Kane tak akan sendirian dalam perburuan Ballon d'Or mendatang, karena Lamine Yamal terus memperkuat posisinya di antara para bintang terbaik dunia, setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen saat ini, menurut laporan tersebut, usai hadir sebagai salah satu kandidat terkuat.

Bintang Spanyol itu memulai musim dengan penampilan yang mencolok, mencetak 10 gol dan menyumbang 10 assist dalam 13 pertandingan bersama Barcelona di LaLiga dan Liga Champions, sebuah catatan yang mencerminkan keragaman pengaruhnya antara mencetak gol dan menciptakan peluang.

Barcelona merupakan salah satu kandidat terdepan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, dan gelar tersebut bisa menjadi faktor penentu dalam memperkuat peluang Yamal, terutama jika ia mempertahankan levelnya saat ini dan terus menyuguhkan angka-angka istimewa.

Jika ia memenangi penghargaan itu tahun depan, Yamal akan berusia 20 tahun, sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah yang meraih Ballon d'Or menurut prediksi yang disebutkan dalam laporan tersebut. Pemain Brasil, Ronaldo, masih memegang rekor sebagai peraih penghargaan termuda, setelah memperolehnya pada tahun 1997 ketika ia berusia 21 tahun.

Sementara itu, Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, juga berupaya memenangi Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan bersama klub dan timnas negaranya, menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi pesaing kuat untuk penghargaan tersebut.

Persaingan yang mungkin terjadi tidak terbatas pada trio tersebut, karena Arsenal dan Paris Saint-Germain menonjol di antara tim-tim yang berpeluang kuat bersaing di Liga Champions. Belum pernah ada pemain Arsenal yang memenangi Ballon d'Or, sementara Paris Saint-Germain memiliki peluang untuk memperkuat kehadiran para bintangnya dalam perburuan individu jika berhasil terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.

Pada akhirnya, kekhususan kisah Harry Kane terletak pada kenyataan bahwa capaiannya meraih Ballon d'Or bukanlah kelanjutan dari jalan yang mudah atau pendakian yang terduga sejak awal, melainkan buah dari bertahun-tahun kerja keras dan perkembangan, sebagaimana ditegaskan pemain itu sendiri.

Ia berhasil mengubah kemampuan mencetak golnya menjadi senjata yang menentukan, memantapkan dirinya di salah satu liga Eropa terkuat, lalu melanjutkan kegemilangannya di level kontinental dan internasional, hingga angka-angkanya kini dibandingkan dengan capaian para legenda permainan ini.

Kepindahannya ke Bayern Munich juga memberinya panggung baru untuk menunjukkan kemampuannya di lingkungan kompetitif yang berbeda, tetapi hal itu saja tidak cukup untuk menorehkan pencapaian; ia perlu menyuguhkan musim yang luar biasa dari segi gol, pengaruh, dan konsistensi.

Kane memenangi perburuan ini meski beberapa gelar besar tak ada dalam catatannya di musim lalu, memberikan Inggris Ballon d'Or pertamanya sejak tahun 2001, dan mengembalikan Bayern Munich ke barisan peraih penghargaan tersebut setelah beberapa dekade sejak penobatan Rummenigge.

Di antara rekor-rekor, tekanan persaingan, dan tantangan mempertahankan puncak, kini dimulai babak baru dalam perjalanan karier penyerang Inggris itu, yang tak lagi dituntut untuk membuktikan kemampuannya mencapai level elite, melainkan menghadapi ujian yang lebih sulit: mempertahankan posisinya di antara pemain-pemain terbaik dunia, dan berupaya mengubah Ballon d'Or pertama menjadi awal dari rangkaian pencapaian bersejarah.



