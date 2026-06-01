Harry Kane vs Michael Olise: ‘Kualitas magis’ diprediksi akan menentukan pemungutan suara Ballon d’Or 2026 saat kedua rekan setim di Bayern Munich ini bersaing memperebutkan gelar pemain terbaik dunia
Muller angkat bicara soal persaingan perebutan Ballon d'Or di Bayern
Persaingan untuk meraih Ballon d’Or 2026 semakin memanas setelah Bayern mencatatkan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di musim domestik. Setelah berhasil meraih gelar ganda Bundesliga dan DFB-Pokal, tim asal Bavaria ini kini memiliki beberapa kandidat kuat untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam dunia sepak bola. Mantan ikon Bayern, Muller, memicu perdebatan dengan menyatakan bahwa meskipun Kane tetap menjadi penyerang nomor sembilan terbaik di dunia, rekan setimnya, Olise, memiliki "keajaiban" tertentu yang sering memengaruhi panel pemungutan suara.
Saat membahas persaingan antara kedua bintang tersebut, Muller mengatakan kepada Bild: "Dengan kemampuan penyelesaian akhir dan kualitas menyerangnya, Harry adalah striker terbaik yang saya lihat saat ini. Dia memiliki berbagai macam kualitas, tetapi dia bukan pemain yang bisa menggiring bola melewati empat orang. Soal Ballon d'Or, 'unsur artistik' juga diperhitungkan. Secara umum, saya melihat Harry sebagai pemain yang lebih penting - tapi saat memilih Pemain Terbaik Dunia, penghargaan ini lebih cocok untuk pemain seperti Michael, yang punya gaya seperti menari, artistik, mudah, dan kualitas magis yang tidak bisa dipelajari. Michael adalah pemain yang konsisten, seorang penampil."
Rekor gol Kane yang memecahkan rekor
Sulit untuk membantah keunggulan statistik Kane setelah setahun di mana ia dengan mudah memecahkan rekor-rekor pencetak gol. Pemain berusia 32 tahun itu secara resmi dinobatkan sebagai pemenang Sepatu Emas Eropa 2025-26 setelah mencetak 36 gol hanya dalam 31 pertandingan liga. Di semua kompetisi, pencapaiannya bahkan lebih mengagumkan, mengakhiri musim dengan 61 gol untuk klubnya.
Kane sendiri merasa puas dengan pencapaiannya, dengan menyatakan: "Ini adalah musim terbaik dalam karier saya secara pribadi." Namun, perdebatan tetap ada apakah jumlah gol yang begitu banyak akan cukup untuk mengalahkan para playmaker yang lebih kreatif dan menawan di tahun di mana estetika sering kali memengaruhi pemungutan suara akhir. Kane akan berjuang keras untuk mengamankan penghargaan tersebut, terutama karena UEFA telah mengonfirmasi bahwa upacara penghargaan akan diadakan di London untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 26 Oktober.
Alasan ‘seni’ di balik Olise
Berbeda dengan ketajaman Kane dalam mencetak gol, Olise telah menjadi motor kreativitas bagi raksasa asal Munich tersebut. Winger asal Prancis ini telah menjalani musim yang gemilang di panggung terbesar, dengan mencatatkan 22 gol dan 31 assist di semua kompetisi. Kemampuan ganda ini, dipadukan dengan gaya menggiring bola yang "seperti menari" seperti yang disebutkan oleh Muller, telah menjadikannya favorit para penggemar serta idola para pencari bakat dan jurnalis yang menentukan peringkat Ballon d'Or.
Piala Dunia 2026 akan menjadi penentu akhir
Meskipun prestasi mereka di kancah domestik telah menjadi landasan, Piala Dunia 2026 yang akan datang diperkirakan akan menjadi penentu sesungguhnya. Baik Kane maupun Olise akan memimpin negara masing-masing dalam turnamen tersebut sebagai ikon tim. Perjalanan jauh Inggris atau Prancis di turnamen ini berpotensi menjadi dorongan terakhir yang dibutuhkan untuk mengungguli bintang-bintang global lainnya, seperti sensasi Barcelona Lamine Yamal atau penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele.
Bagi Kane, motivasi untuk berpotensi mengangkat Ballon d'Or di tanah Inggris di hadapan penonton London adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bagi Olise, turnamen ini menawarkan panggung untuk membuktikan bahwa Muller benar, bahwa "kualitas magis"nya memang menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang diakui sebagai pemain terbaik di planet ini. Terlepas dari hasilnya, Bayern berada dalam posisi yang menguntungkan karena memiliki dua kandidat utama untuk merebut gelar tersebut.