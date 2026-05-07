Harry Kane menyebut Paris Saint-Germain sebagai 'favorit' untuk final Liga Champions, sementara bintang Bayern Munich mengakui bahwa ia mungkin akan melewatkan laga melawan Arsenal

PSG melangkah ke final dengan peluang untuk menyusul Real Madrid sebagai satu-satunya klub yang berhasil mempertahankan gelar juara di era Liga Champions. Kane yakin status mereka sebagai juara bertahan memberi mereka keunggulan atas The Gunners asuhan Mikel Arteta.

"PSG sebagai juara mungkin berhak menjadi favorit tipis, tetapi secara keseluruhan, ini adalah pertarungan antara dua tim papan atas dan akan menjadi pertandingan yang seimbang," kata Kane saat menilai pertarungan taktis yang akan datang.

Striker berusia 32 tahun itu memuji kualitas kedua finalis, namun mencatat bahwa pengalaman PSG dalam situasi bertekanan tinggi mungkin menjadi faktor penentu. "Pertandingannya benar-benar seimbang. Dua tim yang sangat berbeda dalam cara bermainnya, tetapi keduanya sangat kuat. Ini akan menjadi final yang menarik. Kami dan PSG memiliki cara bermain yang serupa. Beberapa tim papan atas lainnya memiliki gaya yang berbeda. Itulah keindahan sepak bola, segala hal bisa terjadi untuk membawa Anda meraih kemenangan."

Ketika ditanya apakah ia akan menonton pertandingan PSG melawan mantan rivalnya di London Utara, Arsenal, mantan striker Tottenham itu mengaku belum memutuskan. "Saya tidak tahu, itu tergantung di mana saya berada. Saat ini saya hanya merasa kecewa."