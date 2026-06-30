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Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

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Harry Kane mungkin akan memenangkan Ballon d’Or - namun Jude Bellingham telah membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang setara dengan Lionel Messi bagi Inggris berkat penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia

Analysis
England
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
FEATURES
England vs DR Congo

Jude Bellingham punya alasan yang cukup masuk akal untuk mengakhiri wawancaranya dengan ITV sedikit lebih awal. Saat itu ia sedang berada di lapangan di New Jersey, sedang bercerita dengan antusias tentang peran penting Harry Kane bagi timnas Inggris, ketika tiba-tiba, dari salah satu ujung stadion, terdengar suara-suara yang semakin nyaring, menyanyikan lagu 'Hey Jude' secara serempak.

Gabriel Clarke, begitu mendengar lagu itu, mengizinkan Bellingham untuk keluar lebih awal. Dan dengan satu kalimat, “Sebaiknya aku pergi,” ia pun bergegas ke ujung lapangan itu untuk berdiri di hadapan para suporter yang sedang menyanyikan lagu untuknya. Saat itu, sisa pemain tim Inggris sudah setengah jalan menuju terowongan, menuju ruang ganti. Namun, Bellingham mendapatkan momen yang pantas ia dapatkan.

Bellingham mencatatkan jumlah umpan kunci terbanyak, dribel yang berhasil terbanyak, tekel terbanyak, satu gol, dan satu assist dalam kemenangan 2-0 Inggris atas Panama. Selama 70 menit yang mengesankan, penampilannya di lini tengah bisa dibilang sangat lengkap. Kualitas memang selalu ada pada diri Bellingham—itu sudah pasti—namun pada hari Sabtu, kepercayaan dirinya benar-benar terpancar.

Di skuad Inggris, Harry Kane adalah kandidat utama Ballon d’Or, dan mungkin favorit utama karena ia mendekati angka 70 gol untuk klub dan negaranya sejak awal musim. Namun, dalam diri Bellingham, Inggris memiliki bintang serba bisa yang jarang menghindar dari momen-momen krusial; seorang ikon yang sejajar dengan para legenda lain yang memeriahkan turnamen ini.

Bellingham telah mengantarkan Inggris meraih dua kemenangan di babak penyisihan grup di Amerika Utara. Jika ia mempertahankan performa tersebut, ia bisa saja membawa Inggris meraih beberapa kemenangan lagi sebelum musim panas berakhir.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancaman untuk dikucilkan

    Perlu diingat bahwa, hanya beberapa minggu yang lalu, sempat ada perdebatan serius mengenai apakah Bellingham akan masuk ke dalam skuad Inggris. Saat itu, persaingan terbuka terjadi antara dirinya dan Morgan Rogers untuk posisi nomor 10 dalam formasi 4-2-3-1 asuhan Thomas Tuchel.

    Hal itu memang masuk akal. Bellingham sedang menjalani musim yang mengecewakan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim, bersama Real Madrid, sementara Rogers sedang mengantarkan Aston Villa meraih trofi Eropa setelah muncul sebagai salah satu gelandang serang paling mematikan di Liga Premier. Tuchel memuji etos kerja, disiplin, dan kualitas Rogers, sementara menggunakan kata 'menjijikkan' untuk menggambarkan Bellingham dalam komentar yang kemudian harus ia tarik kembali.

    Bahkan menjelang turnamen, Tuchel mengatakan bahwa Bellingham hanyalah salah satu dari “14-15” pemain inti yang ia pertimbangkan untuk pertandingan pembuka. Namun, kini semua itu tampak agak konyol.

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    Datang

    Dan meski ada yang mendukung Rogers untuk menjadi starter dalam laga pembuka Inggris melawan Kroasia, Bellingham akhirnya memberikan jawabannya.

    30 menit pertama penampilan Bellingham di Piala Dunia tidak terlalu mengesankan karena Inggris terseok-seok di awal pertandingan di Dallas. Kerja sama tim tidak terjalin, pengambilan keputusan saat menguasai bola salah total, dan bahkan ketika Inggris melakukan tekanan, mereka melakukannya dengan setengah hati. Asisten manajer Anthony Barry mengecam mereka secara langsung di televisi saat jeda babak pertama, dengan menyatakan bahwa Inggris telah menampilkan 45 menit yang "menakutkan" — meskipun faktanya mereka imbang 2-2 melawan lawan terkuat mereka di Grup L.

