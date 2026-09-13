Gol tersebut ke gawang Elversberg tidak hanya memastikan sebuah pencapaian domestik, tetapi juga menandai gol ke-150-nya secara keseluruhan untuk Bayern Munich dalam hanya 153 penampilan di semua kompetisi. Striker legendaris Inggris itu benar-benar telah mengubah lini serang raksasa Bavaria sejak kedatangannya.

Dengan rata-rata hampir satu gol per pertandingan, Kane terus melampaui ekspektasi dan menulis ulang sejarah modern klub. Bayern sangat bergantung pada sosok andalannya itu, dan angka-angka performanya mencerminkan penampilan menyerang yang dominan secara menyeluruh, yang membuat para bek lawan terus kelabakan mencari jawaban.



