Harry Kane Bayern Munich
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Harry Kane telah membuktikan bahwa ia adalah penyerang terbaik di dunia - kini mesin gol Bayern Munich itu harus memanfaatkan peluang emasnya untuk mengukir nama abadi

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

Harry Kane mungkin sedang berada di ambang kejayaan, jika gelar tersebut belum pasti diraihnya. Bayern Munich akan mengandalkan kapten timnas Inggris ini untuk mencetak gol-gol yang akan memberi mereka keunggulan atas Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions, sementara gelar Bundesliga lainnya sudah di tangan, Piala Dunia semakin dekat, dan ia sudah berada di posisi terdepan untuk meraih Ballon d'Or. Musim ini tampaknya akan menjadi musim yang gemilang bagi pemain berusia 32 tahun tersebut.

Beberapa pesaingnya mungkin belum tampil maksimal dalam musim ini, dan pertarungan di masa depan akan semakin sengit seiring mendekatnya masa-masa akhir kariernya, tetapi tak diragukan lagi bahwa Kane adalah penyerang terbaik di dunia saat ini. Ia jauh mengungguli yang lain saat mendekati akhir musim individu yang luar biasa bersama Bayern, namun dengan begitu banyak hal yang masih harus diperjuangkan—baik untuk klub maupun negaranya—ia akan bertekad untuk tidak kehabisan tenaga dalam upayanya menciptakan sejarah di berbagai front.

Penyerang tengah terbaik di dunia ini memiliki peluang emas yang harus ia manfaatkan dalam beberapa pekan mendatang, dimulai dari laga krusial melawan PSG...

  Harry Kane

    Tingkat yang lebih tinggi

    Di usia 32 tahun, Kane sedang menjalani musim dengan catatan gol terbaik dalam kariernya yang produktif. Ia telah memecahkan berbagai rekor, meskipun rekor 41 gol dalam satu musim Bundesliga yang luar biasa—yang dicetak oleh legenda Robert Lewandowski pada musim 2020-21—mungkin kini sudah di luar jangkauannya, meski ia telah mencetak 33 gol dalam 31 pertandingan hingga saat ini.

    Kapten Inggris ini kini telah mencetak 95 gol dalam hanya 91 penampilan di kasta tertinggi Jerman, menjadikannya pemain tercepat yang mencapai angka tersebut sejak Dieter Muller pada tahun 1970-an, dan ikon FC Koln itu membutuhkan 32 pertandingan lebih banyak. 51 gol Kane di semua kompetisi merupakan yang terbanyak di antara pemain di lima liga top Eropa sejak total 55 gol Lewandowski pada musim 2019-20, dan penyerang Bayern No.9 saat ini tampaknya pasti akan melampaui angka tersebut.

    Dia unggul sembilan gol dari pesaing terdekatnya, Erling Haaland dan Kylian Mbappe (masing-masing 24 gol), dalam perebutan Sepatu Emas Eropa, meskipun cedera betis baru-baru ini memperlambat laju golnya, dengan gelar Bundesliga lainnya sudah di tangan.

  FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    'Telah membuka level berikutnya'

    Pelatihnya, Vincent Kompany, mencatat di awal musim bahwa Kane telah mencapai level baru. "Dia sendiri yang telah membuka level berikutnya itu," kata pelatih asal Belgia itu pada bulan Oktober lalu. "Dia selalu melakukannya sepanjang kariernya. Perkembangannya bergantung pada mentalitas. Dia terus bekerja keras setiap tahun.

    "Mungkin hal itu membantunya karena dia belum pernah memenangkan gelar hingga saat itu, karena dia tetap mempertahankan rasa lapar yang Anda harapkan dari pemain muda. Anda tidak bisa mengembangkan pemain seperti itu lebih jauh. Dia harus menginginkannya."

    Berbicara tentang striker tersebut awal tahun ini, Kompany menambahkan: "Konsistensi Harry sangat mengesankan. Anda bisa melihat dia merasa nyaman di Munich, bersama keluarganya dan di tim ini. Kami memiliki pemimpin sejati dalam diri Harry."

  Harry Kane Michael Olise FC Bayern 2025

    Kerja sama tim

    Prestasi Kane yang mencapai level baru ini tentu saja bukanlah hasil usaha sendirian; sang penyerang tajam telah berkolaborasi dengan sangat baik bersama para pemain sayap Michael Olise dan Luis Diaz untuk membentuk salah satu lini depan paling menakutkan di seluruh benua.

    Trio penyerang Bayern yang sangat tajam telah menghasilkan total 159 gol dan assist pada musim 2025-26, dengan kedua pemain sayap tersebut saling bersaing ketat dengan masing-masing menyumbang lebih dari 45 gol, menunjukkan tingkat produktivitas yang luar biasa. Seperti biasa, Kane juga unggul dalam turun ke lini belakang dan melibatkan rekan-rekan setimnya dalam permainan dengan jangkauan operannya yang mengesankan.

    Meskipun prestasi individunya luar biasa, tak diragukan lagi bahwa Kane takkan menjadi pencetak gol terbanyak Eropa musim ini tanpa kehadiran pemain Prancis dan Kolombia di sisinya.

