Gol Joao Palhinha di akhir babak pertama memastikan kemenangan kandang 1-0 bagi Spurs atas Everton, yang cukup untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi dan membuat rival mereka, West Ham, harus kembali ke Championship untuk pertama kalinya sejak 2012, meskipun West Ham sendiri menang 3-0 atas Leeds di London Stadium.

Ini merupakan akhir yang menggembirakan bagi Tottenham di tengah musim yang benar-benar memalukan, karena mereka berhasil menghindari degradasi pertama yang memalukan dari kasta tertinggi sepak bola Inggris dalam hampir 50 tahun. Kemenangan ini memastikan klub tersebut mempertahankan statusnya sebagai peserta tetap di era Premier League modern.