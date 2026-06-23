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Harry Kane vs Gary Lineker & Jimmy Greaves! Di mana posisi pencetak gol terbanyak Inggris ini menurut penilaian Peter Shilton terhadap pemain yang siap memecahkan rekor penampilannya sepanjang masa
Rekor Kane bersama Timnas Inggris: Jumlah pertandingan dan gol untuk The Three Lions
Kane melakukan debut internasional seniornya pada tahun 2015, dengan mencetak gol pertamanya hanya dalam waktu 80 detik setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga kualifikasi Euro 2016 melawan Lituania. Sejak saat itu, tak ada yang bisa menghentikannya, dengan standar kehebatan individunya terus dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Wayne Rooney — yang menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 50 gol untuk The Three Lions — kini tertinggal jauh di belakang Kane, yang telah mencatatkan 81 gol dari 115 pertandingan. Angka tiga digit tampaknya sudah dalam jangkauan, dan banyak yang berpendapat bahwa meraih trofi besar akan mengukuhkan posisi kapten saat ini sebagai pemain terbaik sepanjang masa (GOAT) dalam sepak bola Inggris.
Selalu ada perbedaan antar generasi dalam diskusi semacam itu, karena sulit untuk membandingkan pemain yang berkompetisi di era yang sangat berbeda. Inggris telah diberkati dengan beberapa striker superstar selama bertahun-tahun, dan Kane hanyalah salah satu dari sekian banyak talenta yang ada.
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Penyerang-penyerang bintang: Bagaimana perbandingan Kane dengan Lineker dan Greaves?
Ketika ditanya apakah Kane adalah penyerang serba bisa terbaik di antara kelompok itu—di mana pemain seperti Greaves dan Lineker lebih dikenal sebagai pencetak gol alami—mantan kiper Three Lions, Shilton—yang berbicara dalam kerja sama dengan Lynx Fine Fragrance dan kampanye ‘The Official Makeup’ mereka—mengatakan kepada GOAL: “Jimmy Greaves adalah salah satu pahlawan saya saat tumbuh besar. Dia adalah pemain yang sangat jago menggiring bola, gerakannya sangat ringan, dan bisa mencetak gol dari mana saja—baik dengan menyambar bola yang sudah dekat, tendangan jarak jauh, maupun melewati dua pemain lalu mencetak gol. Pada masa jayanya, Jimmy Greaves benar-benar luar biasa.
“Dia memang berbakat alami, sedangkan Gary adalah tipe yang berbeda. Anda mungkin tidak akan mengatakan bahwa Gary bisa melewati dua pemain dengan dribel, tapi dia memiliki kecepatan luar biasa dan kemampuan untuk berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat—itulah esensi seorang penyerang—serta merupakan penyelesai peluang yang hebat—tenang seperti mentimun. Dia sangat tenang di menit-menit akhir dan dia selalu mengatakan kepadaku bahwa saat masih di Leicester, satu hal yang diajarkan kepadanya adalah ‘arahkannya ke gawang dan jaga agar bola tetap rendah, dan jika bisa menambah kecepatan pada tendangan itu, lakukanlah’. Jadi, itulah tiga hal yang diajarkan kepadanya dan kamu sering melihatnya melakukannya.
“Harry sedikit berbeda karena dia lebih besar — dia mungkin lebih mengancam di udara, itu pasti. Menurutku dia tidak secepat Gary, tapi dia tetap cukup cepat. Beberapa malam lalu [melawan Kroasia] dia mencetak gol dari tendangan sudut, dia mencetak gol dari luar kotak penalti, dan dia memang pencetak gol alami. Kemampuannya mungkin sedikit lebih luas, mulai dari tendangan sudut dan tendangan bebas, hal-hal semacam itu. Tapi mereka semua adalah pencetak gol hebat.”
Pemecah rekor: Kane berpeluang melampaui rekor 125 penampilan Shilton
Kane kini hanya tinggal 10 penampilan lagi untuk menyamai rekor Shilton dalam hal tersebut, di mana mantan penjaga gawang Nottingham Forest dan Leicester City itu telah tampil dalam 125 pertandingan selama dua dekade antara tahun 1970 dan 1990.
Shilton dengan senang hati mewariskan bagian dari sejarah ini kepada Kane. Ketika ditanya apakah ia mengira rekor tersebut sudah terpecahkan saat ini mengingat jadwal pertandingan modern kini jauh lebih padat dengan pertandingan internasional dibandingkan era-era sebelumnya, ia menjawab: “Ada beberapa kesempatan di mana saya merasa mungkin para pemain masuk sebagai pengganti selama lima atau sepuluh menit di akhir pertandingan dan mendapatkan caps, sehingga saya berpikir, ‘oh, saya tidak yakin apakah itu benar’.
“Tapi dengan Harry, hal seperti itu tidak ada—dia bermain dalam pertandingan, dia memberikan 100 persen, rekornya luar biasa. Jadi, jika ada yang bisa melakukannya, saya pikir sebagai seorang striker pun bisa bermain melampaui batas itu—meskipun situasinya kini berubah dengan [Lionel] Messi dan [Cristiano] Ronaldo yang masih bermain saat berusia 40 tahun. Mungkin di era saya, para pemain, terutama striker, dianggap sudah melewati batas pada usia 32 tahun.
“Sepertinya Harry bisa memecahkan rekor itu. Saya akan senang jika dia memecahkannya karena saya sangat menghormatinya. Saya menghormatinya karena cara dia bertindak sebagai seorang profesional. Dan dia adalah seorang penyerang, yang merupakan posisi tersulit untuk dimainkan—posisi kedua tersulit adalah penjaga gawang!”
Kane dan timnas Inggris akan bertanding di Piala Dunia pada hari Selasa saat menghadapi Ghana di Gillette Stadium — kandang tim NFL New England Patriots — di Foxborough, dengan Thomas Tuchel dan rekan-rekannya berharap tidak ada halangan di sana setelah melihat kapten mereka mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia pada pertandingan pembuka turnamen.
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Pertandingan Legendaris: Shilton Turut Berperan dalam Pertandingan Ikonik Piala Dunia 1986
Shilton, pria yang menjadi korban momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola, akhirnya menutup bab tersebut. Dalam sebuah aksi rekonsiliasi yang luar biasa yang didukung oleh Lynx Fine Fragrance, Shilton berjabat tangan dengan maskot yang melambangkan momen terkenal itu dari Piala Dunia FIFA 1986. Momen tersebut, yang dijuluki ‘The Official Makeup’, menandai pertama kalinya Shilton secara terbuka melupakan masa lalu terkait kontroversi terlama dalam sejarah sepak bola.
Acara ‘The Official Makeup’ berlangsung di lapangan sepak bola Chelmsford FC, dekat kota kelahiran Peter, dan merek parfum pria Lynx mendatangkan maskot asal Argentina mereka—yang menjadi bagian dari sponsor merek tersebut untuk Piala Dunia FIFA 2026—sampai ke Chelmsford demi rekonsiliasi bersejarah ini. Skor akhir: Shilton x Lynx 1, Dendam 0.