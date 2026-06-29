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Harry Kane tetap bertahan! Bintang Bayern Munich itu menolak tawaran Barcelona dan memutuskan untuk menandatangani kontrak baru
Pendekatan Barcelona ditolak mentah-mentah
Menurut The Athletic, Barcelona mengalami pukulan telak dalam upaya mereka mencari striker kelas dunia setelah permintaan informasi mengenai ketersediaan Kane langsung ditolak. Meskipun pindah ke Spotify Camp Nou merupakan hal yang prestisius, pemain berusia 32 tahun itu telah menegaskan melalui perwakilannya bahwa ia tetap berkomitmen penuh pada proyek Bayern Munich.
Klub asal Catalan tersebut berusaha memahami situasi Kane saat mereka mencari pengganti jangka panjang untuk Robert Lewandowski, yang telah meninggalkan klub pada akhir musim ini. Namun, pesan dari pihak Kane sangat tegas: masa depannya tidak akan dibahas secara resmi hingga tugasnya bersama tim nasional di Piala Dunia selesai pada musim panas ini, tetapi landasan untuk kelanjutan kariernya di Bundesliga sudah mulai dibangun.
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Kane merasa bahagia dengan kehidupannya di Munich
Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan dari Tottenham Hotspur pada 2023, Kane telah beradaptasi dengan mulus di Bavaria. Penyerang tersebut memiliki opsi untuk mengaktifkan klausul pelepasan tertentu dalam kontraknya musim panas ini, namun ia secara mencolok memilih untuk tidak melakukannya. Untuk mengaktifkan klausul tersebut, Kane diharuskan memberitahu Bayern mengenai niatnya paling lambat Januari, batas waktu yang telah berlalu tanpa ada tindakan apa pun dari sang pemain.
Keputusan ini menjadi indikator jelas betapa bahagianya ia di Jerman. Setelah berhasil meraih dua gelar liga sejak kedatangannya, mantan pemain Spurs ini merasa memiliki peluang terbaik untuk terus meraih trofi bersama raksasa Jerman tersebut, daripada mengambil risiko pindah ke La Liga pada tahap kariernya saat ini.
Angka-angka yang memecahkan rekor dan istilah-istilah baru
Dampak Kane di Bayern benar-benar bersejarah. Selama musim 2025-26, ia mencetak 61 gol dan tujuh assist dalam hanya 51 penampilan. Performa gemilang tersebut telah mengantarkannya ke peringkat ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub dengan 146 gol hanya dalam tiga musim. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2027, dewan direksi Bayern sangat ingin mengikatnya dengan kontrak yang lebih panjang.
Anggota dewan Bayern yang bertanggung jawab atas urusan olahraga, Max Eberl, mengonfirmasi awal tahun ini bahwa klub secara proaktif berupaya memastikan bintang andalan mereka tetap bertahan. Dalam pernyataannya pada bulan Januari, Eberl menyebutkan bahwa mereka sedang melakukan pembicaraan dengan Kane mengenai kontrak baru. Hal ini sejalan dengan pernyataan Kane sendiri pada bulan November, di mana ia tampaknya menepis spekulasi tentang kepergiannya dengan menyatakan bahwa “sangat tidak mungkin” ia akan meninggalkan klub Bundesliga tersebut pada akhir musim ini.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke kejayaan di Piala Dunia
Meskipun masa depannya di klub tampaknya sudah pasti, fokus utama Kane saat ini adalah membawa Inggris meraih kesuksesan di kancah internasional. Kapten The Three Lions ini tampil gemilang selama Piala Dunia kali ini, mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia dan satu gol lagi dalam kemenangan 2-0 melawan Panama. Gol-gol tersebut telah menambah jumlah golnya di turnamen ini menjadi 11 dan rekor golnya bersama tim nasional menjadi 82 gol dalam 117 penampilan.
Saat Thomas Tuchel mempersiapkan tim untuk menghadapi rintangan pertama di babak gugur melawan Republik Demokratik Kongo pada hari Rabu, Kane tetap menjadi titik fokus tim. Stabilitas yang diberikan oleh keputusannya untuk tetap bertahan di Bayern akan menjadi dorongan bagi Inggris saat mereka melaju ke babak 32 besar.