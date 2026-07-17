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Harry Kane failure GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Harry Kane tampaknya tidak akan mendapat kesempatan lagi untuk meraih kejayaan di Piala Dunia setelah kegagalan terpedihnya bersama timnas Inggris sejauh ini - sementara harapannya untuk meraih Ballon d'Or kini juga berada di ujung tanduk

Analysis
H. Kane
World Cup
England
FEATURES
England vs Argentina
Argentina
Bayern Munich

Sejujurnya, sungguh mengejutkan bahwa para wartawan membutuhkan waktu begitu lama untuk menanyakan masa depan Harry Kane. Penyerang timnas Inggris itu berdiri di zona campuran, setelah kekalahan telak 2-1 dari Argentina, dihadapkan pada akhir musim yang luar biasa namun mengecewakan. Dan baru pada pertanyaan ketiga, ada yang menanyakan kepada kapten timnas Inggris itu apa yang mungkin akan dilakukannya selanjutnya.

Itu memang pertanyaan yang wajar. Kane tinggal dua minggu lagi menjelang ulang tahunnya yang ke-33. Semua pandangan umum dalam dunia olahraga menunjukkan bahwa penurunan performa ini sudah di ambang pintu, dan mungkin akan terjadi secara drastis. Ia akan berusia 35 tahun saat Euro 2028 digelar. Ia mungkin tidak lagi menjadi pemain sepak bola yang sama.

Dan seluruh situasi ini sebenarnya bisa saja sangat, sangat berbeda. Inggris memimpin 1-0 pada menit ke-85 pada Rabu malam. Dan seandainya Kane tampil maksimal dalam pertandingan itu, skornya mungkin bisa lebih besar. 48 jam berikutnya bisa saja menjadi masa perayaan kemenangan menjelang final, serangkaian artikel menggugah tentang bagaimana Kane mungkin akan membawa Inggris meraih kejayaan.

Alih-alih, kita kini berada di sini, menyaksikan seorang pemain yang memecahkan rekor tak terhitung jumlahnya untuk klubnya, namun, pada akhirnya, gagal untuk negaranya. Kesuksesan di level internasional adalah batas terakhir yang harus ditaklukkan Kane. Dan sepertinya momen itu mungkin telah berlalu begitu saja.

“Kami hampir, sangat dekat dengan final lainnya, tetapi itu tidak cukup. Kami telah memberikan segalanya selama tujuh minggu terakhir ini, dan gagal mencapai target sungguh sulit diterima! Saya tahu ekspektasinya tinggi dan memang seharusnya begitu; kami telah mengetuk pintu selama delapan tahun ini, tetapi sekali lagi kehilangan potongan terakhir dari teka-teki itu,” katanya di media sosial.

  • kane(C)Getty Images

    Hasil yang campur aduk saat melawan Argentina

    Selama satu jam, Inggris tampil cukup meyakinkan saat menghadapi Argentina. Tim asuhan Thomas Tuchel memang belum tentu mampu mengalahkan juara Piala Dunia bertahan itu. Namun, mereka bermain cukup seimbang. Ketika Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-55, hal itu tidak terasa seperti ketidakadilan yang besar. Ini adalah pukulan pertama. Argentina, kemungkinan besar, akan melancarkan pukulan berikutnya. Inggris pun siap membalasnya.

    Tentu saja, mereka tidak melakukannya. Inggris hanya bersembunyi di lini pertahanan. Argentina menyerang tanpa rasa takut. Lionel Scaloni berkomentar bahwa Argentina "mencium bau darah di air". Tuchel seolah-olah sedang melemparkan umpan ikan.

    Dan Kane menjadi penonton yang aneh sepanjang sebagian besar pertandingan. Statistiknya dalam pertandingan ini terlihat buruk: 26 sentuhan, sembilan umpan berhasil, satu tembakan (diblokir), dan nol sentuhan di kotak penalti Argentina. Itu mungkin gambaran yang sedikit tidak adil terhadap permainan Kane secara keseluruhan.

    Ini adalah pertandingan yang keras, dan Kane, yah, siap bertarung. Faktanya, ia menghabiskan sebagian besar babak pertama dengan terlibat dalam pertarungan fisik. Ia melakukan lebih banyak duel daripada Lisandro Martinez dan Alexis Mac Allister. Ada saat-saat di mana ia dengan nekat mempertaruhkan tubuhnya.

    Hal itu sangat berharga di babak pertama, ketika tidak banyak permainan sepak bola yang bisa dimainkan. Namun, di babak kedua, ketika Inggris perlu menekan, segalanya menjadi hambar.

