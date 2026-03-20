Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Harry Kane untuk Ballon d'Or? Mantan striker Inggris itu memprediksi bintang Bayern Munich itu akan 'masuk dalam perbincangan' — tapi hanya jika ia menjuarai Liga Champions
Berapa banyak gol yang telah dicetak Kane untuk Bayern Munich?
Kane berhasil mempertahankan konsistensi individu yang luar biasa sejak pindah dari Tottenham—sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut—ke Bayern pada tahun 2023. Rekor-rekor di Jerman pun terpatahkan setelah ia mencetak gol sebanyak 132 kali dalam 135 penampilannya.
Sebuah aksi solo yang memukau, di mana ia berbelok melewati celah paling sempit di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan ke sudut atas gawang, tercatat dalam kemenangan telak Bayern atas Atalanta di babak 16 besar Liga Champions.
Pemain berusia 32 tahun ini jelas penuh percaya diri dan mengincar gelar Bundesliga lainnya - bersama dengan Sepatu Emas ketiganya. Ia juga akan memimpin upaya Inggris meraih kejayaan Piala Dunia musim panas ini sebagai kapten timnas negaranya.
- Getty/GOAL
Apakah Kane bisa memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2026?
Saat ditanya apakah Kane merupakan kandidat serius untuk Ballon d’Or, Heskey — dalam wawancara eksklusif dengan GOAL bekerja sama dengan Betinia — mengatakan: “Dia termasuk di antara yang teratas, bukan? Dia jelas masuk dalam perbincangan — terutama jika melihat apa yang telah dia capai, semua golnya, rekor-rekor gol yang dia pecahkan, dan dia jelas termasuk di antara yang teratas. “Hal yang menarik adalah kita sedang membicarakan Harry Kane sebagai pemenang Ballon d’Or, apakah situasinya akan sama jika dia tetap di Inggris? Mungkin tidak.”
Piala Dunia kemungkinan besar akan menentukan siapa yang akan meraih Bola Emas
Mantan penyerang Timnas Inggris lainnya, Michael Owen, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL saat ditanya hal yang sama—di mana mantan bintang Liverpool dan Real Madrid ini sendiri pernah meraih Ballon d’Or pada tahun 2001: “Saya menggunakan istilah ‘badai sempurna’. Ballon d’Or adalah skenario ‘badai sempurna’; Anda harus menjalani musim yang luar biasa dan bermain di tim yang luar biasa—atau setidaknya tim yang menang. Semua itu membantu dan memberi Anda keuntungan besar.
“Bayern Munich akan memenangkan liga, mereka unggul jauh, jika mereka memenangkan Liga Champions dan dia tampil bagus di Piala Dunia, maka Harry Kane pasti memiliki peluang untuk meraih penghargaan itu. Itu hanya jika dan tetapi.
“Pada tahun Piala Dunia, banyak hal bergantung pada siapa yang memenangkan Piala Dunia. Itu akan sangat berpengaruh. Seseorang bisa memiliki musim yang biasa-biasa saja, tapi jika dia menjadi top skor di Piala Dunia dan mencetak gol penentu di final, sangat sulit untuk membantah bahwa dia tidak berkontribusi pada trofi terbesar sepanjang masa, dan itu akan memiliki bobot yang sangat besar. Jika dia tetap fit dan sehat, bermain baik, dan timnya bagus, tentu saja dia memiliki peluang besar.”
Kane mengatakan tentang mengejar penghargaan tersebut: “Tentu saja, saya ingin sekali memenangkan Ballon d’Or. Pada dasarnya ini adalah trofi tim yang dimenangkan oleh pemain terbaik dari tim tersebut, jadi tidak peduli seberapa baik penampilan Anda dalam satu musim, kecuali Anda memenangkan kompetisi terbesar, pemenangnya kali ini akan berasal dari pemenang Liga Champions atau Piala Dunia.”
- Getty
Inggris sangat berharap kapten Kane terhindar dari cedera
Kane belakangan ini mengalami cedera ringan, sehingga Bayern harus mengatur jadwalnya dengan hati-hati, namun ia tampak dalam kondisi prima dan tampil gemilang saat melawan Atalanta. Timnas Inggris sangat berharap kapten andalan mereka ini terhindar dari cedera yang tidak diinginkan lagi.
Heskey menambahkan mengenai masalah kebugaran menjelang akhir musim domestik dan kompetisi Eropa yang melelahkan: “Lihatlah, ketika Anda berbicara tentang Harry Kane, ikon tim Anda, orang yang terus memecahkan setiap rekor gol di mana pun ia bermain, Anda pasti khawatir. Anda harus mencoba melindunginya dengan sangat hati-hati, tetapi hal itu sulit dilakukan dengan semakin banyaknya pertandingan saat ini, bukan? Jadwal semakin padat dan itulah yang telah dibicarakan sebelumnya terkait libur musim dingin. Saya yakin mereka sedang mempertimbangkan untuk mengembalikannya, dan itu wajib karena kenyataannya, jika kita benar-benar ingin memenangkan trofi di Piala Dunia atau Euro, kita butuh kaki yang lebih segar di akhir musim.
“Itulah mengapa ada masa istirahat dan pra-musim, karena setelah musim yang panjang, itu sangat sulit. Anda mendapat istirahat lalu kembali bermain, tapi istirahatnya hanya seminggu dan itu berat, tapi secara mental Anda harus menyiapkan diri untuk tahu bahwa Anda masih dalam pertarungan, bahwa Anda harus kembali berjuang, dan saya pikir kita punya peluang yang sangat bagus.
“Cuaca adalah hal terbesar bagi saya; cuaca akan menjadi masalah besar. Dengan kelembapan dan panas, kita tidak terbiasa dengan itu di sini, bukan? Jadi itu akan menjadi tantangan berat. Tapi kami punya pemain-pemain, dan yang menarik adalah kami punya pemain yang sudah pernah melaju jauh di turnamen, kami punya pemain muda yang sudah pernah memenangkan turnamen, jadi mereka tahu apa artinya melaju lebih jauh di turnamen-turnamen itu dan berusaha untuk menang.”
Jadwal pertandingan Inggris: Pertandingan persahabatan sebelum pengumuman skuad Piala Dunia
Inggris akan segera menjalani laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang, seiring Thomas Tuchel mengumumkan skuad finalnya sebelum rencana Piala Dunia harus diselesaikan. Kane, yang telah mencetak 78 gol untuk tim nasional, akan menjadi bagian dari proyek tersebut dan berpotensi menjadi pemain Inggris pertama sejak Owen yang memenangkan Ballon d’Or.
