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Harry Kane 'tercengang' bisa melampaui rekor gol Cristiano Ronaldo saat bintang Bayern Munich itu membidik Ballon d'Or dan umur panjang karier Lionel Messi
Mengejar Ballon d'Or dan sejarah Inggris
Kane saat ini menjadi favorit bandar taruhan untuk merebut Ballon d'Or bergengsi pada Oktober, sebuah pencapaian yang akan membuatnya menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001. Kandidasi pemain berusia 33 tahun itu dibangun di atas torehan luar biasa 73 gol untuk klub dan tim nasional musim lalu, angka yang melampaui rekor terbaik Cristiano Ronaldo dalam satu musim, yaitu 69 gol yang ditorehkan pada kampanye 2011-12. Hanya catatan bersejarah Lionel Messi dengan 82 gol dari musim legendaris yang sama yang masih berada di atas kapten Inggris itu dalam daftar pencetak gol terbanyak satu musim sepanjang masa.
Merefleksikan pencapaian bersejarahnya dalam wawancara luas dengan TNT Sports, Kane mengungkapkan kebanggaan besarnya atas produktivitasnya, meski ia masih menunggu hasil pemungutan suara. "Saya sangat bangga dengan musim yang saya jalani, tentu saja," kata Kane. "Belum lama ini, saya adalah penggemar yang ingin menjadi pesepakbola profesional dan sekarang saya ada di sini, memenangi penghargaan, dan Ballon d'Or juga sama. Tentu saja, sekarang itu berada di luar kendali saya, semuanya bergantung pada para pemilih dan orang-orang yang menentukannya."
- Getty
Melampaui para legenda besar dari satu generasi
Kane mengakui bahwa tumbuh di era dominasi Messi dan Ronaldo membuat statistik pribadinya belakangan ini terasa nyaris tidak nyata. Striker Bayern itu mencatat bahwa dulu ia memandang angka-angka yang dibukukan duo legendaris tersebut sebagai patokan yang mustahil dijangkau.
"Saya tumbuh dengan menyaksikan Messi dan Ronaldo, era ketika mereka terus mendominasi dan mendominasi," jelas Kane. "Jelas Messi adalah satu-satunya yang mencetak lebih banyak dengan 82 gol, tetapi bahkan beberapa musim mereka yang lain, dan jumlah tertinggi Ronaldo menurut saya adalah 69. Ini adalah angka-angka yang saya anggap konyol, dan memang begitu. Mereka adalah dua yang terhebat di generasi kami dan bisa dibilang sepanjang masa. Jadi 73 gol, bahkan bagi saya, saya cukup takjub dengan itu."
Panjang karier dan inspirasi dari Messi serta Ronaldo
Di usia 33 tahun, Kane memasuki fase karier ketika banyak pemain mulai memikirkan penurunan performa mereka, tetapi ia justru melihat sosok seperti Luka Modric, Messi, dan Ronaldo sebagai cetak biru untuk karier yang panjang. Kapten timnas Inggris itu percaya dirinya masih memiliki banyak tahun tersisa di level elite dan termotivasi oleh peluang meraih trofi-trofi terbesar bersama Bayern Munich dan negaranya.
"Seperti yang kita tahu, itu tidak akan terjadi, tetapi ketika saya melihat pemain seperti Messi dan Ronaldo dan Luka Modric serta para pemain ini bermain hingga akhir usia 30-an atau Ronaldo sekarang sudah di usia 40-an, Luka di usia 40-an, itu memberi saya motivasi untuk bisa melakukan hal itu," kata Kane.
"Sekali lagi, banyak dari itu juga datang dari mentalitas, apa yang sudah Anda capai, apa yang Anda kejar. Apakah ada trofi lain yang ingin Anda coba menangkan? Apakah ada target lain yang ingin Anda coba capai?"
- Getty Images Sport
Menatap tantangan baru di Bayern
Meski musim lalu menjadi pencapaian pribadi, Kane sudah fokus pada bagaimana ia bisa mendorong dirinya lebih jauh lagi. Bayern memulai kampanye Bundesliga mereka dengan kemenangan 5-1 atas Stuttgart dan hasil imbang 0-0 melawan Schalke, dan meski sang striker belum membuka rekening golnya untuk musim baru, ia haus akan lebih banyak kesuksesan.
Kane menjelaskan pola pikirnya terkait target-targetnya ke depan dan keinginannya untuk terus berkembang, dengan mengatakan: “Ini situasi yang aneh karena saya sudah fokus pada musim ini sekarang dan musim berikutnya. Bisakah saya menjadi lebih baik? Bisakah saya berkembang? Tapi saya juga ingin menghargai apa yang sudah saya lakukan.”
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