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  • Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

    'Kami kesulitan untuk tetap fokus'

    Babak kedua, setelah Inggris mencetak gol, menghadirkan dilema taktis yang aneh bagi Tuchel. Sejujurnya, ia memang berada dalam posisi yang cukup aneh. Inggris telah menyelesaikan aksi pertahanan heroik di Azteca, sebuah perlawanan defensif yang akan dikenang sepanjang masa untuk mengamankan kemenangan tipis atas Meksiko. Kane berada di lapangan selama 89 menit malam itu, berjuang keras, menendang, dan bertarung.

    Dan dia tetap seperti itu pada hari Rabu - meskipun dia bersikeras bahwa Inggris seharusnya lebih menekan ke depan.

    “Karena satu dan lain hal, kami kesulitan menguasai bola, kami kesulitan memberikan tekanan pada bola, dan hal itu memungkinkan mereka membangun momentum lebih besar serta menciptakan lebih banyak serangan di sepertiga akhir lapangan kami,” kata Kane. Ironisnya, Kane sendiri merupakan bagian dari masalah tersebut.

    Yang sebenarnya dibutuhkan Inggris adalah opsi umpan keluar, seseorang yang bisa mengawal salah satu bek tengah Argentina yang lamban, dan membuat mereka tetap waspada. Kane adalah penyerang yang nyaris sempurna. Satu-satunya hal yang tidak dimilikinya adalah kecepatan. Dan karena itu, ia mundur ke belakang untuk mencoba menghentikan gelombang serangan, namun terbukti tak berdaya saat gelombang demi gelombang tekanan menghantam di depannya.

    Ini bukan lagi pertandingan untuk Kane. Tuchel seharusnya menariknya keluar. Namun, Kane tetap berada di sana, menyaksikan bencana terungkap di hadapannya.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Musim yang memecahkan rekor

    Dalam konteks ini, ini merupakan akhir musim yang sangat mengecewakan—bahkan bisa dibilang tidak adil. Kane tampil luar biasa bersama Bayern Munich tahun lalu. Ia memecahkan rekor gol dalam satu musim untuk pemain Bundesliga dengan mencetak 58 gol di semua kompetisi. Tidak ada pemain di lima liga teratas Eropa yang mampu menyamai catatan 36 golnya di liga domestik. Ia menjadi pemain Bayern Munich tercepat yang pernah mencapai 100 kontribusi gol. Bayern memenangkan liga dengan selisih 16 poin, setelah sedikit mengendurkan laju mereka menjelang akhir musim.

    Oleh karena itu, ada beberapa seruan yang cukup kuat agar striker asal Inggris ini meraih Ballon d'Or. Angka-angka ini belum pernah dicapai oleh Robert Lewandowski. Dengan raihan statistik seperti itu, ia hampir menyamai level Messi dan Ronaldo. Berdasarkan angka-angka saja, ada argumen yang cukup kuat baginya untuk menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen yang memenangkan penghargaan tersebut.

    Namun, penampilan Bayern di kompetisi-kompetisi besar justru menghambat peluangnya. Mereka bertarung sengit melawan PSG yang akhirnya menjadi juara, tetapi gagal melakukan comeback di leg kedua, dan akhirnya kalah 6-5 di semifinal.

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  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    'Aku akan menjadi salah satu favorit'

    Piala Dunia terasa seperti lembaran kosong dalam upayanya. Kane sendiri mengakui bahwa ia tahu penampilan gemilang di Piala Dunia akan mengembalikannya ke dalam persaingan.

    "Saya pasti akan menjadi salah satu favorit," kata Kane sebelum turnamen dimulai. "Mengingat trofi yang telah saya raih musim ini dan jumlah gol yang telah saya cetak, saya akan menjadi salah satu kandidat. Terutama karena, jika Inggris memenangkan Piala Dunia, bisa dibayangkan trofi itu akan jatuh ke tangan seorang pemain Inggris."

    Dalam lima pertandingan pertama, Kane memang bermain seperti itu. Dia mencetak dua gol melawan Kroasia, satu gol melawan Panama, dua gol melawan Kongo, dan menyumbang satu assist di Stadion Azteca. Dia dan Jude Bellingham menjadi motor penggerak Inggris. Pemain lain hanya menjalankan tugas masing-masing.

    Sepatu Emas biasanya juga membantu dalam hal-hal seperti ini. Dan menjelang semifinal Rabu nanti, Kane tertinggal dua gol dari Messi dan Mbappé. Secara logis, Inggris akan membutuhkan kontribusinya jika ingin melaju. Sederhananya, Kane sudah siap mencetak gol.

    Namun, karena kegagalannya mencetak gol melawan Argentina, peluangnya meraih Sepatu Emas hampir pasti sirna. Bahkan jika Kane mencetak tiga gol ke gawang Prancis dalam pertandingan perebutan tempat ketiga yang sebenarnya tidak seharusnya ia mainkan, akan sangat naif untuk berasumsi bahwa Messi tidak akan mencetak gol melawan Spanyol di final.

