Harry Kane tampil tak seperti biasanya; seorang pemain cadangan yang jarang diturunkan kembali menjadi sorotan: FC Bayern München, penilaian dan ulasan pemain untuk leg kedua melawan Atalanta Bergamo

Mengingat situasi awal yang cukup santai, Pelatih Vincent Kompany, seperti yang sudah diduga, melakukan rotasi pemain secara besar-besaran. Untungnya, ia masih memiliki Harry Kane yang belakangan ini sedikit cedera sebagai opsi cadangan, yang membawa FC Bayern unggul lewat tendangan penalti (25') — namun, secara tak biasa, baru berhasil pada percobaan kedua!

Setelah jeda, Kane (54'), Lennart Karl (56'), dan Luis Diaz (70') kembali menambah keunggulan, sebelum Lazar Samardzic mencetak gol hiburan untuk Atalanta (85'). Di perempat final, FC Bayern akan menghadapi Real Madrid: Pertandingan pertama akan digelar tandang pada 7 atau 8 April, dan leg kedua akan berlangsung di Munich seminggu kemudian.

