Getty Images Sport
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Harry Kane tembus 150 gol untuk Bayern Munich dalam kemenangan tipis atas Elversberg
Memecahkan rekor dalam waktu singkat
Kane kembali menampilkan performa kelas master, dan kini hanya berjarak satu gol lagi dari torehan luar biasa 100 gol di kasta tertinggi Jerman dalam 97 pertandingan. Penyerang itu awalnya memberi assist kepada Lennart Karl untuk gol pembuka pada menit ke-26, memperlihatkan kemampuan playmaking elite-nya sebelum Maurice Krattenmacher menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah. Tampil saat Bayern Munich paling membutuhkannya, Kane melepaskan gol penentu pada menit ke-72. Menurut statistik pertandingan Sofascore, penyelesaian klinis ini memastikan gol Bundesliga ke-99 miliknya, sekaligus menutup penampilan individu luar biasa di laga tandang.
- Getty Images Sport
Tonggak bersejarah bagi striker Inggris
Gol tersebut ke gawang Elversberg tidak hanya memastikan sebuah pencapaian domestik, tetapi juga menandai gol ke-150-nya secara keseluruhan untuk Bayern Munich dalam hanya 153 penampilan di semua kompetisi. Striker legendaris Inggris itu benar-benar telah mengubah lini serang raksasa Bavaria sejak kedatangannya.
Dengan rata-rata hampir satu gol per pertandingan, Kane terus melampaui ekspektasi dan menulis ulang sejarah modern klub. Bayern sangat bergantung pada sosok andalannya itu, dan angka-angka performanya mencerminkan penampilan menyerang yang dominan secara menyeluruh, yang membuat para bek lawan terus kelabakan mencari jawaban.
Performa tak terbendung sepanjang tahun kalender
Konsistensi fenomenalnya tergambar sempurna lewat catatan luar biasa sepanjang tahun kalender 2026. Kane sudah mengoleksi 77 gol dan menyumbang sembilan assist, sehingga total keterlibatannya dalam gol dalam sembilan bulan terakhir mencapai angka menakjubkan, 86.
Performa tanpa henti itu berlanjut mulus ke kampanye saat ini. Hanya dalam empat penampilan musim ini, penyerang tajam tersebut sudah membukukan empat gol dan dua assist. Statistik yang begitu mencengangkan itu menunjukkan mengapa raksasa Jerman itu saat ini memiliki salah satu lini serang paling mematikan di sepakbola Eropa.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan berikutnya
Setelah kemenangan tandang yang diraih dengan susah payah ini, Bayern akan segera mengalihkan fokus ke tantangan domestik berikutnya. Raksasa Bavaria itu dijadwalkan menghadapi Union Berlin pada Jumat depan sebelum jeda internasional mendatang. Kane tanpa diragukan lagi akan berupaya melanjutkan pencapaian luar biasanya, yakni 150 gol, dan mencetak gol ke-100-nya di Bundesliga dalam laga tersebut, ketika klub berusaha mempertahankan momentum kuat mereka di awal musim menjelang jeda.
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