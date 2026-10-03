Getty Images Sport
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Harry Kane ungkap rahasia taktik yang membuat empat pemain depan mematikan England mustahil dihentikan
Dominasi taktis di Kroasia
Inggris mencatatkan kemenangan telak 7-0 di kandang Kroasia hari ini, benar-benar mendominasi tuan rumah di Rijeka. Kane mencetak dua gol, demikian pula Bukayo Saka, sementara gol lainnya dicetak oleh Jude Bellingham, Anthony Gordon, dan Morgan Rogers.
Berbicara kepada ITV setelah pertandingan, Kane mengungkapkan mengapa skema serangan favorit Tuchel begitu sulit dibendung. Kane menjelaskan bahwa fluiditas di antara para penyerang menciptakan masalah tanpa henti bagi para bek, sehingga hampir mustahil bagi tim lawan untuk melakukan pressing secara efektif atau mengikuti pergerakan mereka di seluruh lapangan selama 90 menit.
- Getty Images Sport
Rahasia kebebasan menyerang
Pertukaran posisi yang cair di lini serang telah menjadi landasan evolusi taktik Inggris. Kane menjelaskan secara rinci bagaimana sistem ini bekerja di lapangan. "Ada kebebasan," kata Kane.
"Kami berempat adalah pemain bagus. Kami bisa bermain di ruang nomor 10, Ant bisa bermain sebagai No.9, B bisa masuk sebagai nomor 10, Jude bisa bermain sebagai nomor 9, saya bisa bermain sebagai gelandang. Ini sangat sulit dibaca lawan. Intinya, jika Anda kehilangan bola, kami semua cukup cerdas dan cukup bagus untuk menutup ruang di lini tengah atau pertahanan."
Mengungguli lawan dengan dominan
Kane benar-benar terkesan oleh dominasi keseluruhan yang ditampilkan England saat menghadapi Kroasia. Sang kapten mencatat bahwa semua pemain tampil di level tertinggi, dengan secara khusus menyoroti Alex Scott dan Elliot Anderson atas pergerakan luar biasa mereka.
Kane mengatakan: "Kami berada dalam performa terbaik ketika bermain lepas, unggul secara fisik, dan menjadikannya laga selevel Premier League. Anda bisa melihat itu hari ini. Mereka tidak mampu mengimbangi kecepatan kami, pergerakan kami, lari-lari kami. Kami juga tampil klinis." Scott, yang menjalani penampilan perdananya sebagai starter untuk England, membalas pujian Kane dengan mengatakan: "Saya tahu dia luar biasa. Saya sudah menontonnya sejak saya masih kecil, jadi saya tahu levelnya. Tetapi dari dekat, Anda benar-benar bisa melihat levelnya."
- AFP
Apa yang akan dilakukan Inggris selanjutnya?
Inggris akan berupaya mempertahankan ritme serangan mematikan ini dalam laga-laga Nations League berikutnya. Dengan taktik Tuchel yang jelas mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari Kane, Bellingham, Saka, dan Gordon, lini pertahanan lawan harus segera menemukan cara untuk meredam sistem cair ini sebelum turnamen-turnamen internasional besar datang.
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