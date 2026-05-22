Harry Kane sudah tahu apa yang akan terjadi! Striker yang 'sangat cerdas' itu bergabung dengan Bayern karena ia telah memprediksi kejatuhan Tottenham

Meskipun Kane sudah berusia 32 tahun, catatan luar biasa berupa 58 gol dari 50 pertandingan musim ini serta kontribusinya yang mengesankan dalam hal kreativitas telah menjadikannya pesaing serius untuk Ballon d'Or, mirip dengan adaptasi taktis legendaris yang ditunjukkan Alan Shearer. Menilai bahwa ikon Bayern ini akan tetap menjadi kekuatan elit di sepak bola Eropa selama bertahun-tahun mendatang, Hateley menambahkan: “Berapa golnya sekarang, 64? Itu angka yang gila, benar-benar angka yang gila. Apa yang bisa Anda katakan tentang Harry? [Dia] sekarang berusia 32 tahun. Model perekrutan [kebanyakan tim] akan mengatakan ‘Dia sekarang terlalu tua,’ tetapi Harry Kane akan bermain selama bertahun-tahun.

“Dia pria yang sangat cerdas, sangat bugar. Saya tahu dia mengalami cedera pergelangan kaki yang mungkin masih mengganggunya. Dia cerdas dan akan menyesuaikan permainannya, sedikit seperti Alan Shearer saat cedera lututnya. Mereka pemain cerdas, dan Harry adalah pemain cerdas. Dan bolehkah saya katakan, saya pikir setiap penggemar Inggris saat ini akan berpikir, syukurlah dia bisa melewati pertandingan-pertandingan ini.

"Harry, di usianya, mencetak lebih banyak gol daripada siapa pun di planet ini saat ini. Tapi dia melakukan lebih dari itu, dia tidak hanya mencetak gol, dia juga menciptakan peluang, dia menggerakkan tim ke segala arah, dia mengacaukan pertahanan lawan, dia menciptakan ruang untuk rekan setimnya. Dan di usia 32 tahun, tak heran Bayern akan menawarkan kontrak padanya, tanpa ragu sedikit pun. Lama kontrak itu akan tergantung pada Harry.

"Saya sama sekali tidak melihat Harry akan meninggalkan Bayern tahun ini. Ada para mantan pemain yang mendukungnya, yang duduk di dewan direksi dan berada di sekitar klub, yang akan memastikan bahwa pemain sekelas dia tetap di klub setidaknya selama tiga tahun lagi.”