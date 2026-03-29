Harry Kane mungkin tergoda oleh tawaran bernilai fantastis dari klub Saudi, kata petinggi Bayern Munich
Pihak manajemen Bayern waspada terhadap kekayaan Arab Saudi
Kane telah menjadi kejutan sejak kepindahannya ke Allianz Arena, namun Hoeness mengakui bahwa ikatan profesional sekuat apa pun pun dapat diuji oleh daya tarik finansial Liga Profesional Saudi. Meskipun pemain berusia 32 tahun itu masih terikat kontrak jangka panjang, besarnya investasi yang mengalir dari kawasan Teluk tetap menjadi bahan pembicaraan bagi jajaran direksi Bayern.
Godaan dari Arab Saudi mengintai Kane
Dalam wawancara dengan Kicker, Hoeness membahas kemungkinan datangnya tawaran menggiurkan untuk penyerang andalan tersebut. "Dia tidak menggunakan klausul pelepasannya, yang berarti dia pasti terikat kontrak di sini hingga musim panas 2027. Yang saya dengar dan rasakan adalah dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini. Kita tidak pernah tahu kapan ada pihak dari Arab Saudi yang datang dan menawar dengan jumlah uang yang besar... Tapi dia merasa sangat betah di sini," kata Hoeness.
Ketahanan Kane dan kondisi fisiknya yang prima
Terlepas dari spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya, Hoeness yakin bahwa Kane masih memiliki banyak tahun tersisa di puncak sepak bola Eropa. Dedikasi sang striker terhadap kebugarannya sering disebut-sebut sebagai alasan mengapa ia bisa meniru para legenda lain yang tetap tampil apik hingga usia akhir tiga puluhan. Faktanya, Kane telah bermain selama 3.195 menit untuk Bayern Munich musim ini, yang menegaskan statusnya sebagai anggota tak tergantikan dalam starting XI. Hoeness memuji kebiasaan profesional sang striker, dengan mengatakan: "Harry Kane bisa bermain di level ini setidaknya selama tiga atau empat tahun lagi, karena dia adalah seorang profesional sejati yang menjaga tubuhnya dengan baik. Dia selalu menjalani rehabilitasi dan ditangani oleh para fisioterapis."
Menyeimbangkan rekor dan kesuksesan tim
Di lapangan, Kane saat ini tengah berlomba dengan waktu untuk mencatatkan namanya dalam buku sejarah. Setelah awal musim yang sensasional, ia semakin mendekati rekor gol dalam satu musim yang saat ini dipegang oleh mantan ikon Bayern, Robert Lewandowski.
Namun, mantan gelandang Bayern, Didi Hamann, telah memperingatkan agar tidak memprioritaskan rekor gol tersebut di atas kesuksesan tim di Eropa. Dengan Bayern yang akan menghadapi laga berat di Liga Champions melawan Real Madrid, pengelolaan kebugaran Kane akan menjadi hal yang paling penting. Hamann mengatakan kepada Sky: "Saya pikir Bayern dan Kane sebaiknya menunda rekor ini. Karena yang terpenting adalah mereka lolos ke babak berikutnya di Liga Champions - dan idealnya satu babak lagi, serta memenangkan Liga Champions."