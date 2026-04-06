AFP
Diterjemahkan oleh
Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz 'berpadu sempurna layaknya jam tangan Swiss', namun legenda Bayern memberikan peringatan soal 'mentalitas' menjelang laga melawan Real Madrid
Jam tangan Swiss dalam sepak bola Eropa
Juara Bundesliga akan bertandang ke Munich untuk menghadapi Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions pada hari Selasa. Menjelang pertandingan tersebut, legenda Jerman Matthaus telah memberikan peringatan keras kepada skuad Bavaria dalam kolom terbarunya. Sambil mengingatkan tim tentang tantangan berat yang dihadirkan oleh raksasa Spanyol tersebut, mantan pemenang Ballon d'Or ini menyoroti peran penting Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Díaz, memuji ketiganya sebagai aset kunci yang mampu mengantarkan Bayern menuju kejayaan Eropa.
Dalam kolom terbarunya untuk Sky Sports, Matthaus menyatakan: "Juara berulang kali ini memiliki lini serang yang sangat istimewa musim ini, yang bagi saya dapat disamakan dengan jam tangan Swiss. Satu roda gigi pas sempurna dengan yang berikutnya, ada koordinasi yang presisi antara bagian-bagian individu, sehingga hasil akhirnya adalah karya seni total berkualitas tinggi. Tahun ini, dengan Olise, Kane, Diaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl, dan [Serge] Gnabry, lini depan mereka memiliki kualitas yang begitu beragam dan serbaguna sehingga sangat mengesankan. Di Eropa, hanya Barcelona yang bisa menyaingi mereka, yang juga memiliki serangan serbaguna. Kedua tim ini memiliki lini serang terkuat saat ini."
- Getty Images Sport
Dibutuhkan ketangguhan mental di Bernabeu
Meskipun mendominasi di kancah domestik, tantangan menghadapi Real Madrid di Liga Champions tetaplah hal yang sama sekali berbeda. Matthaus memperingatkan bahwa prestise tim Spanyol tersebut dan atmosfer di kandang mereka dapat membuat kewalahan tim-tim yang tidak siap secara mental. Bagi legenda Bayern itu, skema taktis hanyalah hal sekunder dibandingkan pertarungan psikologis yang menanti para pemain di ibu kota Spanyol.
Matthaus menjelaskan: "Menurut saya, di Madrid ini bukan terutama soal pemain individu, melainkan hanya soal mentalitas tim. Bayern harus tetap tenang dan fokus secara mental, karena ada keajaiban yang sangat istimewa yang bisa muncul di Bernabeu, yang sudah dirasakan oleh banyak tim, terutama di Liga Champions. Bahkan situasi klasemen di Spanyol atau kekalahan Real baru-baru ini melawan Mallorca tidak berperan di sana; Liga Champions adalah hal lain, dan Bayern harus siap secara mental pada momen-momen krusial."
Persatuan versus ego di kalangan elit
Salah satu aspek di mana Matthaus meyakini Bayern memiliki keunggulan yang jelas adalah suasana di ruang ganti. Di bawah asuhan Vincent Kompany, skuad tampaknya telah berhasil menghilangkan gesekan internal yang sesekali mengganggu musim-musim sebelumnya. Rasa kebersamaan ini terlihat jelas dalam perayaan-perayaan baru-baru ini untuk para pemain muda, yang menunjukkan tingkat keharmonisan yang mungkin kurang dimiliki oleh skuad Madrid yang dipenuhi bintang.
Pemenang Piala Dunia 1990 itu mencatat: "Saya melihat Bayern sebagai favorit untuk melaju. Tim Vincent Kompany memberi kesan lebih stabil bagi saya, terutama dalam hal bahasa tubuh. Tidak ada rasa iri, yang mungkin pernah menjadi masalah di masa lalu, tetapi FC Bayern saat ini adalah satu kesatuan yang solid. Anda melihat lagi di Freiburg bagaimana seluruh tim ikut merayakan gol Karl, menyambut sang pemuda dengan gemilang. Skuad Bayern telah menunjukkan bahwa mereka tidak terdiri dari individu-individu egois, sementara di Real Madrid di sisi lain, kesombongan terus muncul berulang kali dan rasa kekompakan tim sering kali tampak hilang."
- AFP
Faktor Harry Kane
Hanya 24 jam menjelang kick-off, masih ada keraguan apakah Kane akan masuk dalam susunan pemain inti atau tidak. Kapten timnas Inggris ini masih dalam proses pemulihan dari cedera pergelangan kaki yang membuatnya absen dalam laga persahabatan internasional melawan Uruguay dan Jepang, serta pertandingan Bundesliga baru-baru ini melawan Freiburg. Meskipun Kompany dan rekan setimnya Joshua Kimmich tetap yakin bahwa ia akan tampil, Matthaus menegaskan bahwa mereka masih memiliki peluang melawan Madrid jika ia gagal pulih tepat waktu.
Matthaus menyimpulkan: "Di Madrid, Harry Kane seharusnya sudah kembali ke skuad setelah cedera ringan yang dialaminya. Bayern telah membuktikan di Freiburg, serta dalam beberapa pertandingan sebelumnya, bahwa mereka bisa bermain tanpa dia, namun kehadiran Kane akan sangat penting. Dalam pertandingan besar, Anda membutuhkan pemain besar di lapangan dan pertandingan seperti itu akan berlangsung pada hari Selasa. Kehadiran Kane di lapangan saja sudah sangat berarti; penting bagi tim Anda sendiri untuk memiliki sosok seperti itu di lapangan, tetapi juga bagi lawan, yang mengetahui dan menghormati tingkat gol serta kemampuan Kane."