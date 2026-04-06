Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz 'berpadu sempurna layaknya jam tangan Swiss', namun legenda Bayern memberikan peringatan soal 'mentalitas' menjelang laga melawan Real Madrid

Juara Bundesliga akan bertandang ke Munich untuk menghadapi Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions pada hari Selasa. Menjelang pertandingan tersebut, legenda Jerman Matthaus telah memberikan peringatan keras kepada skuad Bavaria dalam kolom terbarunya. Sambil mengingatkan tim tentang tantangan berat yang dihadirkan oleh raksasa Spanyol tersebut, mantan pemenang Ballon d'Or ini menyoroti peran penting Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Díaz, memuji ketiganya sebagai aset kunci yang mampu mengantarkan Bayern menuju kejayaan Eropa.

Dalam kolom terbarunya untuk Sky Sports, Matthaus menyatakan: "Juara berulang kali ini memiliki lini serang yang sangat istimewa musim ini, yang bagi saya dapat disamakan dengan jam tangan Swiss. Satu roda gigi pas sempurna dengan yang berikutnya, ada koordinasi yang presisi antara bagian-bagian individu, sehingga hasil akhirnya adalah karya seni total berkualitas tinggi. Tahun ini, dengan Olise, Kane, Diaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl, dan [Serge] Gnabry, lini depan mereka memiliki kualitas yang begitu beragam dan serbaguna sehingga sangat mengesankan. Di Eropa, hanya Barcelona yang bisa menyaingi mereka, yang juga memiliki serangan serbaguna. Kedua tim ini memiliki lini serang terkuat saat ini."







