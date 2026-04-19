Harry Kane ‘sangat cocok untuk Real Madrid’ & ‘tim mana pun di dunia’ sementara Bayern Munich menanti keputusan perpanjangan kontrak dari striker pencetak 50 gol tersebut
Angka yang memecahkan rekor di Bavaria
Kepindahan Kane ke Allianz Arena benar-benar menjadi sensasi, dengan sang striker saat ini menjalani musim yang bersejarah di bawah asuhan Vincent Kompany. Dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, kapten Timnas Inggris ini telah mencetak 50 gol dan enam assist, membuktikan bahwa transisinya ke Bundesliga berjalan mulus. Meskipun jadwal Liga Champions yang padat berpotensi membatasi menit bermainnya di liga, dampaknya tetap tak terbantahkan. Meskipun cedera yang tidak tepat waktu mungkin menghalanginya untuk secara resmi memecahkan rekor gol Bundesliga dalam satu musim milik Robert Lewandowski, Kane telah memastikan statusnya sebagai salah satu rekrutan terbaik Bayern sepanjang masa.
Pujian yang sangat antusias dari seorang mantan rekan setim
Llorente, yang pernah bermain bersama Harry Kane selama mereka berdua membela Tottenham Hotspur, menegaskan bahwa penyerang berusia 32 tahun itu memiliki kemampuan unik yang mampu meningkatkan kualitas susunan pemain inti mana pun di dunia. Dalam wawancara dengan Hajper, mantan striker Juventus dan Athletic Bilbao ini ditanya apakah Kane bisa menjadi pengganti Lewandowski di Barcelona, namun penilaian Llorente jauh lebih luas. “Dia akan menjadi pengganti yang sempurna untuk striker mana pun di tim mana pun di dunia. Ketika saya masih di Tottenham, orang-orang banyak membicarakan Real Madrid dan saya mengatakan dia akan sempurna, bukan hanya untuk Madrid, tetapi untuk tim mana pun. Dia adalah pemain yang melakukan segalanya dengan baik,” kata Llorente.
Mengatasi masalah cedera untuk memimpin lini depan
Meskipun bakat Kane tak pernah diragukan, beberapa pengamat sebelumnya mempertanyakan apakah kebugarannya dalam jangka panjang bisa menjadi masalah saat ia memasuki tahun-tahun terakhir masa jayanya. Llorente mengakui masalah-masalah yang dialami Kane di masa lalu, terutama masalah pergelangan kaki yang berulang kali menghantui sang striker selama mereka bermain bersama di London Utara, namun ia mencatat bahwa hal itu tak banyak mengurangi produktivitas pemain asal Inggris tersebut.
“Seorang pemain tim, profesional sejati. Dia memiliki segalanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia semakin tua dan masa puncaknya semakin pendek. Dia juga mengalami cukup banyak cedera, saya ingat ketika saya masih di Tottenham, dia memiliki banyak masalah pergelangan kaki yang menghambatnya, tetapi dia tetap ada di sana mencetak gol seperti biasa. Itu tidak akan pernah hilang darinya dan dia bisa menjadi yang terbaik di tim mana pun di dunia,” tambah Llorente.
Bayern Munich harus bersabar
Di tengah beredarnya rumor mengenai ketertarikan dari klub-klub raksasa Eropa, Bayern terpaksa menunggu komitmen jangka panjang dari bintang andalan mereka. Kontrak Kane saat ini dan rencana masa depannya tetap menjadi topik yang sangat menarik bagi jajaran direksi Bayern, terutama karena ia kini menyamai rekor-rekor Liga Champions UEFA yang sebelumnya dipegang oleh pemain sekelas Cristiano Ronaldo. Penyerang ini saat ini menjadi kandidat terdepan yang tak terbantahkan untuk meraih penghargaan individu tertinggi, dengan banyak pihak memprediksi ia akan finis di peringkat atas dalam klasemen Ballon d'Or. Untuk saat ini, fokus Kane tetap pada membawa trofi ke Munich, dimulai dengan laga semifinal yang sangat dinanti melawan Paris Saint-Germain, saat ia berupaya akhirnya meraih trofi-trofi besar yang sejauh ini belum pernah ia raih selama kariernya yang memecahkan rekor.