Harry Kane vs Gary Lineker & Jimmy Greaves! Di mana posisi pencetak gol terbanyak Inggris ini menurut penilaian Peter Shilton terhadap pemain yang siap memecahkan rekor penampilannya sepanjang masa

Kane kini hanya tinggal 10 penampilan lagi untuk menyamai rekor Shilton dalam hal tersebut, di mana mantan penjaga gawang Nottingham Forest dan Leicester City itu telah tampil dalam 125 pertandingan selama dua dekade antara tahun 1970 dan 1990.

Shilton dengan senang hati mewariskan bagian dari sejarah ini kepada Kane. Ketika ditanya apakah ia mengira rekor tersebut sudah terpecahkan saat ini mengingat jadwal pertandingan modern kini jauh lebih padat dengan pertandingan internasional dibandingkan era-era sebelumnya, ia menjawab: “Ada beberapa kesempatan di mana saya merasa mungkin para pemain masuk sebagai pengganti selama lima atau sepuluh menit di akhir pertandingan dan mendapatkan caps, sehingga saya berpikir, ‘oh, saya tidak yakin apakah itu benar’.

“Tapi dengan Harry, hal seperti itu tidak ada—dia bermain dalam pertandingan, dia memberikan 100 persen, rekornya luar biasa. Jadi, jika ada yang bisa melakukannya, saya pikir sebagai seorang striker pun bisa bermain melampaui batas itu—meskipun situasinya kini berubah dengan [Lionel] Messi dan [Cristiano] Ronaldo yang masih bermain saat berusia 40 tahun. Mungkin di era saya, para pemain, terutama striker, dianggap sudah melewati batas pada usia 32 tahun.

“Sepertinya Harry bisa memecahkan rekor itu. Saya akan senang jika dia memecahkannya karena saya sangat menghormatinya. Saya menghormatinya karena cara dia bertindak sebagai seorang profesional. Dan dia adalah seorang penyerang, yang merupakan posisi tersulit untuk dimainkan—posisi kedua tersulit adalah penjaga gawang!”

Kane dan timnas Inggris akan bertanding di Piala Dunia pada hari Selasa saat menghadapi Ghana di Gillette Stadium — kandang tim NFL New England Patriots — di Foxborough, dengan Thomas Tuchel dan rekan-rekannya berharap tidak ada halangan di sana setelah melihat kapten mereka mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia pada pertandingan pembuka turnamen.