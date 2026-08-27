Harry Kane sebut PSG sebagai favorit Liga Champions saat UEFA mengonfirmasi pot undian fase liga 2026-27

Setelah menutup lembaran musim sebelumnya, Kane sepenuhnya fokus untuk meraih trofi di Bavaria. Liga Champions tetap menjadi hadiah utama bagi pemain dengan kalibernya, dan ia menegaskan bahwa rasa lapar di dalam skuad Bayern tidak berkurang setelah beberapa kegagalan tipis mereka belakangan ini. Klub itu sangat ingin kembali ke puncak sepakbola Eropa dan membawa trofi tersebut kembali ke Allianz Arena untuk pertama kalinya sejak 2020.

Sang penyerang menekankan bahwa hasil tahun lalu tidak lagi berarti saat mereka bersiap melancarkan serangan baru di Eropa. Kane menjelaskan: "Musim lalu sudah ada di belakang kami dan kita lihat saja apa yang terjadi di musim ini. Sekarang ini soal melangkah maju, berjuang untuk musim ini dan, tentu saja, Liga Champions adalah salah satu target besar kami. Kami siap bekerja keras dan melihat ke mana perjalanan ini membawa kami, dengan mengetahui bahwa setiap pertandingan di kompetisi ini menghadirkan tantangan yang unik dan sulit."