Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane sebut kartu merah Michael Olise 'sangat disayangkan' saat Bayern Munich ditahan Viking dalam laga sengit Liga Champions
Drama enam gol mengguncang Norwegia
Kemenangan dramatis yang tampaknya sudah dalam genggaman raksasa Jerman itu mendadak sirna di Norwegia setelah kartu merah membuat tim tamu kehilangan kendali sepenuhnya. Tuan rumah sempat mengejutkan lewat sundulan cepat Gianni Stensness dan penyelesaian klinis Peter Christiansen, sebelum dua gol Kane dan satu gol Luis Diaz membalikkan keadaan. Namun, aksi ceroboh Olise saat melemparkan bola ke arah kapten Zlatko Tripic membuatnya diganjar kartu kuning kedua, membuka jalan bagi Herman Haugen untuk mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90 yang memastikan hasil imbang 3-3.
- NTB
Sorotan tajam terhadap kartu merah
Kartu merah Olise menjadi titik balik yang merugikan Bayern Munich saat bertandang ke markas Viking, terlebih sang winger kehilangan kendali emosi hanya beberapa saat setelah menerima kartu kuning pertama akibat pelanggaran taktis.
Kane tak menutupi penyesalan dan frustrasinya atas insiden yang membuat kemenangan tim tamu melayang. Berbicara kepada wartawan seusai pertandingan, kapten Inggris itu terus terang menuntut rekan setimnya untuk lebih dewasa: "Dia jelas harus bertanggung jawab dan belajar dari kejadian ini."
Mantan penyerang Tottenham Hotspur itu kemudian menambahkan: "Sangat disayangkan karena kami akan menghadapi pertandingan-pertandingan besar di Liga Champions, dan dia pasti sangat kecewa harus absen dalam pertandingan-pertandingan itu. Namun, inilah sepakbola. Terkadang kesalahan bisa terjadi, begitulah hidup."
Tonggak pencapaian Kane tertutupi rasa frustrasi
Dua gol Kane semula memperpanjang pencapaian pribadinya yang luar biasa: ia mencetak gol dalam sembilan penampilan beruntun di Liga Champions dan naik ke posisi kedelapan bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa kompetisi itu dengan 57 gol.
Hasil imbang dramatis itu juga menegaskan reputasi Viking sebagai tim yang bermain kacau dan mengutamakan hiburan, dengan 12 pertandingan UEFA terakhir mereka menghasilkan 53 gol, atau rata-rata 4,4 gol per laga. Meski begitu, aksi gemilang sang penyerang tidak mampu mencegah momentum Bayern terhenti mendadak setelah kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt bulan lalu.
Menilai penampilan timnya secara keseluruhan seusai laga, Kane menambahkan: "Seharusnya kami memenangkan pertandingan ini berkat penampilan pada babak kedua." Sang penyerang menyimpulkan: "Kami menerima satu poin dan melangkah maju."
- Beautiful Sports International
Ujian berat menanti Bayern
Bayern kini harus segera bangkit menjelang laga menarik melawan tim kuat Liga Primer, Arsenal, pada pertandingan ketiga Liga Champions Rabu depan. Absennya Olise akibat skorsing menjadi pukulan besar bagi rencana taktik Bayern, terutama karena Arsenal akan memberikan ujian yang jauh lebih berat dibandingkan dua lawan pertama mereka di kompetisi Eropa musim ini.
Sebelum mengalihkan perhatian ke London utara, tim asuhan Vincent Kompany harus fokus pada pekan keenam Bundesliga. Mereka bersiap menjamu RB Leipzig pada Sabtu, 17 Oktober.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami