Inggris mencatatkan kemenangan telak 7-0 di kandang Kroasia hari ini, benar-benar mendominasi tuan rumah di Rijeka. Kane mencetak dua gol, demikian pula Bukayo Saka, sementara gol lainnya dicetak oleh Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan Morgan Rogers.

Berbicara kepada ITV setelah pertandingan, Kane mengungkapkan mengapa skema serangan favorit Tuchel begitu sulit dibendung. Kane menjelaskan bahwa fluiditas di antara para penyerang menciptakan masalah tanpa henti bagi para bek, sehingga hampir mustahil bagi tim lawan untuk melakukan pressing secara efektif atau mengikuti pergerakan mereka di seluruh lapangan selama 90 menit.