Kartu merah Olise menjadi titik balik yang merugikan Bayern Munich saat bertandang ke markas Viking, terlebih sang winger kehilangan kendali emosi hanya beberapa saat setelah menerima kartu kuning pertama akibat pelanggaran taktis.

Kane tak menutupi penyesalan dan frustrasinya atas insiden yang membuat kemenangan tim tamu melayang. Berbicara kepada wartawan seusai pertandingan, kapten Inggris itu terus terang menuntut rekan setimnya untuk lebih dewasa: "Dia jelas harus bertanggung jawab dan belajar dari kejadian ini."

Mantan penyerang Tottenham Hotspur itu kemudian menambahkan: "Sangat disayangkan karena kami akan menghadapi pertandingan-pertandingan besar di Liga Champions, dan dia pasti sangat kecewa harus absen dalam pertandingan-pertandingan itu. Namun, inilah sepakbola. Terkadang kesalahan bisa terjadi, begitulah hidup."