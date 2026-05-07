Harry Kane menyebut Paris Saint-Germain sebagai 'favorit' untuk final Liga Champions, sementara bintang Bayern Munich mengakui bahwa ia mungkin akan melewatkan laga melawan Arsenal
Impian Liga Champions berakhir dengan pilu
Upaya Kane untuk meraih trofi Liga Champions pertamanya harus ditunda setidaknya satu tahun lagi setelah Bayern dikalahkan oleh PSG di babak semifinal. Meskipun menunjukkan perlawanan yang gigih pada leg kedua di Allianz Arena, hasil imbang 1-1 tidak cukup untuk membalikkan ketertinggalan, sehingga raksasa Jerman itu harus menelan kekalahan agregat 6-5. Kapten timnas Inggris itu berhasil mencetak gol di masa tambahan waktu, tetapi gol tersebut hanya menjadi gol hiburan karena peluit akhir pertandingan justru memicu perayaan bagi tim tamu asal Paris.
Berbicara setelah pertandingan, sang striker mengungkapkan kekecewaannya terkait tersingkirnya timnya. "Ini sulit diterima saat ini. Selama dua leg, kami memiliki cukup banyak peluang untuk mendapatkan hasil yang berbeda, tetapi semuanya tidak berjalan sesuai keinginan kami. Beberapa keputusan hari ini tidak menguntungkan kami dan [kami] memainkan sepak bola yang bagus, tetapi umpan terakhir tidak ada," kata Kane kepada wartawan.
Raksasa Prancis diunggulkan untuk meraih gelar
PSG melangkah ke final dengan peluang untuk menyusul Real Madrid sebagai satu-satunya klub yang berhasil mempertahankan gelar juara di era Liga Champions. Kane yakin status mereka sebagai juara bertahan memberi mereka keunggulan atas The Gunners asuhan Mikel Arteta.
"PSG sebagai juara mungkin berhak menjadi favorit tipis, tetapi secara keseluruhan, ini adalah pertarungan antara dua tim papan atas dan akan menjadi pertandingan yang seimbang," kata Kane saat menilai pertarungan taktis yang akan datang.
Striker berusia 32 tahun itu memuji kualitas kedua finalis, namun mencatat bahwa pengalaman PSG dalam situasi bertekanan tinggi mungkin menjadi faktor penentu. "Pertandingannya benar-benar seimbang. Dua tim yang sangat berbeda dalam cara bermainnya, tetapi keduanya sangat kuat. Ini akan menjadi final yang menarik. Kami dan PSG memiliki cara bermain yang serupa. Beberapa tim papan atas lainnya memiliki gaya yang berbeda. Itulah keindahan sepak bola, segala hal bisa terjadi untuk membawa Anda meraih kemenangan."
Ketika ditanya apakah ia akan menonton pertandingan PSG melawan mantan rivalnya di London Utara, Arsenal, mantan striker Tottenham itu mengaku belum memutuskan. "Saya tidak tahu, itu tergantung di mana saya berada. Saat ini saya hanya merasa kecewa."
Kekecewaan terhadap keputusan wasit
Leg kedua semifinal ini tidak luput dari drama, karena Bayern merasa dirugikan oleh beberapa keputusan wasit Joao Pinheiro. Kane secara khusus mengkritik penolakan klaim penalti atas pelanggaran handball yang dilakukan Joao Neves serta kegagalan wasit untuk mengusir Nuno Mendes. "Semua orang yang menonton pertandingan ini pasti akan setuju dengan keputusan itu," kata Kane. "Bagaimana bisa Anda memberi penalti handball minggu lalu tapi tidak minggu ini, keduanya sama-sama gila. PSG seharusnya mendapat kartu kuning kedua yang jelas. Dia [wasit] berubah pikiran, mungkin suasana di lapangan memengaruhinya."
Sejarah yang penuh liku-liku bagi kapten timnas Inggris
Meskipun hasil timnya sangat mengecewakan, Kane berhasil mencatatkan pencapaian pribadi yang menempatkannya di jajaran pemain elit. Dengan mencetak gol penyama kedudukan di masa tambahan waktu pada malam itu, ia menjadi pemain pertama sejak Cristiano Ronaldo yang mencetak gol dalam enam pertandingan sistem gugur Liga Champions berturut-turut. Namun, rekor tersebut tak banyak menghibur pria yang telah mencetak 55 gol di semua kompetisi musim ini, namun harus menghadapi kenyataan bahwa musim kompetisi Eropa ini berakhir tanpa trofi.
"Saya pikir ini adalah musim yang sangat kuat, tetapi di Liga Champions, semuanya selalu bergantung pada selisih tipis," kata Kane. "Kami memiliki impian untuk memenangkan semua trofi, kami cukup baik untuk melakukannya, dan itulah mengapa ini menyakitkan." Bayern kini harus mengalihkan fokus mereka kembali ke kompetisi domestik saat mereka berusaha meraih gelar ganda domestik, dengan final DFB-Pokal melawan Stuttgart menjadi peluang utama mereka untuk bangkit.