  Harry Kane Lionel Messi

    Menyamai Messi

    Setelah memastikan gelar Bundesliga keduanya dan mengubur apa yang disebut sebagai "kutukan trofi" sebagai kenangan masa lalu, Kane kini mengincar gelar Liga Champions pertamanya. Namun, mengalahkan PSG di babak semifinal bukanlah hal yang mudah; bahkan, banyak yang menganggap laga ini layak menjadi final di Budapest. Namun, penyerang andalan Bayern ini berada dalam kondisi prima menjelang dua leg pertandingan melawan juara bertahan, dengan performa gemilangnya di depan gawang yang juga terlihat di kompetisi Eropa.

    Setelah mencetak gol di kedua leg perempat final melawan Real Madrid untuk mencapai 52 gol Liga Champions dalam 68 penampilan, ia secara luar biasa menyamai rasio gol per pertandingan Lionel Messi di kompetisi ini bersama Barcelona. Itu termasuk 12 gol dalam 11 pertandingan di edisi musim ini, dengan semua gol tersebut tercipta dalam delapan pertandingan, meskipun ia gagal mencetak gol dalam pertemuan fase grup melawan PSG di Parc des Princes.

    Hanya mantan penyerang Manchester United, Ruud van Nistelrooy, yang memiliki rekor lebih baik, dengan mencetak 53 gol dalam 67 penampilannya pertama di ajang sepak bola Eropa tingkat atas.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup Semifinal

    'Tokoh simbolis global' yang tak kemana-mana

    Prestasi Kane semakin luar biasa mengingat terus-menerus beredar spekulasi mengenai masa depannya di Allianz Arena, yang sebagian besar dipicu oleh media Inggris di tengah keyakinan bahwa sang striker mungkin ingin kembali ke Liga Premier suatu saat nanti untuk mengejar rekor 260 gol milik Alan Shearer.

    Fakta bahwa kontraknya berakhir pada 2027 dan munculnya klausul pelepasan musim panas senilai €65 juta (£57 juta/$77 juta) yang kini telah kadaluwarsa membuat spekulasi semakin memanas, namun pemain berusia 32 tahun ini belum memberikan indikasi bahwa ia berencana hengkang dalam waktu dekat, dan sepertinya perpanjangan kontrak justru akan terwujud karena pembicaraan telah direncanakan oleh petinggi klub.

    "Hari ini saya akan membelinya seharga 150 juta euro," kata Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeness, baru-baru ini. "Karena dia adalah impian bagi Bayern Munich. Figur global. Karakter yang baik, panutan bagi pemuda kami, para pemain berusia 18 tahun. Dia memeluk mereka. Dia memberi tahu mereka bagaimana cara menendang bola."

    Berbicara kepada Sky Sports Jerman tentang masa depannya baru-baru ini, Kane mengatakan: "Saya sangat bahagia di sini. Dengan tim yang kami miliki, manajer, staf, semua orang bergerak ke arah yang sama. Jelas, kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan musim ini, yang sangat menarik."

  GFX Harry Kane Erling Haaland Kylian Mbappe

    Para pesaing tersingkir

    Saat ini, sulit untuk membantah bahwa Kane bukanlah striker terbaik di seluruh dunia, meskipun ia mungkin masih belum mendapatkan pengakuan yang pantas di negaranya sendiri, di mana ada anggapan bahwa barisan pertahanan Bundesliga jauh lebih lemah daripada yang ada di Liga Premier.

    Seperti yang telah kami singgung, posisinya semakin diperkuat oleh fakta bahwa para pesaingnya untuk gelar tersebut belum mampu mengimbangi laju pesat yang ia tetapkan musim ini; Haaland sebagian besar tampil mengecewakan meskipun ia telah mencetak 35 gol di semua kompetisi, sementara cedera lutut telah mengganggu performa Mbappe meskipun ia telah mencetak 41 gol dalam jumlah penampilan yang sama. Sementara itu, performa Lewandowski tampaknya mulai menurun di Barcelona, yang wajar saja mengingat usianya yang sudah 37 tahun.

    Tentu saja, tidak ada satu pun dari trio pesaing produktif tersebut yang berpeluang memenangkan Liga Champions musim ini, sehingga hampir mustahil untuk membantah bahwa Kane bukanlah yang terbaik di posisinya, dan mungkin bahkan secara keseluruhan saat ini...

  1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga

    Kesempatan emas

    Kane benar-benar memiliki peluang emas saat musim ini memasuki pekan-pekan terakhir; ia hanya butuh 270 menit lagi untuk meraih gelar Liga Champions pertamanya yang akan mengukuhkan posisinya sebagai favorit untuk Ballon d'Or tahun ini, dan tentu saja Anda tidak akan bertaruh melawan Bayern pada tahap ini.

    Kemudian di musim panas, tentu saja, ada hal kecil seperti Piala Dunia dan kemungkinan besar ini adalah kesempatan terbaik dan terakhirnya untuk memenangkan trofi besar bersama negaranya. Penyerang ini kemungkinan besar akan mengangkat trofi Ballon d'Or di Paris akhir tahun ini - menjadi orang Inggris pertama yang melakukannya sejak Michael Owen pada 2001 - namun penobatannya akan semakin mantap jika ia mampu mengakhiri 60 tahun penderitaan Timnas Inggris di Amerika Utara.

    Gelar pemain terbaik di dunia sudah begitu dekat, dan melihat performa Kane musim ini, ini bukanlah kesempatan yang akan ia lewatkan begitu saja.

