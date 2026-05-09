Harry Kane terpeleset setelah seorang pemain Wolfsburg merusak titik penalti, sementara Michael Olise menyelamatkan Bayern Munich dalam kemenangan tipis di Bundesliga

Momen paling diperbincangkan di babak pertama terjadi pada menit ke-36 ketika Konstantinos Koulierakis melakukan pelanggaran terhadap Olise di dalam kotak penalti. Kane maju untuk mengambil tendangan penalti, setelah sebelumnya berhasil mencetak semua 24 tendangan penalti yang dilakukannya di liga utama Jerman. Anehnya, kapten timnas Inggris itu melepaskan tendangan yang melebar ke sisi kanan gawang, menandai kegagalan penalti pertamanya sepanjang karier di Bundesliga.

Kegagalan tersebut diselimuti kontroversi karena tayangan ulang televisi tampak menunjukkan Jeanuël Belocian seolah-olah dengan sengaja menginjak titik penalti sebelum tendangan dilakukan. Kane tampak sedikit kehilangan keseimbangan saat menyentuh bola, sehingga memunculkan pertanyaan apakah lapangan telah dimanipulasi. Kegagalan mencetak gol tersebut membuat skor tetap imbang hingga jeda, meskipun Bayern mendominasi wilayah permainan.



