Harry Kane untuk Ballon d'Or? Mantan striker Inggris itu memprediksi bintang Bayern Munich itu akan 'masuk dalam perbincangan' — tapi hanya jika ia menjuarai Liga Champions

Kane belakangan ini mengalami cedera ringan, sehingga Bayern harus mengatur jadwalnya dengan hati-hati, namun ia tampak dalam kondisi prima dan tampil gemilang saat melawan Atalanta. Timnas Inggris sangat berharap kapten andalan mereka ini terhindar dari cedera yang tidak diinginkan lagi.

Heskey menambahkan mengenai masalah kebugaran menjelang akhir musim domestik dan kompetisi Eropa yang melelahkan: “Lihatlah, ketika Anda berbicara tentang Harry Kane, ikon tim Anda, orang yang terus memecahkan setiap rekor gol di mana pun ia bermain, Anda pasti khawatir. Anda harus mencoba melindunginya dengan sangat hati-hati, tetapi hal itu sulit dilakukan dengan semakin banyaknya pertandingan saat ini, bukan? Jadwal semakin padat dan itulah yang telah dibicarakan sebelumnya terkait libur musim dingin. Saya yakin mereka sedang mempertimbangkan untuk mengembalikannya, dan itu wajib karena kenyataannya, jika kita benar-benar ingin memenangkan trofi di Piala Dunia atau Euro, kita butuh kaki yang lebih segar di akhir musim.

“Itulah mengapa ada masa istirahat dan pra-musim, karena setelah musim yang panjang, itu sangat sulit. Anda mendapat istirahat lalu kembali bermain, tapi istirahatnya hanya seminggu dan itu berat, tapi secara mental Anda harus menyiapkan diri untuk tahu bahwa Anda masih dalam pertarungan, bahwa Anda harus kembali berjuang, dan saya pikir kita punya peluang yang sangat bagus.

“Cuaca adalah hal terbesar bagi saya; cuaca akan menjadi masalah besar. Dengan kelembapan dan panas, kita tidak terbiasa dengan itu di sini, bukan? Jadi itu akan menjadi tantangan berat. Tapi kami punya pemain-pemain, dan yang menarik adalah kami punya pemain yang sudah pernah melaju jauh di turnamen, kami punya pemain muda yang sudah pernah memenangkan turnamen, jadi mereka tahu apa artinya melaju lebih jauh di turnamen-turnamen itu dan berusaha untuk menang.”