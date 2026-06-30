Harry Kane mungkin akan memenangkan Ballon d’Or - namun Jude Bellingham telah membuktikan bahwa ia adalah sosok yang setara dengan Lionel Messi bagi Inggris berkat penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia

Gabriel Clarke, begitu mendengar lagu itu, mengizinkan Bellingham untuk keluar lebih awal. Dan dengan satu kalimat, “Sebaiknya aku pergi,” ia pun bergegas ke ujung lapangan itu untuk berdiri di hadapan para suporter yang sedang menyanyikan lagu untuknya. Saat itu, sisa pemain tim Inggris sudah setengah jalan menuju terowongan, menuju ruang ganti. Namun, Bellingham mendapatkan momen yang pantas ia dapatkan.

Bellingham mencatatkan jumlah umpan kunci terbanyak, dribel yang berhasil terbanyak, tekel terbanyak, satu gol, dan satu assist dalam kemenangan 2-0 Inggris atas Panama. Selama 70 menit yang mengesankan, penampilannya di lini tengah bisa dibilang sangat lengkap. Kualitas memang selalu ada pada diri Bellingham—itu sudah pasti—namun pada hari Sabtu, kepercayaan dirinya benar-benar terpancar.

Di skuad Inggris, Harry Kane adalah kandidat utama Ballon d’Or, dan mungkin favorit utama karena ia mendekati angka 70 gol untuk klub dan negaranya sejak awal musim. Namun, dalam diri Bellingham, Inggris memiliki seorang superstar serba bisa yang jarang menghindar dari momen-momen krusial; seorang ikon yang sejajar dengan para legenda lain yang memeriahkan turnamen ini.

Bellingham telah mengantarkan Inggris meraih dua kemenangan di babak penyisihan grup di Amerika Utara. Jika ia mempertahankan performa tersebut, ia bisa saja membawa Inggris meraih beberapa kemenangan lagi sebelum musim panas berakhir.