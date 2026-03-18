Harry Kane tampil tak seperti biasanya; seorang pemain cadangan yang jarang diturunkan kembali menjadi sorotan: FC Bayern München, penilaian dan ulasan pemain untuk leg kedua melawan Atalanta Bergamo

Setelah kemenangan telak 6-1 pada leg pertama, FC Bayern München berhasil mengalahkan Atalanta Bergamo 4-1 di kandang sendiri dan dengan demikian lolos ke perempat final Liga Champions dengan meyakinkan. Berikut ulasan performa para pemain FCB.

Mengingat situasi awal yang cukup santai, Pelatih Vincent Kompany, seperti yang sudah diduga, melakukan rotasi pemain secara besar-besaran. Untungnya, ia masih memiliki Harry Kane yang belakangan ini sedikit cedera sebagai opsi cadangan, yang membawa FC Bayern unggul lewat tendangan penalti (25') — namun, secara tak biasa, baru berhasil pada percobaan kedua! 

Setelah jeda, Kane (54'), Lennart Karl (56'), dan Luis Diaz (70') kembali menambah keunggulan, sebelum Lazar Samardzic mencetak gol hiburan untuk Atalanta (85'). Di perempat final, FC Bayern akan menghadapi Real Madrid: Pertandingan pertama akan digelar tandang pada 7 atau 8 April, dan leg kedua akan berlangsung di Munich seminggu kemudian.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Jonas Urbig

    Setelah mengalami gegar otak pada leg pertama, ia berhasil pulih tepat waktu dan menggantikan kiper utama Manuel Neuer yang cedera dengan sangat baik. Menjelang akhir babak pertama, Urbig melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan Mario Pasalic dari jarak dekat. Namun, ia tak berdaya saat gol lawan tercipta. Nilai: 2,5.

    • Iklan

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Josip Stanisic

    Penampilannya yang penuh inisiatif menyerang di sayap kanan. Gol Kane yang membuat skor menjadi 2-0 dipersiapkan dengan cermat oleh Stanisic. Nilai: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Min-Jae Kim

    Menggantikan Dayot Upamecano yang sedang dalam masalah kartu kuning di starting lineup. Memiliki sedikit kekurangan teknis, namun sangat dominan secara fisik. Saat gol kebobolan, Kim kehilangan jejak pencetak gol, Lazar Samardzic. Nilai: 3.

    FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Jonathan Tah

    Sudah diperjelas beberapa kali dengan cermat. Nilai: 2,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Tom Bischof

    Sama seperti Upamecano, Konrad Laimer juga terancam skorsing akibat kartu kuning, sehingga Bischof diturunkan sebagai bek kiri. Penampilannya jauh lebih tidak menonjol dibandingkan Stanisic. Tendangan sudutnya kurang akurat. Nilai: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Aleksandar Pavlovic

    Metronom pengatur serangan di lini tengah juga tampil menonjol di area penalti lawan. Pada menit ke-15, tendangan jarak jauh Pavlovic masih melebar. Nilai: 3.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Leon Goretzka

    Permainannya rapi, tapi beberapa operannya terlalu lemah. Nilai: 3,5.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penulis: Lennart Karl

    Pada sore hari, beredar kabar bahwa pelatih tim nasional Julian Nagelsmann akan memanggilnya untuk pertama kalinya ke skuad DFB. Dengan motivasi yang tinggi, Karl tampil dalam pertandingan malam itu. Awalnya, beberapa gerakan tipuannya, dribel, dan tendangannya masih terasa kurang terarah. Namun, setelah jeda, Karl menemukan ketepatan yang dibutuhkan: Ia memicu gol 2-0, mencetak gol 3-0 sendiri, dan mempersiapkan gol ke-4 Diaz dengan umpan luar biasa dari setengah lapangan sendiri. Nilai: 1,5.

    FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Raphael Guerreiro

    Ah, dia juga masih ada! Untuk pertama kalinya dalam dua bulan, pemain cadangan tetap ini kembali masuk dalam susunan pemain inti — dan berhasil menarik perhatian dengan penampilan yang bagus. Guerreiro terlibat dalam hampir setiap serangan berbahaya di babak pertama, termasuk memicu insiden penalti. Pada menit ke-17, ia mendapat tepuk tangan meriah saat dengan terampil menyelamatkan umpan yang sebenarnya terlalu jauh dari garis gawang. Pada menit ke-52, Guerreiro masih membuang peluang tembakan yang bagus, lalu penampilannya sedikit menurun. Nilai: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Catatan: Luis Diaz

    Dalam laga Bundesliga melawan Bayer Leverkusen, ia baru saja diusir dari lapangan akibat kartu kuning-merah; melawan Atalanta, ia sempat menjadi pemain serang Bayern Munich yang paling tidak menonjol. Namun, Diaz akhirnya tampil gemilang: Gol ketiga (3-0) diciptakan berkat umpan Diaz, sedangkan gol keempat (4-0) dicetaknya sendiri melalui tendangan lob. Nilai: 2.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Harry Kane

    Karena Neuer dan Kimmich absen, Kane secara tak biasa mengenakan ban kapten. Hal lain yang tak biasa: Kane gagal mengeksekusi tendangan penalti. Namun, kiper Atalanta, Marco Sportiello, terlalu cepat meninggalkan garis gawangnya, sehingga tendangan penalti diulang dan pada percobaan kedua Kane berhasil mencetak gol. Sebagai catatan, tendangan penalti tersebut sebenarnya ia dapatkan sendiri setelah tendangannya diblok dengan tangan. Pada gol kedua (2-0), Kane terlebih dahulu menguasai bola dengan luar biasa sebelum melepaskan tendangan keras ke gawang. Selain itu, seperti biasa, ia tampil apik sebagai pengatur serangan dari lini tengah. Nilai: 1.

  • FC Bayern - Atalanta Bergamo, Penilaian: Pemain Cadangan

    Deniz Ofli: Masuk menggantikan Pavlovic pada menit ke-55, sehingga menandai debut resminya bersama FC Bayern — dan langsung tampil gemilang. Kurang dari dua menit setelah masuk, bek kiri berusia 18 tahun ini merebut bola dan memicu gol ketiga yang membuat skor menjadi 3-0. Nilai: 2,5.

    Nicolas Jackson: Menggantikan Kane dalam pergantian tiga pemain pada menit ke-72. Tanpa penilaian.

    Serge Gnabry: Masuk menggantikan Bischof. Tanpa penilaian.

    Filip Pavic: Bek tengah ini merayakan debutnya dalam pertandingan resmi untuk FC Bayern pada usia 16 tahun. Tanpa penilaian.

    Hiroki Ito: Masuk menggantikan Guerreiro menjelang akhir pertandingan. Tanpa penilaian.