    Kane akan kembali ke Jerman tanpa trofi Sepatu Emas, setelah timnya gagal melaju ke final. Kesempatannya telah sirna.

  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    Mungkinkah ini akhir dari semuanya?

    Bagian yang menyedihkan? Ini bisa jadi benar-benar akhir kariernya. Kepindahan Kane ke Bayern bisa dibilang sebagai kelahiran kembali dalam kariernya. Jika dilihat ke belakang, dia mungkin bertahan di Tottenham satu atau dua tahun terlalu lama. Dia tampil luar biasa untuk Spurs, secara konsisten menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Premier. Namun, selalu ada terlalu banyak masalah di sekelilingnya, dan pemilik klub tidak cukup berinvestasi (yang, ironisnya, kini memutuskan untuk mulai mengucurkan ratusan juta musim panas ini).

    Kesuksesannya selama dua musim pertamanya di Bayern, lebih dari apa pun, menjadi bukti keabsahannya. Kane masih bisa tampil di level tinggi. Mungkin dia belum mencapai puncak performanya. Dia sering berbicara tentang mempelajari olahraga lain, dan menyoroti atlet-atlet lain atas kemampuan mereka dalam merawat tubuh. Kane ingin melawan penuaan, dan masa-masa di Bayern menunjukkan bahwa dia bisa melakukannya — setidaknya di level klub.

    Namun, sepak bola internasional sangat, sangat berbeda. Ini bukanlah kompetisi panjang di mana taktik bisa disesuaikan, dan ada waktu istirahat selama beberapa minggu. Tidak ada jeda untuk mengatur menit bermain atau pertandingan yang diistirahatkan guna memulihkan kaki yang lelah. Inggris memperpanjang masa pemusatan latihan Piala Dunia mereka, tetapi bahkan itu pun kurang dari dua bulan. Setelah musim yang panjang, ini pada dasarnya adalah sprint tanpa henti. Dan Kane, saat yang paling menentukan, gagal menunjukkan performa terbaiknya.

  • Harry KaneGetty Images

    Warisan Inggris yang aneh

    Dan jika memang begitulah adanya, maka warisan Kane bagi Inggris terbilang unik. Pertama-tama, dia jelas merupakan striker terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Asalkan dia terus bermain, Kane pasti akan melampaui 100 gol untuk negaranya. Rekor 125 penampilan Peter Shilton sudah dalam jangkauan (Kane sudah mengoleksi 121 penampilan). Dia telah mencetak lebih banyak gol penalti daripada pemain mana pun di Piala Dunia, dan memenangkan Sepatu Emas pada 2018.

    Namun, kegagalan di turnamen besar pasti akan merusak warisannya. Ia tampil kurang efektif di Euro 2024, dan gagal mengeksekusi penalti krusial di Qatar pada 2022. Dan meskipun ia bermain dalam skuad yang jauh lebih lemah di Piala Dunia 2018 dan Euro 2021, Kane belum pernah benar-benar menjadi tumpuan tim nasional sebagaimana seharusnya bagi pemain sekelasnya. Para pencetak gol pemecah rekor dengan angka-angka sebesar ini—Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Henry—semuanya memiliki trofi besar yang bisa dibanggakan. Kane tidak.

    Namun, Inggris pun memiliki masalah. Lihatlah kedalaman skuad penyerang mereka, dan situasinya sangat mengkhawatirkan. Tuchel membawa Ollie Watkins (30 tahun) dan Ivan Toney (30 tahun) ke Piala Dunia ini. Tidak ada penyerang muda yang siap mengambil alih tongkat estafet. Dan Kane akan sangat sulit untuk digeser.

    Jadi, Inggris kemungkinan akan terus melaju. Kane akan tetap berada di tim pada tahun 2028. Inggris kemungkinan akan tampil cukup baik di turnamen tersebut. Namun pada saat itu, usianya pasti sudah tidak muda lagi. Namun, Inggris tidak benar-benar memiliki pemain lain yang bisa diandalkan.

    Kane, di sisi lain, ingin terus bermain.

    "Tim nasional adalah kebanggaan dan kegembiraan saya," katanya. "Itu adalah hal yang paling saya cintai di atas segalanya. Jelas empat tahun ke depan masih jauh, saya akan berusia 33 tahun musim panas ini, tapi karier Leo [Messi] tidak pernah berakhir, dia masih tampil di level tertinggi. Saya tidak pernah ingin membatasi hal-hal seperti ini."

    Namun, hal itu tidak bisa diandalkan. Kane pernah memiliki turnamen di mana dia bisa membuktikan kehebatannya sebelumnya, dan melihat kesempatan itu terlewatkan. Turnamen ini, dengan cara yang mengecewakan ini, terasa seperti kegagalan terbesar di antara semuanya.