak bola. Mantan ikon Bayern, Muller, memicu perdebatan dengan menyatakan bahwa meskipun Kane tetap menjadi penyerang nomor sembilan terbaik di dunia, rekan setimnya, Olise, memiliki "keajaiban" tertentu yang sering memengaruhi panel pemungutan suara.

Saat membahas persaingan antara kedua bintang tersebut, Muller mengatakan kepada Bild: "Dengan kemampuan penyelesaian akhir dan kualitas menyerangnya, Harry adalah striker terbaik yang saya lihat saat ini. Dia memiliki berbagai macam kualitas, tetapi dia bukan pemain yang bisa menggiring bola melewati empat orang. Soal Ballon d'Or, 'unsur artistik' juga diperhitungkan. Secara umum, saya melihat Harry sebagai pemain yang lebih penting - tapi saat memilih Pemain Terbaik Dunia, penghargaan ini lebih cocok untuk pemain seperti Michael, yang punya gaya seperti menari, artistik, mudah, dan kualitas magis yang tidak bisa dipelajari. Michael adalah pemain yang konsisten, seorang penampil."