    Bellingham-lah yang membangkitkan Inggris, pada dasarnya membawa The Three Lions mencetak gol ketiga dengan melakukan pergerakan di belakang pertahanan yang tidak dilakukan Noni Madueke sepanjang malam itu. Bellingham melangkah dengan niat yang lebih kuat, menggiring bola dengan semangat yang lebih besar, dan menyelesaikan peluang dengan presisi yang lebih tinggi daripada yang bisa dilakukan pemain lain hingga saat itu. Itu tentu saja merupakan momen yang menunjukkan keterampilan. Namun, itu juga merupakan momen keberanian, tindakan seorang pemain yang seolah berkata, 'Baiklah, aku yang akan melakukannya'.

    Dari situ, Bellingham melakukan beberapa tekel geser yang ganas yang sedikit menyakiti lawannya, sementara saat menguasai bola, ia menerobos dari lini tengah dan membuat keputusan yang tepat, sambil mengatur pergerakan rekan-rekannya di sekitarnya.

    Bellingham tahu bahwa ini harus menjadi momennya, dan ia tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kualitasnya terlihat jelas

    Pertandingan kedua Inggris, melawan Ghana, terasa agak hambar. Pertandingan itu, lebih dari segalanya, merupakan pertunjukan keahlian bertahan yang luar biasa dari tim asuhan Carlos Queiroz. Pelatih veteran itu bahkan mengakui setelah pertandingan bahwa tujuan utama dari laga tersebut, baginya, adalah untuk membuat Inggris frustrasi.

    Bellingham dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh FIFA, tetapi ia mengakui bahwa penghargaan tersebut seharusnya diberikan kepada salah satu pemain bertahan Ghana atas usaha mereka selama 90 menit. Sebenarnya, tidak ada pemain Inggris yang tampil bagus pada hari itu. Pertandingan itu adalah pertarungan antara serangan dan pertahanan, dan pertahananlah yang menang.

    Dengan satu poin tersebut, Inggris sebenarnya sudah lolos ke babak 32 besar sebelum pertandingan melawan Panama pada hari Sabtu, tetapi mereka membutuhkan kemenangan untuk memastikan posisi puncak grup — dan mendapatkan jalur yang sedikit lebih mudah di babak gugur. Babak pertama, bagaimanapun, sulit untuk ditonton. Bellingham, di sisi lain, masih memiliki beberapa momen gemilang, termasuk satu tekel meluncur yang sangat memuaskan untuk menghentikan serangan balik, serta teriakan yang menyusulnya. Bellingham adalah pemain sepak bola yang emosional, dan hal itu terlihat jelas di sana.

    Di babak kedua, Bellingham menjadi kunci di balik kedua gol tersebut. Meskipun dijaga ketat saat tendangan sudut, ia sedikit meregangkan tubuhnya, mengulurkan kakinya cukup jauh untuk menyentuh bola sebelum bek lawan dan mengarahkannya ke gawang melalui tendangan voli. Lima menit kemudian, ia melakukan pergerakan ke depan melampaui Kane—sesuatu yang selama ini enggan dilakukan Inggris. Dari sana, ia melakukan gerakan tipuan ke satu arah, lalu ke arah lain, sebelum mengangkat bola ke arah Kane, yang kemudian menyundulnya ke gawang.

    Momen-momen tersebut menjadi puncak penampilan sempurna dari pemain nomor 10 Inggris.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    Kompleks Gerrard

    Sebenarnya tidak ada lagi yang namanya "gaya sepak bola Inggris" saat ini, tetapi ada beberapa ciri khas yang bisa membuat para penggemar merasa terhubung. Sangat sedikit negara yang telah melahirkan begitu banyak pemain penyerang yang gigih, atletis, penuh percaya diri, berani, dan memiliki kemampuan kepemimpinan seperti Inggris—terutama dalam beberapa tahun terakhir.

