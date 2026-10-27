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Harry Kane taklukkan Mbappe dan Yamal dengan tenang: Bagaimana ia mematahkan prediksi dan merebut Ballon d'Or?

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H. Kane
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Pemain Inggris mengakhiri penantian 25 tahun tanpa Liga Champions atau Piala Dunia!

Dalam dunia sepakbola, gol saja tidak selalu cukup untuk membuka pintu kejayaan, dan gelar semata tidak menjamin seseorang naik takhta sebagai yang terbaik di dunia. Namun Harry Kane memutuskan untuk menulis kisahnya sendiri, melampaui segala perhitungan ekspektasi yang membayanginya selama bertahun-tahun, hingga ia berubah dari seorang penyerang yang sebagian orang meragukan kemampuannya mencapai puncak menjadi bintang yang memegang Ballon d'Or, penghargaan individu tertinggi dalam olahraga ini.

Setelah penantian seperempat abad, Inggris kembali mengenang kenangan meraih penghargaan yang absen dari para pemain negeri itu sejak kemenangan Michael Owen pada tahun 2001, setelah kapten timnas Inggris sekaligus penyerang Bayern Munich itu meraih penghargaan pemain terbaik dunia dalam sebuah acara yang digelar di London, menjadikannya orang Inggris kelima yang mencapai prestasi ini, di tengah persaingan ketat dengan bintang-bintang paling menonjol dalam sepakbola dunia.

Namun gelar Kane bukan sekadar hadiah atas musim mencetak gol yang luar biasa, melainkan menyimpan kisah yang berbeda; sebab ia datang meski kegagalannya meraih sejumlah turnamen besar terpenting, pada saat ekspektasi justru condong ke nama-nama lain, di antaranya pemain Prancis Kylian Mbappe dan pemain Spanyol Lamine Yamal.

Lalu bagaimana Kane berhasil membalikkan persamaan? Apa yang membuat angka-angkanya cukup untuk mengunggulkannya? Dan apakah gelar ini menandai awal era baru bagi penyerang Inggris itu, ataukah mempertahankan Ballon d'Or akan menjadi ujian tersulit dalam kariernya?

  • Michael OwenGetty Images Sport

    25 tahun penantian: Kane bawa Ballon d'Or kembali ke Inggris

    Harry Kane menorehkan namanya dalam sejarah sepak bola Inggris lewat pintu yang paling lebar, setelah menjadi pemain pertama dari negaranya yang memenangi Ballon d'Or sejak Michael Owen meraih penghargaan tersebut pada tahun 2001. Pencapaian ini mengakhiri penantian yang berlangsung selama 25 tahun, sekaligus mengembalikan nama Inggris ke garis depan salah satu kompetisi individu terpenting di dunia si kulit bundar.

    Penyerang Bayern Munich itu pun menjadi pemain Inggris kelima yang menyabet penghargaan ini, setelah sebelumnya diraih Stanley Matthews pada tahun 1956, Bobby Charlton pada tahun 1966, serta Kevin Keegan pada tahun 1978 dan 1979, sebelum Kane bergabung dengan mereka lewat kisah yang berbeda, yang dibangun oleh gol-gol, konsistensi, dan kemampuan tampil luar biasa di lebih dari satu ajang.

    Daftar peraih penghargaan dari Britania Raya juga mencakup pemain Skotlandia Denis Law, yang meraihnya pada tahun 1964, serta George Best, bintang Irlandia Utara, yang menyabetnya pada tahun 1968, sehingga memperluas daftar nama-nama Britania yang meninggalkan jejak dalam sejarah penghargaan ini.

    Penyerang Prancis Kylian Mbappe, pemain Real Madrid, menempati posisi kedua, sementara pemain Spanyol Lamine Yamal, bintang Barcelona, menduduki posisi ketiga setelah masuk ke dalam persaingan sebagai salah satu kandidat terkuat berkat bakatnya yang mencolok dan pengaruh besarnya bersama tim Catalan tersebut.



    Kane tidak menyembunyikan rasa takjubnya bisa mencapai posisi ini. Ia mengatakan dalam pernyataan kepada platform "DAZN": "Tidak banyak yang menduga saya bisa sampai di sini, dan mungkin saya sendiri pun tidak menyangka bisa mencapai level ini".

    Ia menambahkan: "Saya telah melalui banyak pasang surut, terutama di awal karier saya. Saya tidak pernah menjadi pemain yang dianggap orang sebagai calon bintang besar, seperti halnya sebagian pemain saat ini".

