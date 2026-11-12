Kane saat ini nyaris tak memiliki pesaing untuk peran utamanya di timnas Inggris. Bintang Leeds Dominic Calvert-Lewin kini mengisi peran sebagai pelapis, tetapi siapa yang patut dipertimbangkan sebagai opsi jangka panjang untuk mengenakan kostum nomor 9 Inggris?

Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Bent, dengan nama-nama seperti Liam Delap dan Brian Madjo dari Nottingham Forest dan Aston Villa yang masing-masing disebut-sebut sebagai calon bintang masa depan, mantan striker Inggris yang mencatatkan 10 penampilan dan empat gol itu berkata: “Sulit sekali menjawabnya karena tak satu pun dari mereka benar-benar mendapat waktu bermain yang cukup banyak untuk menunjukkan kemampuan.

“Saya hampir merasa kita kehilangan satu generasi penuh striker, khususnya di level internasional, karena Kane tampil begitu hebat begitu lama. Saya merasa kita tak pernah melihat penampilan terbaik Jamie Vardy. Kita juga tak benar-benar melihat penampilan terbaik Ollie Watkins, Ivan Toney, atau Dominic Solanke. Ada begitu banyak striker. Bahkan sebelum mereka, saya tahu Sturridge sedikit lebih tua, tetapi rasanya kita tak pernah benar-benar melihat penampilan terbaik para striker murni karena Kane berhasil membuat mereka tetap tersisih, dan ia pantas mendapat apresiasi untuk itu.

“Jadi, siapa yang akan menggantikannya akan menarik untuk dilihat. Saya suka Madjo di Villa, dia pemain bagus. Saya suka dua gol yang dicetak Delap akhir pekan lalu [melawan Manchester City]. Dia menunjukkan bahwa dirinya punya kualitas. Namun, Harry Kane mungkin masih akan terus bermain selama empat atau lima tahun lagi. Jadi, kita masih belum tahu siapa berikutnya, tetapi akan menarik untuk melihat siapa yang bisa masuk dan menjalankan tugas itu.”