Kane saat ini menjadi favorit bandar taruhan untuk merebut Ballon d'Or bergengsi pada Oktober, sebuah pencapaian yang akan membuatnya menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi penghargaan tersebut sejak Michael Owen pada 2001. Kandidasi pemain berusia 33 tahun itu dibangun di atas torehan luar biasa 73 gol untuk klub dan tim nasional musim lalu, angka yang melampaui rekor terbaik Cristiano Ronaldo dalam satu musim, yaitu 69 gol yang ditorehkan pada kampanye 2011-12. Hanya catatan bersejarah Lionel Messi dengan 82 gol dari musim legendaris yang sama yang masih berada di atas kapten Inggris itu dalam daftar pencetak gol terbanyak satu musim sepanjang masa.

Merefleksikan pencapaian bersejarahnya dalam wawancara luas dengan TNT Sports, Kane mengungkapkan kebanggaan besarnya atas produktivitasnya, meski ia masih menunggu hasil pemungutan suara. "Saya sangat bangga dengan musim yang saya jalani, tentu saja," kata Kane. "Belum lama ini, saya adalah penggemar yang ingin menjadi pesepakbola profesional dan sekarang saya ada di sini, memenangi penghargaan, dan Ballon d'Or juga sama. Tentu saja, sekarang itu berada di luar kendali saya, semuanya bergantung pada para pemilih dan orang-orang yang menentukannya."