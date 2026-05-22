AFP
Diterjemahkan oleh
Harry Kane sudah tahu apa yang akan terjadi! Striker yang 'sangat cerdas' itu bergabung dengan Bayern karena ia telah memprediksi kejatuhan Tottenham
Kebijaksanaan Kane terbukti benar setelah terjadinya keruntuhan
Kane pindah dari London Utara ke Bavaria melalui kesepakatan senilai €100 juta (£86 juta) pada tahun 2023, dan kemudian mencetak 143 gol untuk mengantarkan timnya meraih gelar Bundesliga secara berturut-turut. Sebaliknya, Tottenham telah terpuruk ke dalam jurang krisis manajemen sejak kepergiannya, merosot ke peringkat ke-17 di Liga Premier musim lalu sebelum memasuki pertarungan degradasi yang mendebarkan di hari terakhir musim ini. Berbicara kepada Get German Football News, Hateley menegaskan bahwa Kane sengaja mengatur kepergiannya setelah mengidentifikasi masalah mendasar dan jangka panjang yang telah lama mengendap di dalam klub Liga Premier tersebut.
- AFP
Hateley menjelaskan pemicu keluar yang mendasari
Menanggapi sorotan tajam yang awalnya mengiringi keputusan kapten Inggris itu untuk meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar, Hateley memuji pola pikir profesional kelas atas sang penyerang. Membahas motivasi sang striker untuk meninggalkan Liga Premier, Hateley berkata: “Sebagai seseorang yang cerdas, ia bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar di [Tottenham]. Apa yang terjadi musim ini sebenarnya sudah mulai terlihat sejak Harry masih di sana hingga saat ia hengkang.
"Kamu bisa merasakan sesuatu ketika kamu secerdas Harry; dia mungkin sudah mencium adanya masalah. Mereka mungkin akan memberinya apa pun yang dia inginkan agar tetap bertahan di klub sepak bola itu, tetapi ketika kamu adalah seorang pesepakbola profesional, kamu ingin pergi dengan membawa sesuatu. Kamu ingin pergi dengan membawa trofi dan pengetahuan yang lebih banyak daripada saat kamu memulai kariermu. Saya pikir di Spurs, dia tidak akan pernah bisa melakukan itu. Waktu yang tepat, langkah yang tepat."
Jaminan masa berlaku yang panjang menjamin perpanjangan kontrak di masa depan
Meskipun Kane sudah berusia 32 tahun, catatan luar biasa berupa 58 gol dari 50 pertandingan musim ini serta kontribusinya yang mengesankan dalam hal kreativitas telah menjadikannya pesaing serius untuk Ballon d'Or, mirip dengan adaptasi taktis legendaris yang ditunjukkan Alan Shearer. Menilai bahwa ikon Bayern ini akan tetap menjadi kekuatan elit di sepak bola Eropa selama bertahun-tahun mendatang, Hateley menambahkan: “Berapa golnya sekarang, 64? Itu angka yang gila, benar-benar angka yang gila. Apa yang bisa Anda katakan tentang Harry? [Dia] sekarang berusia 32 tahun. Model perekrutan [kebanyakan tim] akan mengatakan ‘Dia sekarang terlalu tua,’ tetapi Harry Kane akan bermain selama bertahun-tahun.
“Dia pria yang sangat cerdas, sangat bugar. Saya tahu dia mengalami cedera pergelangan kaki yang mungkin masih mengganggunya. Dia cerdas dan akan menyesuaikan permainannya, sedikit seperti Alan Shearer saat cedera lututnya. Mereka pemain cerdas, dan Harry adalah pemain cerdas. Dan bolehkah saya katakan, saya pikir setiap penggemar Inggris saat ini akan berpikir, syukurlah dia bisa melewati pertandingan-pertandingan ini.
"Harry, di usianya, mencetak lebih banyak gol daripada siapa pun di planet ini saat ini. Tapi dia melakukan lebih dari itu, dia tidak hanya mencetak gol, dia juga menciptakan peluang, dia menggerakkan tim ke segala arah, dia mengacaukan pertahanan lawan, dia menciptakan ruang untuk rekan setimnya. Dan di usia 32 tahun, tak heran Bayern akan menawarkan kontrak padanya, tanpa ragu sedikit pun. Lama kontrak itu akan tergantung pada Harry.
"Saya sama sekali tidak melihat Harry akan meninggalkan Bayern tahun ini. Ada para mantan pemain yang mendukungnya, yang duduk di dewan direksi dan berada di sekitar klub, yang akan memastikan bahwa pemain sekelas dia tetap di klub setidaknya selama tiga tahun lagi.”
- Getty Images Sport
Pertandingan penentu degradasi menanti Spurs yang sedang terdesak
Tottenham akan menghadapi ujian krusial yang menentukan nasib mereka saat menjamu Everton pada Minggu dalam laga terakhir musim ini. Dengan selisih hanya dua poin dari zona degradasi, skuad Roberto De Zerbi yang rapuh harus meniru ketangguhan yang mereka tunjukkan saat menjuarai Liga Europa untuk menghindari degradasi di atas West Ham. Sementara itu, Kane yang sudah tenang akan mengalihkan fokusnya untuk memimpin Inggris di Piala Dunia 2026 musim panas ini sebelum memulai pembicaraan perpanjangan kontrak jangka panjangnya di Jerman.