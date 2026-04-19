Harry Kane ‘sangat cocok untuk Real Madrid’ & ‘tim mana pun di dunia’ sementara Bayern Munich menanti keputusan perpanjangan kontrak dari striker pencetak 50 gol tersebut

Meskipun bakat Kane tak pernah diragukan, beberapa pengamat sebelumnya mempertanyakan apakah kebugarannya dalam jangka panjang bisa menjadi masalah saat ia memasuki tahun-tahun terakhir masa jayanya. Llorente mengakui masalah-masalah yang dialami Kane di masa lalu, terutama masalah pergelangan kaki yang berulang kali menghantui sang striker selama mereka bermain bersama di London Utara, namun ia mencatat bahwa hal itu tak banyak mengurangi produktivitas pemain asal Inggris tersebut.

“Seorang pemain tim, profesional sejati. Dia memiliki segalanya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah dia semakin tua dan masa puncaknya semakin pendek. Dia juga mengalami cukup banyak cedera, saya ingat ketika saya masih di Tottenham, dia memiliki banyak masalah pergelangan kaki yang menghambatnya, tetapi dia tetap ada di sana mencetak gol seperti biasa. Itu tidak akan pernah hilang darinya dan dia bisa menjadi yang terbaik di tim mana pun di dunia,” tambah Llorente.