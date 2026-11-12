Harry Kane, sang pengukir sejarah, diberi tahu bahwa rekor gol dan penampilan untuk Inggris akan “dipecahkan”, tetapi mencetak 100 gol bagi Inggris akan menjadi pencapaian “luar biasa”
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Kane pemecah rekor kini menjadi pemenang Ballon d'Or
Pemenang Ballon d’Or Kane, yang baru-baru ini dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia, melakoni debut bersama tim nasional senior pada 2015. Saat itu, hanya sedikit yang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi dalam sekitar satu dekade berikutnya.
Ia menjadi kapten tetap pada 2018 dan sejak itu tampil di dua semifinal Piala Dunia serta dua final Piala Eropa. Gelar bergengsi bersama Inggris terus gagal diraih meski sudah begitu dekat, tetapi itu bukan karena kurangnya upaya atau kontribusi Kane bagi tim.
Andalan Bayern Munich, Kane, telah melampaui rekor gol Wayne Rooney sebelumnya yang berjumlah 53 dan kini hanya terpaut sembilan gol dari angka 100. Saat menghadapi Kroasia pada Kamis dalam laga UEFA Nations League, ia akan membela negaranya untuk ke-126 kalinya dan melampaui Peter Shilton dalam jumlah penampilan.
Seberapa mengesankan torehan 100 gol di level internasional?
Mantan penyerang Inggris Bent memahami betul tantangan sepakbola internasional dan mengatakan kepada GOAL, saat berbicara dalam kerja sama dengan MrQ Online Casino, ketika ditanya betapa istimewanya pencapaian 100 gol di level tersebut: “Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dia akan segera memecahkan rekor sepanjang masa untuk jumlah caps dan penampilan. Dia sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, tetapi sejak dulu dia tampak pasti akan mencapai 100 gol.
“Apa yang telah dia lakukan sejak membela timnas Inggris sungguh mencengangkan. Jumlah gol dan caps-nya benar-benar mencengangkan. Kondisi fisiknya selalu prima. Dia selalu tampil. Dia selalu mencetak gol. Dia selalu menjadi pemain andalan Inggris.
“Mencetak 100 gol dalam kapasitas apa pun selalu istimewa. Namun, melakukannya untuk negara Anda adalah pencapaian yang luar biasa. Dia pantas mendapatkannya berkat kerja kerasnya. Menurut saya, hal penting dari perjalanan Harry Kane adalah adanya Leyton Orient, Millwall, Norwich, dan Leicester di dalamnya. Barangkali dia tidak pernah menyangka akan menjadi pemain timnas, apalagi mencetak 100 gol. Itu menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang telah dia curahkan. Dia pantas menikmati setiap momen yang didapatnya.”
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Mengapa rekor Kane pada akhirnya akan dipecahkan
Masih harus dilihat seberapa tinggi Kane akan menetapkan standar rekor gol Inggris, mengingat ia baru berusia 33 tahun. Belum ada tanda ia melambat. Kane pun mendapat pengakuan di ajang Ballon d’Or setelah mencetak 73 gol bersama klub dan tim nasional sepanjang 2025-26.
Ia terus mencatatkan angka-angka yang mengesankan. Ketika ditanya apakah pencapaiannya, terutama dalam mencetak gol, suatu saat bisa terulang, Bent mengatakan: “Rekor itu akan terpecahkan. Alasannya, sekarang kami memainkan begitu banyak pertandingan internasional. Jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dahulu. Bahkan ketika saya masih bermain, pertandingan internasional lebih sedikit daripada sekarang. Rasanya jeda internasional ada terus.
“Dengan jumlah pertandingan yang ada, turnamen Piala Dunia yang makin besar, dan Euro yang mungkin juga akan makin besar, sekarang kami juga punya Nations League. Pertandingan internasional semakin banyak.
“Menurut saya, rekor seperti jumlah penampilan dan gol itu tentu membutuhkan sesuatu yang luar biasa untuk dipecahkan. Namun, karena sekarang ada begitu banyak pertandingan internasional, saya sungguh yakin suatu saat seseorang akan memecahkan rekor gol dan penampilan itu.”
Siapa yang akan menggantikan Kane sebagai penyerang nomor 9 Inggris?
Kane saat ini nyaris tak memiliki pesaing untuk peran utamanya di timnas Inggris. Bintang Leeds Dominic Calvert-Lewin kini mengisi peran sebagai pelapis, tetapi siapa yang patut dipertimbangkan sebagai opsi jangka panjang untuk mengenakan kostum nomor 9 Inggris?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bent, dengan nama-nama seperti Liam Delap dan Brian Madjo dari Nottingham Forest dan Aston Villa yang masing-masing disebut-sebut sebagai calon bintang masa depan, mantan striker Inggris yang mencatatkan 10 penampilan dan empat gol itu berkata: “Sulit sekali menjawabnya karena tak satu pun dari mereka benar-benar mendapat waktu bermain yang cukup banyak untuk menunjukkan kemampuan.
“Saya hampir merasa kita kehilangan satu generasi penuh striker, khususnya di level internasional, karena Kane tampil begitu hebat begitu lama. Saya merasa kita tak pernah melihat penampilan terbaik Jamie Vardy. Kita juga tak benar-benar melihat penampilan terbaik Ollie Watkins, Ivan Toney, atau Dominic Solanke. Ada begitu banyak striker. Bahkan sebelum mereka, saya tahu Sturridge sedikit lebih tua, tetapi rasanya kita tak pernah benar-benar melihat penampilan terbaik para striker murni karena Kane berhasil membuat mereka tetap tersisih, dan ia pantas mendapat apresiasi untuk itu.
“Jadi, siapa yang akan menggantikannya akan menarik untuk dilihat. Saya suka Madjo di Villa, dia pemain bagus. Saya suka dua gol yang dicetak Delap akhir pekan lalu [melawan Manchester City]. Dia menunjukkan bahwa dirinya punya kualitas. Namun, Harry Kane mungkin masih akan terus bermain selama empat atau lima tahun lagi. Jadi, kita masih belum tahu siapa berikutnya, tetapi akan menarik untuk melihat siapa yang bisa masuk dan menjalankan tugas itu.”
- Getty/GOAL
Kane ingin berkarier panjang seperti Messi dan Ronaldo
Hal itu bukan persoalan mendesak bagi Inggris dan pelatih kepala Thomas Tuchel, mengingat Kane siap menyamai para pemain terhebat sepanjang masa seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan terus bermain hingga mendekati ulang tahun ke-40.
Akan tiba saatnya ia gantung sepatu untuk selamanya, dengan catatan gemilang yang terukir dalam buku sejarah. Namun, saat itu masih jauh, dan salah satu pencetak gol terhebat dari generasi ini maupun generasi lainnya patut dihargai dan dirayakan selama ia masih bersedia bermain.
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