    Penyerang Inggris itu melanjutkan: "Saya harus bersabar dan bekerja keras; dalam banyak kesempatan saya harus bergulat dengan diri saya sendiri, dan saya harus melewati itu lewat keyakinan pada diri sendiri serta tekad".

    Ia menjelaskan bahwa perjalanan ini membantunya tetap rendah hati dan realistis, bahkan setelah ia mencapai level tertinggi, seraya menegaskan bahwa keinginan yang terus-menerus untuk berkembang dan membaik merupakan salah satu faktor terpenting yang membawanya menuju kesuksesan.

    Perayaan atas pencapaiannya tidak terbatas pada para suporter dan media, sebab Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengungkapkan kebahagiaannya yang mendalam atas penghargaan yang diraih kaptennya, seraya menyebut kemenangan penghargaan itu sebagai "kehormatan besar".

    Pangeran William juga memuji mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut, menggambarkannya sebagai "kapten yang hebat dan pemain luar biasa", sebagai penegasan atas kedudukan yang telah diraih Kane di dalam maupun di luar sepak bola Inggris.


  • Harry Kane GFX GOAL ONLYGoal AR

    Musim yang luar biasa dalam angka: 61 gol bersama Bayern Munich

    Pemberian penghargaan Ballon d'Or kepada Harry Kane bukanlah hasil dari kesan atau popularitas, melainkan terutama berlandaskan pada angka-angka gol luar biasa yang membuatnya mengungguli para pesaingnya sepanjang musim lalu, serta mempersembahkan salah satu musim individu terbaik dalam karier profesionalnya.

    Penyerang Inggris itu mencetak 61 gol dalam 51 pertandingan berseragam Bayern Munich pada musim lalu, sebuah rekor bagi klub Jerman tersebut dalam satu musim, dan ia juga melampaui torehan pemain mana pun di lima liga top Eropa dengan selisih mencapai 19 gol, sesuai angka-angka yang tercantum dalam rekapitulasi musim.

    Untuk menyadari besarnya pencapaian ini, cukuplah fakta bahwa Kane mencapai torehan yang sama dengan yang diraih pemain Portugal Cristiano Ronaldo bersama Real Madrid 11 tahun lalu, ketika ia mencetak 61 gol dalam satu musim, sehingga penyerang Inggris itu menempatkan dirinya dalam perbandingan langsung dengan salah satu pencetak gol paling menonjol dalam sejarah sepak bola.

    Di level Liga Jerman, Kane memuncaki daftar pencetak gol setelah mencetak 36 gol, unggul dengan selisih 17 gol atas pesaing terdekatnya, dalam sebuah torehan yang mencerminkan sejauh mana keunggulannya atas para penyerang lain, serta kemampuannya mengubah peluang menjadi gol secara konsisten.

    Adapun di Liga Champions Eropa, ia mencetak 14 gol, sehingga memainkan peran sentral dalam perjalanan Bayern Munich hingga babak semifinal, meskipun tim tersebut tidak mampu mencapai partai final atau meraih gelar benua.

    Di Piala Jerman, Kane mencetak 10 gol, termasuk tiga gol dalam partai final yang berakhir dengan kemenangan Bayern Munich atas Stuttgart dengan skor 3-0, sesuai data yang tercantum dalam rekapitulasi musim, dan ia juga menambahkan satu gol di Piala Super Jerman.

    Dengan demikian, Kane tidak sekadar mencetak gol di satu kompetisi saja, melainkan menunjukkan dirinya di berbagai turnamen yang ia ikuti, mempersembahkan level-level ofensif yang menjadikannya elemen paling menonjol dalam sistem tim Bavaria, sebagaimana diwartakan "BBC Sport".

    Angka-angkanya memperoleh arti penting tambahan jika melihat sejarah Bayern Munich, yang seragamnya sepanjang tahun telah dikenakan oleh para penyerang legendaris, seperti Gerd Müller dan Karl-Heinz Rummenigge, hingga pemain Polandia Robert Lewandowski, yang pada gilirannya meninggalkan jejak luar biasa dalam catatan gol klub.

    Meski demikian, Kane berhasil melampaui angka-angka sebelumnya milik klub dalam satu musim, sehingga menjadi pemain Bayern Munich pertama yang memenangkan Ballon d'Or sejak Rummenigge pada 1981, dan mengembalikan penghargaan itu ke lemari trofi raksasa Bavaria tersebut setelah absen cukup lama.


  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    73 gol dalam satu musim: pencapaian yang menempatkan Kane di antara para legenda

    Angka-angka Kane tidak berhenti pada apa yang ia persembahkan bersama Bayern Munich, karena ia menambahkan gol-golnya bersama timnas Inggris ke dalam koleksinya, sehingga total torehannya meningkat menjadi 73 gol sepanjang musim, di samping delapan assist dalam 65 pertandingan bersama klub dan timnas.

