Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Harry Kane 'merasakan beberapa reaksi' setelah golnya ke gawang Real Madrid, sementara Vincent Kompany menjelaskan alasan absennya striker Bayern Munich itu saat melawan St Pauli
Kompany mengatur beban kerja Kane
Kapten timnas Inggris itu absen di Stadion Millerntor saat tim asal Bavaria itu melanjutkan rekor golnya yang memecahkan rekor di Bundesliga. Penyerang berusia 32 tahun itu menyaksikan dari pinggir lapangan saat rekan-rekan setimnya menghancurkan lawan mereka dalam penampilan gemilang. Keputusan tersebut cukup mengejutkan bagi sebagian orang, terutama mengingat Kane baru saja kembali dari cedera ringan untuk menghadapi raksasa Spanyol tersebut. Pelatih asal Belgia itu ingin melindungi striker andalannya dengan sangat hati-hati menjelang leg kedua yang sangat krusial pada Rabu malam.
- AFP
Reaksi fisik pasca pertandingan melawan Real Madrid
Kondisi fisik mantan pemain Tottenham itu tetap menjadi kunci utama bagi harapan Bayern untuk meraih gelar Eropa musim ini. Dalam wawancara dengan Sky Germany, Kompany mengakui bahwa Kane belum bisa bergerak dengan performa 100 persen setelah laga Eropa tengah pekan lalu.
"Memberinya istirahat mungkin bukan kata yang tepat. Harry merasakan sedikit reaksi setelah pertandingan melawan Real Madrid, tapi itu bukan hal yang serius untuk pertandingan berikutnya," jelas Kompany.
Kepastian mengenai ketersediaan di Liga Champions
Meskipun sang striker merasakan "gejala-gejala" tersebut, Kompany dengan cepat meredam kekhawatiran bahwa Kane mungkin akan absen di leg kedua. Pelatih Bayern itu berencana untuk menempatkan pemain andalannya itu sebagai ujung tombak saat mereka berupaya mengamankan tempat di semifinal kompetisi klub teratas Eropa.
Kompany mengatakan: "Kita tidak boleh mengambil terlalu banyak risiko yang tidak perlu dengannya. Sangat fantastis bahwa dia bermain penuh 90 menit [di Bernabeu]. Kita mungkin harus bermain 120 menit di pertandingan berikutnya, siapa tahu. Saya harap tidak, tapi kita harus membuat keputusan-keputusan bijak seperti ini."
- AFP
Menantikan kembalinya ke Allianz Arena
Masalah-masalah yang sebelumnya menghambatnya tidak menghalangi Kane untuk memimpin lini depan, dan Bayern yakin ia akan kembali menjadi ujung tombak serangan mereka pekan ini di Allianz Arena. Dengan 31 gol di Bundesliga musim ini, Kane tetap menjadi senjata paling mematikan dalam skuad Kompany saat klub ini memburu gelar juara domestik dan Eropa. Meskipun Nicolas Jackson tampil memuaskan sebagai pengganti di Hamburg, kembalinya Kane akan sangat penting untuk leg kedua melawan Real Madrid.