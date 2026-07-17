Harry Kane tampaknya tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk meraih kejayaan di Piala Dunia setelah kegagalan terpedihnya bersama timnas Inggris sejauh ini - sementara harapannya untuk meraih Ballon d'Or kini juga berada di ujung tanduk

Itu memang pertanyaan yang wajar. Kane tinggal dua minggu lagi menjelang ulang tahunnya yang ke-33. Semua pandangan umum dalam dunia olahraga menunjukkan bahwa penurunan performa ini sudah di ambang pintu, dan mungkin akan terjadi secara drastis. Ia akan berusia 35 tahun saat Euro 2028 digelar. Ia mungkin tidak lagi menjadi pemain sepak bola yang sama.

Dan seluruh situasi ini sebenarnya bisa saja sangat, sangat berbeda. Inggris memimpin 1-0 pada menit ke-85 pada Rabu malam. Dan seandainya Kane tampil maksimal dalam pertandingan itu, skornya mungkin bisa lebih besar. 48 jam berikutnya bisa saja menjadi masa perayaan kemenangan menjelang final, serangkaian artikel menggugah tentang bagaimana Kane mungkin akan membawa Inggris meraih kejayaan.

Alih-alih, kita kini berada di sini, menyaksikan seorang pemain yang memecahkan rekor tak terhitung jumlahnya untuk klubnya, namun, pada akhirnya, gagal untuk negaranya. Kesuksesan di level internasional adalah batas terakhir yang harus ditaklukkan Kane. Dan sepertinya momen itu mungkin telah berlalu begitu saja.

“Kami hampir, sangat dekat dengan final lainnya, tetapi itu tidak cukup. Kami telah memberikan segalanya selama tujuh minggu terakhir ini, dan gagal mencapai target sungguh sulit diterima! Saya tahu ekspektasinya tinggi dan memang seharusnya begitu; kami telah mengetuk pintu selama delapan tahun ini, tetapi sekali lagi kehilangan potongan terakhir dari teka-teki itu,” katanya di media sosial.