    Kane mencetak 12 gol bersama Inggris dalam periode yang sama, termasuk enam gol di Piala Dunia, untuk menegaskan bahwa kegemilangannya tidak hanya terkait dengan lingkungan klub Jerman itu saja, melainkan juga meluas hingga ke penampilan internasionalnya.

    Torehan ini menempatkan penyerang Inggris tersebut dalam daftar istimewa yang berisi sejumlah pencetak gol terhebat dalam sejarah sepak bola, karena tidak ada yang berhasil mencetak jumlah gol lebih banyak dalam satu musim di liga-liga besar Eropa selain Lionel Messi, yang mencetak 82 gol bersama Barcelona dan timnas Argentina pada musim 2011-2012.

    Selain itu, Gerd Muller mencetak 72 gol sepanjang musim 1972-1973, sementara Cristiano Ronaldo mencapai 66 gol pada musim 2011-2012 dan 2014-2015, dan Ronaldo asal Brasil meraih torehan yang sama pada musim 1996-1997.

    Daftar ini juga mencakup pemain Norwegia Erling Haaland, yang mencetak 64 gol pada musim 2022-2023, serta pemain Uruguay Luis Suarez, yang mencapai angka yang sama pada musim 2015-2016.

    Perbandingan ini mengungkap bahwa Kane tidak sekadar menampilkan musim yang bagus, melainkan mendekati angka-angka bersejarah yang terkait dengan nama-nama yang mengubah wajah sepak bola modern, dan hal itu memberikan kekuatan besar pada berkas individunya dalam perlombaan Ballon d'Or.

    Alan Shearer, mantan penyerang timnas Inggris, memuji penampilan Kane, menegaskan kepada jaringan "BBC Sport" bahwa ia layak meraih penghargaan tersebut, dan berkata: "Harry Kane harus menjadi pemenang penghargaan Ballon d'Or."

    Shearer menambahkan: "Angka-angkanya sepanjang dua belas hingga delapan belas bulan terakhir sungguh luar biasa, baik bersama Bayern Munich maupun bersama timnas Inggris. Karena itulah, ia layak memenangkannya."

    Di sisi lain, Danny Murphy, mantan pemain timnas Inggris, menggambarkan ketajaman Kane sebagai sesuatu yang tak kenal henti, menilai bahwa penyerang itu menampilkan salah satu musim terbaik dalam kariernya, dan bahwa memenangkan penghargaan tersebut merupakan ganjaran yang layak atas apa yang telah ia persembahkan.

    Murphy menyebutkan bahwa Kane beradaptasi dengan sangat baik bersama Bayern Munich sejak bergabung dengannya, menegaskan bahwa ia adalah penyerang murni terbaik di dunia dalam dua belas bulan terakhir.


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  • Harry KaneGetty Images

    Tanpa Liga Champions atau Piala Dunia: Mengapa Kane Menang?

    Mungkin aspek yang paling menarik dalam penobatan Harry Kane adalah keberhasilannya meraih Ballon d'Or tanpa menjuarai salah satu gelar besar yang biasanya memengaruhi identitas pemenang penghargaan tersebut.

    Di saat sejumlah pencapaian individu besar dikaitkan dengan gelar juara Liga Champions Eropa, Piala Dunia, atau turnamen antarbenua, Kane mencapai podium penobatan setelah Bayern Munich gagal memenangi Liga Champions Eropa dan tersingkir di babak semifinal.

    Meski klub Jerman itu sukses meraih gelar ganda domestik pada musim lalu, gelar-gelar tersebut tidak sebesar Liga Champions dari segi pengaruhnya dalam perburuan Ballon d'Or, yang membuat angka-angka individu penyerang Inggris itu menjadi unsur penentu yang menjungkirkan timbangan ke pihaknya.

    Hasil ini menjelaskan bahwa pemungutan suara tidak hanya bergantung pada jumlah gelar yang diraih seorang pemain, tetapi juga memperhitungkan level performa individu, pengaruh terhadap hasil, konsistensi sepanjang musim, dan kemampuan menghadirkan angka-angka luar biasa di berbagai kompetisi.

    Secara historis, Ballon d'Or hanya terbuka bagi para pemain Eropa sejak pendiriannya pada 1956 hingga 1995, ketika pintu persaingan dibuka bagi para pemain dari berbagai kewarganegaraan, sebuah pergeseran yang memperluas lingkaran kandidat dan mengubah sifat persaingan.