    Perbandingan termudah untuk Bellingham, karenanya, adalah Steven Gerrard, yang memiliki ketangguhan serupa — terutama saat masih muda. Dia pun melakukan tekel lebih keras, berlari lebih cepat, dan, yah, 'lebih berambisi.' Namun, Gerrard sendiri telah mengakui bahwa Bellingham "jauh lebih unggul" dibandingkan dirinya di masa mudanya.

    Gerrard, tak diragukan lagi, tetap menjadi legenda Liverpool. Namun, rekornya bersama timnas Inggris cukup campur aduk. Memang, ia telah melampaui 100 penampilan dan pernah menjadi kapten timnas, tetapi ia tak pernah tampil sebaik itu di turnamen-turnamen besar. Apakah itu semata-mata kegagalannya? Tentu saja tidak. Meski demikian, para penggemar Liverpool menyaksikannya membawa tim klubnya meraih kemenangan demi kemenangan. Hal itu tak terjadi saat ia mengenakan seragam timnas Inggris—namun Bellingham sedang menunjukkan kepada semua orang bahwa hal itu mungkin terjadi.

  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    Yang terbaik sejak Rooney?

    Faktanya, Inggris sudah cukup lama tidak memiliki talenta jenius yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Kane memang pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, namun warisannya saat mengenakan seragam Inggris diwarnai oleh penalti yang gagal di turnamen besar dan kegagalan tampil maksimal di pertandingan-pertandingan krusial.

    Memang, salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan setelah pertandingan Inggris adalah: 'Apakah mereka terlalu bergantung pada Kane?'. Itu adalah pertanyaan konyol — yang ditertawakan Tuchel kurang dari seminggu yang lalu — tetapi hal itu menunjukkan masalah yang lebih besar, yaitu bahwa Kane tidak selalu tampil cukup baik saat sorotan paling terang.

    Dia pun adalah pemain yang bergantung pada sistem dan mengandalkan kontribusi rekan-rekannya. Turun ke lini belakang, menyebarkan umpan, membantu pertahanan — semua itu hal yang baik, tetapi tidak selalu berujung pada gol.

    Sejak Wayne Rooney, Inggris tidak lagi memiliki pemain yang begitu berani mengendalikan jalannya pertandingan. Pada 2004, saat berusia 18 tahun, Rooney mengguncang Euro. Dia mencetak empat gol, memberikan satu assist, dan masuk ke dalam Tim Terbaik Turnamen. Dia mengalami patah kaki di perempat final melawan Portugal, dan meninggalkan Inggris dengan pertanyaan: apa yang mungkin terjadi seandainya dia tetap fit.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tokoh Penentu Perbedaan

    Dan kini kita kembali ke Bellingham. Ada tradisi di sini yang kini ia rasakan sebagai bagian darinya: Paul Gascoigne, Michael Owen muda, David Beckham muda, dan Rooney muda. Para pemain ini semua menunjukkan kemampuan mereka saat mengenakan seragam Inggris—meski karier mereka semua meredup terlalu cepat

    Namun, Bellingham sudah mulai membangun rekam jejak yang mengesankan. Tendangan salto-nya melawan Slovakia di Euro 2024 menyelamatkan Inggris agar tetap bertahan di turnamen tersebut, sementara kariernya di Real Madrid, hingga saat ini, dipenuhi dengan momen-momen brilian dalam pertandingan-pertandingan besar.

    Maka, di turnamen di mana Lionel Messi sekali lagi menunjukkan betapa berharganya bakat luar biasa di antara para pemain lain yang memang bagus namun belum tentu hebat, Bellingham bisa menjadi jawaban Inggris atas sang pemenang Ballon d’Or delapan kali itu. Tentu saja, tidak ada perbandingan yang bisa dibuat mengenai seberapa hebat kedua pemain ini dalam sepak bola, tetapi Bellingham — yang baru saja genap berusia 23 tahun pada hari Senin — dapat memberikan dampak yang serupa bagi tim Inggris ini seperti yang terus diberikan Messi bagi Argentina.

    Bellingham memiliki potensi untuk melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Gascoigne, Owen, Beckham, Rooney, dan Gerrard. Dia cukup hebat untuk membawa Inggris menjuarai Piala Dunia.

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