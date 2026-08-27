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kane(C)Getty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Harry Kane sebut PSG sebagai favorit Liga Champions saat UEFA mengonfirmasi pot undian fase liga 2026-27

H. Kane
Bayern Munich
Bundesliga
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Champions League

Harry Kane angkat bicara soal peta persaingan Eropa dengan menyebut Paris Saint-Germain sebagai unggulan terdepan untuk kampanye Liga Champions mendatang. Penyerang Bayern Munich itu berbicara menjelang undian fase liga yang sangat dinantikan, ketika klub-klub elite Eropa akan mengetahui jalur awal mereka menuju kejayaan.

  • Memposisikan PSG sebagai rival utama

    Kane memanaskan persaingan jelang kampanye Liga Champions UEFA 2026-27 dengan menyatakan PSG sebagai favorit utama untuk mengangkat trofi paling bergengsi di sepakbola klub Eropa. Kane meyakini status mereka sebagai juara dalam dua musim beruntun membuat mereka menjadi pilihan paling wajar untuk kembali merebut gelar musim ini.

    Kapten Inggris itu tegas dalam penilaiannya soal peta persaingan saat ditanya mengenai para kandidat peraih trofi. Kane berkata: "Saya pikir PSG adalah favorit pertama, karena mereka memenanginya dua tahun berturut-turut, lalu tentu saja ada tim lain seperti Bayern, Arsenal, Real Madrid, Barcelona... Semua tim besar akan ada di sana," kata Kane kepada Marca.

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  • Harry Kane Bayern Munich 2026-27Getty

    Merenungkan kekecewaan masa lalu di level kontinental

    Seiring undian untuk fase liga semakin dekat, peta persaingan telah diformalkan dengan konfirmasi penempatan unggulan. Sebanyak 36 tim yang berharap tampil di Liga Champions telah dibagi ke dalam empat pot untuk seremoni mendatang. Bayern berada di Pot 1 bersama tim-tim besar seperti Madrid, Manchester City, dan Liverpool, yang memastikan awal berintensitas tinggi untuk turnamen antarklub Eropa yang telah diperbarui itu.

    Merefleksikan performa Bayern pada edisi sebelumnya di kompetisi tersebut, Kane tetap optimistis meski mereka tersingkir di semifinal. "Saya pikir kami menjalani kampanye yang sangat bagus di Eropa. Kami kalah melawan tim hebat seperti PSG dengan selisih yang sangat tipis, jadi terkadang Anda harus menerima hal-hal seperti itu dan melangkah maju. Sejak hari pertama saya berada di sini, saya tahu bahwa para pemain lain dan para manajer juga kembali bekerja dengan mentalitas yang sama," kata Kane.

  • Musim baru, ambisi Kane tetap sama

    Setelah menutup lembaran musim sebelumnya, Kane sepenuhnya fokus untuk meraih trofi di Bavaria. Liga Champions tetap menjadi hadiah utama bagi pemain dengan kalibernya, dan ia menegaskan bahwa rasa lapar di dalam skuad Bayern tidak berkurang setelah beberapa kegagalan tipis mereka belakangan ini. Klub itu sangat ingin kembali ke puncak sepakbola Eropa dan membawa trofi tersebut kembali ke Allianz Arena untuk pertama kalinya sejak 2020.

    Sang penyerang menekankan bahwa hasil tahun lalu tidak lagi berarti saat mereka bersiap melancarkan serangan baru di Eropa. Kane menjelaskan: "Musim lalu sudah ada di belakang kami dan kita lihat saja apa yang terjadi di musim ini. Sekarang ini soal melangkah maju, berjuang untuk musim ini dan, tentu saja, Liga Champions adalah salah satu target besar kami. Kami siap bekerja keras dan melihat ke mana perjalanan ini membawa kami, dengan mengetahui bahwa setiap pertandingan di kompetisi ini menghadirkan tantangan yang unik dan sulit."

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    Format baru menciptakan jalur yang lebih panjang

    Dengan tim-tim diwajibkan menjalani fase liga yang terdiri dari delapan pertandingan sebelum babak gugur, Kane sangat menyadari hal itu saat ia bersiap menghadapi jadwal yang padat. Bayern perlu menjaga konsistensi selama beberapa bulan untuk mengamankan unggulan teratas pada fase-fase akhir kompetisi.

    "Kami baru saja memulai. Kami berada di kaki gunung dan masih ada jalan panjang yang harus didaki, banyak pertandingan di depan, delapan pertandingan di fase liga dan, tentu saja, setelah itu datang seluruh babak gugur," pungkas Kane.

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