    Sejak saat itu, tahun-tahun penyelenggaraan Piala Dunia menyaksikan penobatan pemain yang memenangi turnamen tersebut dalam empat kesempatan, sementara penghargaan untuk Messi pada 2023 menjadi pengecualian yang terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia Qatar pada musim dingin 2022.

    Meski demikian, kemenangan juara Piala Dunia bukanlah hal yang mutlak di setiap edisi, sebab Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric sebelumnya pernah meraih penghargaan ini pada tahun-tahun ketika mereka tidak menjuarai Piala Dunia.

    Ini merupakan kali kelima saja dalam dua puluh tahun terakhir penghargaan tersebut jatuh ke tangan pemain yang tidak memenangi Piala Dunia, Liga Champions Eropa, Piala Eropa, atau Copa America, menurut rekapitulasi yang tercantum dalam laporan, sehingga Kane bergabung dalam sebuah daftar yang juga memuat tiga penobatan Messi.

    Lamine Yamal termasuk salah satu kandidat terkemuka, memanfaatkan gelar Piala Dunia bersama Spanyol sesuai data yang tercantum, di samping kecemerlangannya bersama Barcelona, tetapi penghargaan itu akhirnya menetap di tangan Kane, yang menyodorkan berkas individu kuat yang sulit diabaikan.

    Tahun lalu, gelar Liga Champions Eropa yang diraih Ousmane Dembele bersama Paris Saint-Germain turut berperan dalam kemenangannya meraih Ballon d'Or, yang menjelaskan besarnya pengaruh yang bisa ditinggalkan oleh turnamen-turnamen besar dalam alur pemungutan suara.

    Namun kasus Kane berbeda; ia memaksakan dirinya melalui angka-angka gol yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Bayern Munich, serta rekapitulasi total yang menempatkannya di antara para pencetak gol terbaik yang pernah dikenal sepanjang sejarah permainan ini, sehingga menegaskan bahwa absennya gelar Eropa tidak serta-merta menghapus nilai sebuah musim yang luar biasa.


  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP

    Perayaan di Wembley: Mampukah ia mempertahankan Ballon d'Or?

    Penobatan Kane tidak berlalu tanpa perayaan besar di negaranya, ketika busur-busur Stadion Wembley diterangi dengan warna emas pada Senin malam, dalam pemandangan simbolis yang mencerminkan nilai pencapaian yang diraih kapten timnas Inggris itu.

    Perayaan ini memiliki makna khusus, karena Ballon d'Or telah lama menjauh dari para pemain Inggris sejak penobatan Owen pada awal abad ini, meskipun telah berlalu beberapa generasi bintang yang menampilkan level istimewa di tingkat klub maupun timnas.

    Bagi Kane, meraih penghargaan ini merupakan puncak dari sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah, setelah ia sendiri berbicara tentang kesulitan yang dihadapinya di masa-masa awal, serta ketidakdianggapannya sejak dini sebagai salah satu bakat paling menonjol yang dijagokan untuk mencapai puncak.

    Dari sinilah, penghargaan ini tampak lebih dari sekadar pengakuan atas sebuah musim produktif mencetak gol; ia juga merupakan penghormatan atas perjalanan panjang penuh perkembangan, kerja keras, dan kesabaran, hingga mencapai posisi yang membuat Kane menjadi salah satu penyerang terpenting di dunia.

    Meskipun Kane belum selesai merayakan penobatannya, pembicaraan sudah benar-benar dimulai mengenai peluangnya memenangi penghargaan ini dua tahun berturut-turut, di tengah awal musim yang kuat yang ia tampilkan bersama Bayern Munich pada musim baru.

    Penyerang Inggris itu mencetak 10 gol dalam 12 pertandingan pertamanya bersama tim Jerman tersebut, serta mencetak enam gol dalam empat pertandingan bersama timnas negaranya dalam ajang UEFA Nations League, sehingga total torehannya naik menjadi 16 gol dalam 16 pertandingan sesuai angka-angka yang tercantum dalam laporan.

    Selain gemilangnya secara individu, Bayern Munich mengawali musim dengan penampilan yang kuat, karena belum mengalami satu kekalahan pun di Liga Jerman maupun Liga Champions Eropa, hal yang memberi Kane peluang tambahan untuk melanjutkan persaingan memperebutkan gelar dan rekor.

    Dan jika tim berhasil meraih treble, dan Kane terus mencetak gol dengan rata-rata mendekati satu gol per pertandingan, maka akan sulit mengeluarkannya dari daftar kandidat untuk penghargaan mendatang, terutama karena musim ini tidak mencakup turnamen besar seperti Piala Dunia, Piala Eropa, atau Copa America, menurut data yang ada.

