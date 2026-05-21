Harry Kane tidak terburu-buru menandatangani perpanjangan kontrak dengan Bayern Munich sebelum Piala Dunia, sementara presiden klub memberikan kabar terbaru mengenai masa depan striker andalannya

Penyerang produktif ini telah menjadi ikon tak terbantahkan dalam lini serang klub, sehingga memicu spekulasi yang gencar mengenai kapan ia akan secara resmi menandatangani kontrak baru. Namun, presiden klub Hainer mengungkapkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu tidak berada di bawah tekanan untuk menandatangani perpanjangan kontrak sebelum berangkat untuk tugas tim nasional.

"Tidak diragukan lagi bahwa kami ingin memperpanjang kontrak Harry Kane," kata Hainer kepada Welt. "Saya juga yakin bahwa Harry ingin memperpanjang kontraknya bersama kami. Ia sendiri mengatakan bahwa ia sama sekali tidak merasa tertekan mengenai apakah hal itu harus terjadi sebelum atau sesudah Piala Dunia. Ia sangat santai mengenai hal itu. Yang penting baginya adalah fokus terlebih dahulu pada musim ini dan target-target bersama FC Bayern. Itu menunjukkan betapa hebatnya ia sebagai atlet."