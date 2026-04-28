Harry Kane telah membuktikan bahwa ia adalah penyerang terbaik di dunia - kini mesin gol Bayern Munich itu harus memanfaatkan peluang emasnya untuk mengukir nama abadi

Prestasi Kane semakin luar biasa mengingat terus-menerus beredar spekulasi mengenai masa depannya di Allianz Arena, yang sebagian besar dipicu oleh media Inggris di tengah keyakinan bahwa sang striker mungkin ingin kembali ke Liga Premier suatu saat nanti untuk mengejar rekor 260 gol milik Alan Shearer.

Fakta bahwa kontraknya berakhir pada 2027 dan munculnya klausul pelepasan musim panas senilai €65 juta (£57 juta/$77 juta) yang kini telah kadaluwarsa membuat spekulasi semakin memanas, namun pemain berusia 32 tahun ini belum memberikan indikasi bahwa ia berencana hengkang dalam waktu dekat, dan sepertinya perpanjangan kontrak justru akan terwujud karena pembicaraan telah direncanakan oleh petinggi klub.

"Hari ini saya akan membelinya seharga 150 juta euro," kata Presiden Kehormatan Bayern, Uli Hoeness, baru-baru ini. "Karena dia adalah impian bagi Bayern Munich. Figur global. Karakter yang baik, panutan bagi pemuda kami, para pemain berusia 18 tahun. Dia memeluk mereka. Dia memberi tahu mereka bagaimana cara menendang bola."

Berbicara kepada Sky Sports Jerman tentang masa depannya baru-baru ini, Kane mengatakan: "Saya sangat bahagia di sini. Dengan tim yang kami miliki, manajer, staf, semua orang bergerak ke arah yang sama. Jelas, kami masih memiliki banyak hal yang harus diperjuangkan musim ini, yang sangat menarik."