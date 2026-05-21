Harry Kane tidak terburu-buru menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich sebelum Piala Dunia, sementara presiden klub memberikan kabar terbaru mengenai masa depan striker andalannya
Kane tetap tenang terkait masa depannya di Bayern
Penyerang produktif ini telah menjadi ikon tak terbantahkan dalam lini serang klub, sehingga memicu spekulasi yang gencar mengenai kapan ia akan secara resmi menandatangani kontrak baru. Namun, presiden klub Hainer mengungkapkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu tidak berada di bawah tekanan untuk menandatangani perpanjangan kontrak sebelum berangkat untuk tugas tim nasional.
"Tidak diragukan lagi bahwa kami ingin memperpanjang kontrak Harry Kane," kata Hainer kepada Welt. "Saya juga yakin bahwa Harry ingin memperpanjang kontraknya bersama kami. Ia sendiri mengatakan bahwa ia sama sekali tidak merasa tertekan mengenai apakah hal itu harus terjadi sebelum atau sesudah Piala Dunia. Ia sangat santai mengenai hal itu. Yang penting baginya adalah fokus terlebih dahulu pada musim ini dan target-target bersama FC Bayern. Itu menunjukkan betapa hebatnya ia sebagai atlet."
Kesetaraan finansial dan pengaruh Musiala
Meskipun suasananya tetap positif, negosiasi diperkirakan akan mencakup pembahasan finansial yang signifikan. Berbagai laporan menyebutkan bahwa kapten timnas Inggris ini menginginkan paket gaji yang mencerminkan statusnya sebagai ikon tim, dan kemungkinan besar ia mengincar kesetaraan gaji dengan rekan setimnya, Jamal Musiala. Posisi tawar Kane belum pernah sekuat ini setelah musim yang memecahkan rekor, di mana ia berhasil melampaui ekspektasi tertinggi sekalipun di Bundesliga.
Mantan pemain Tottenham ini telah menemukan rumahnya di Munich, baik di dalam maupun di luar lapangan. Meskipun media Inggris terus mengaitkannya dengan kembalinya ke Liga Premier, Kane tampak tenang dan fokus untuk membangun warisan di Jerman. Dengan keluarganya yang nyaman di Bavaria dan gelar-gelar besar yang kini menjadi bagian rutin dalam kariernya, striker ini dilaporkan mendesak kesepakatan yang dapat membuatnya tetap di klub hingga 2030.
Tidak ada tanda-tanda Michael Olise akan hengkang
Kane bukanlah satu-satunya bintang penyerang yang ingin dipertahankan Bayern. Michael Olise telah tampil gemilang sejak musim panas lalu ketika klub melakukan investasi besar-besaran di lini depan, dan Hainer dengan cepat membantah spekulasi bahwa pemain asal Prancis itu akan hengkang.
“Tentu saja, dia memiliki kontrak hingga 2029,” kata Hainer saat ditanya tentang masa depan Olise. “Michael telah berkembang dengan gemilang karena dia diberi kesempatan di sini untuk membuktikan dirinya di tim internasional papan atas. Kami memiliki barisan penyerang yang mampu bersaing di panggung dunia. Hal itu menguntungkan Michael. Selain itu, dia memiliki kesempatan untuk memenangkan setiap gelar bersama kami setiap tahun. Saya tidak melihat alasan mengapa dia harus mencari klub lain.”
Berusaha meraih gelar ganda dan menetapkan standar
Fokus utama tim asuhan Vincent Kompany saat ini adalah final DFB-Pokal melawan Stuttgart. Kemenangan akan memastikan gelar ganda domestik dan menjadi puncak dari musim yang sudah luar biasa ini.
"Gelar ganda tentu saja akan menjadi pencapaian puncak musim ini," kata Hainer. "Dan setelah tim wanita kami telah mempertahankannya, tim pria harus mengikuti jejak mereka. Kami berada di final piala untuk pertama kalinya sejak 2020 dan tidak ingin pulang dengan tangan kosong, tetapi secara keseluruhan ini sudah menjadi musim yang fantastis. FC Bayern sedang dalam performa terbaik dan menjadi tolok ukur internasional.”