    Namun demikian, mempertahankan Ballon d'Or bukanlah tugas yang mudah, karena menuntut keberlanjutan kegemilangan individu dan pencapaian hasil kolektif yang kuat, di samping menghadapi para pesaing yang mampu mengubah keseimbangan perlombaan kapan saja.

    Pemain terakhir, selain Messi dan Ronaldo, yang memenangi penghargaan ini dua tahun berturut-turut adalah pemain Belanda Marco van Basten, yang dinobatkan pada tahun 1988 dan 1989, hal yang mencerminkan sulitnya mengulangi pencapaian tersebut di tengah persaingan ketat antara para bintang sepak bola.


  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Yamal dan Mbappe: Persaingan Baru di Depan Mata

    Kane tak akan sendirian dalam perburuan Ballon d'Or mendatang, karena Lamine Yamal terus memperkuat posisinya di antara para bintang terbaik dunia, setelah menempati peringkat ketiga dalam klasemen saat ini, menurut laporan tersebut, usai hadir sebagai salah satu kandidat terkuat.

    Bintang Spanyol itu memulai musim dengan penampilan yang mencolok, mencetak 10 gol dan menyumbang 10 assist dalam 13 pertandingan bersama Barcelona di LaLiga dan Liga Champions, sebuah catatan yang mencerminkan keragaman pengaruhnya antara mencetak gol dan menciptakan peluang.

    Barcelona merupakan salah satu kandidat terdepan untuk bersaing memperebutkan gelar Liga Champions, dan gelar tersebut bisa menjadi faktor penentu dalam memperkuat peluang Yamal, terutama jika ia mempertahankan levelnya saat ini dan terus menyuguhkan angka-angka istimewa.

    Jika ia memenangi penghargaan itu tahun depan, Yamal akan berusia 20 tahun, sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah yang meraih Ballon d'Or menurut prediksi yang disebutkan dalam laporan tersebut. Pemain Brasil, Ronaldo, masih memegang rekor sebagai peraih penghargaan termuda, setelah memperolehnya pada tahun 1997 ketika ia berusia 21 tahun.

    Sementara itu, Kylian Mbappe, penyerang Real Madrid, juga berupaya memenangi Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mencetak 14 gol dalam 13 pertandingan bersama klub dan timnas negaranya, menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi pesaing kuat untuk penghargaan tersebut.

    Persaingan yang mungkin terjadi tidak terbatas pada trio tersebut, karena Arsenal dan Paris Saint-Germain menonjol di antara tim-tim yang berpeluang kuat bersaing di Liga Champions. Belum pernah ada pemain Arsenal yang memenangi Ballon d'Or, sementara Paris Saint-Germain memiliki peluang untuk memperkuat kehadiran para bintangnya dalam perburuan individu jika berhasil terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar.

    Pada akhirnya, kekhususan kisah Harry Kane terletak pada kenyataan bahwa capaiannya meraih Ballon d'Or bukanlah kelanjutan dari jalan yang mudah atau pendakian yang terduga sejak awal, melainkan buah dari bertahun-tahun kerja keras dan perkembangan, sebagaimana ditegaskan pemain itu sendiri.

    Ia berhasil mengubah kemampuan mencetak golnya menjadi senjata yang menentukan, memantapkan dirinya di salah satu liga Eropa terkuat, lalu melanjutkan kegemilangannya di level kontinental dan internasional, hingga angka-angkanya kini dibandingkan dengan capaian para legenda permainan ini.

    Kepindahannya ke Bayern Munich juga memberinya panggung baru untuk menunjukkan kemampuannya di lingkungan kompetitif yang berbeda, tetapi hal itu saja tidak cukup untuk menorehkan pencapaian; ia perlu menyuguhkan musim yang luar biasa dari segi gol, pengaruh, dan konsistensi.

    Kane memenangi perburuan ini meski beberapa gelar besar tak ada dalam catatannya di musim lalu, memberikan Inggris Ballon d'Or pertamanya sejak tahun 2001, dan mengembalikan Bayern Munich ke barisan peraih penghargaan tersebut setelah beberapa dekade sejak penobatan Rummenigge.

    Di antara rekor-rekor, tekanan persaingan, dan tantangan mempertahankan puncak, kini dimulai babak baru dalam perjalanan karier penyerang Inggris itu, yang tak lagi dituntut untuk membuktikan kemampuannya mencapai level elite, melainkan menghadapi ujian yang lebih sulit: mempertahankan posisinya di antara pemain-pemain terbaik dunia, dan berupaya mengubah Ballon d'Or pertama menjadi awal dari rangkaian pencapaian bersejarah.