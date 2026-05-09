AFP
Harry Kane terpeleset setelah seorang pemain Wolfsburg merusak titik penalti, sementara Michael Olise menyelamatkan Bayern Munich dalam kemenangan tipis di Bundesliga
Rentetan kemenangan sempurna Kane berakhir di tengah kontroversi
Momen paling diperbincangkan di babak pertama terjadi pada menit ke-36 ketika Konstantinos Koulierakis melakukan pelanggaran terhadap Olise di dalam kotak penalti. Kane maju untuk mengambil tendangan penalti, setelah sebelumnya berhasil mencetak semua 24 tendangan penalti yang dilakukannya di liga utama Jerman. Anehnya, kapten timnas Inggris itu melepaskan tendangan yang melebar ke sisi kanan gawang, menandai kegagalan penalti pertamanya sepanjang karier di Bundesliga.
Kegagalan tersebut diselimuti kontroversi karena tayangan ulang televisi tampak menunjukkan Jeanuël Belocian seolah-olah dengan sengaja menginjak titik penalti sebelum tendangan dilakukan. Kane tampak sedikit kehilangan keseimbangan saat menyentuh bola, sehingga memunculkan pertanyaan apakah lapangan telah dimanipulasi. Kegagalan mencetak gol tersebut membuat skor tetap imbang hingga jeda, meskipun Bayern mendominasi wilayah permainan.
Olise menghadirkan momen ajaib
Saat pertandingan tampak akan membuat sang juara frustrasi, Olise mengambil inisiatif pada menit ke-56. Pemain sayap yang dinamis ini memamerkan kehebatannya secara individu dengan menusuk ke dalam dari sayap kanan dan melepaskan tendangan keras dan akurat ke sudut jauh gawang. Itu adalah gol berkualitas tinggi yang tak mampu dihentikan oleh kiper Wolfsburg, Kamil Grabara, dan memberi Bayern keunggulan yang memang pantas mereka dapatkan berkat tekanan yang mereka bangun di babak kedua.
Gol tersebut mengubah jalannya pertandingan, memaksa Wolfsburg keluar dari pertahanan mereka. Meskipun tuan rumah terlihat berbahaya dalam serangan balik di babak pertama - dengan Tom Bischof bahkan membentur mistar gawang dari jarak jauh - mereka kesulitan menembus barisan pertahanan Bayern setelah pasukan Kompany memimpin. Jamal Musiala juga nyaris menggandakan keunggulan tak lama setelah babak kedua dimulai, tetapi Grabara melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga Wolves tetap dalam pertandingan.
Wolfsburg berada di ambang bencana
Bagi Wolfsburg, kekalahan ini membuat status mereka di Bundesliga kini berada di ujung tanduk. Hasil ini berarti mereka tidak lagi bisa secara matematis menjamin keselamatan melalui klasemen liga standar; sebaliknya, mereka kini berjuang untuk setidaknya mempertahankan posisi saat ini yang membuat mereka lolos ke babak play-off degradasi, dengan harapan menghindari dua posisi terbawah yang otomatis terdegradasi. Nasib mereka kemungkinan besar akan ditentukan pada hari terakhir yang menegangkan saat mereka menghadapi St. Pauli dalam pertarungan hidup-mati di Millerntor-Stadion.
Tim asuhan Ralph Hasenhuttl memang memiliki beberapa momen, terutama di menit-menit akhir pertandingan ketika tendangan Mattias Svanberg membentur tiang gawang. Meskipun menampilkan performa yang bersemangat dan penampilan ofensif yang lebih baik dibandingkan beberapa pekan terakhir, kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir terbukti merugikan. "Alasan disiplin" yang membuat Mohamed Amoura dan Kevin Paredes tidak masuk dalam skuad juga sangat berpengaruh karena Wolves kurang memiliki keunggulan ekstra di sepertiga akhir lapangan.
Bayern mulai menemukan ritme permainan menjelang final DFB-Pokal
Bagi Kompany, kemenangan ini menjadi persiapan yang sempurna menjelang final DFB-Pokal melawan Stuttgart pada 23 Mei mendatang. Setelah memastikan gelar Bundesliga pada pekan ke-30, Bayern kini berfokus untuk meraih gelar ganda domestik guna menyelamatkan musim yang berakhir dengan kegagalan di kancah Eropa. Kembalinya soliditas pertahanan pada babak kedua tentu akan sangat memuaskan bagi pelatih asal Belgia tersebut.