Harry Kane tetap bertahan! Bintang Bayern Munich itu menolak tawaran Barcelona dan memutuskan untuk menandatangani kontrak baru

Menurut The Athletic, Barcelona mengalami pukulan telak dalam upaya mereka mencari striker kelas dunia setelah permintaan informasi mengenai ketersediaan Kane langsung ditolak. Meskipun pindah ke Spotify Camp Nou merupakan hal yang prestisius, pemain berusia 32 tahun itu telah menegaskan melalui perwakilannya bahwa ia tetap berkomitmen penuh pada proyek Bayern Munich.

Klub asal Catalan tersebut berusaha memahami situasi Kane saat mereka mencari pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski, yang telah meninggalkan klub pada akhir musim ini. Namun, pesan dari pihak Kane sangat tegas: masa depannya tidak akan dibahas secara resmi hingga tugasnya bersama tim nasional di Piala Dunia selesai pada musim panas ini, tetapi landasan untuk kelanjutan kariernya di Bundesliga sudah mulai dibangun.



