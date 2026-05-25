Harry Kane menyampaikan pesan kepada para pendukung Tottenham setelah mantan klubnya terhindar dari degradasi pada hari terakhir musim Liga Premier
Kemenangan berhasil diraih pada hari Minggu yang menegangkan
Gol Joao Palhinha di akhir babak pertama memastikan kemenangan kandang 1-0 bagi Spurs atas Everton, yang cukup untuk mempertahankan status mereka di kasta tertinggi dan membuat rival mereka, West Ham, harus kembali ke Championship untuk pertama kalinya sejak 2012, meskipun West Ham sendiri menang 3-0 atas Leeds di London Stadium.
Ini merupakan akhir yang menggembirakan bagi Tottenham di tengah musim yang benar-benar memalukan, karena mereka berhasil menghindari degradasi pertama yang memalukan dari kasta tertinggi sepak bola Inggris dalam hampir 50 tahun. Kemenangan ini memastikan klub tersebut mempertahankan statusnya sebagai peserta tetap di era Premier League modern.
Dukungan Kane bagi para pendukung setia Spurs
Kane telah mengucapkan selamat kepada Tottenham dan para penggemarnya setelah mereka berhasil terhindar dari degradasi dari Liga Premier pada hari terakhir musim yang penuh drama. Meskipun sudah tidak lagi membela klub tersebut, striker legendaris ini tetap memiliki ikatan yang erat dengan London Utara dan dengan cepat mengapresiasi keberhasilan tim masa kecilnya itu bertahan di liga.
Melalui media sosial untuk merayakan hasil tersebut, Kane membagikan kegembiraannya kepada para pendukung yang telah melalui musim yang sulit. Kapten timnas Inggris itu menulis melalui akun X resminya: “Selamat kepada semua orang di klub, terutama para penggemar - perjuangan dan hasil yang luar biasa di hari terakhir!”
Nasib yang bertolak belakang bagi ikon klub
Sementara klub lamanya berjuang mati-matian di papan bawah klasemen, Kane justru sibuk menambah koleksi trofi di lemari pialanya. Kapten timnas Inggris itu menikmati akhir pekan yang spektakuler, mencetak hat-trick di final DFB Pokal melawan Stuttgart untuk mengamankan gelar ganda domestik bagi Bayern Munich. Hal ini menandai perubahan signifikan bagi sang striker, yang dikenal gagal meraih trofi besar selama karier seniornya yang panjang di Tottenham.
Sejak pindah ke Allianz Arena dengan nilai transfer £86 juta, Kane telah berubah menjadi pemenang beruntun, dengan kesuksesan akhir pekan ini menandai trofi keempatnya di Jerman. Statistik pribadinya tetap sama mengagumkannya, saat ia bersiap memimpin Inggris ke Piala Dunia mendatang di Amerika Utara berkat 61 gol dalam 51 penampilan untuk tim asuhan Vincent Kompany musim ini.
Perombakan besar-besaran Spurs di musim panas
Meskipun merasa lega karena berhasil selamat dari degradasi, pelatih kepala Spurs, Roberto De Zerbi, sudah menatap ke depan menuju proses perombakan besar-besaran pada musim panas nanti. Pelatih asal Italia itu menyebut keberhasilan lolos dari degradasi sebagai “prestasi terbesar” dalam kariernya, namun ia segera menekankan bahwa skuad saat ini membutuhkan perubahan yang signifikan. De Zerbi bertekad untuk mengubah Spurs kembali menjadi tim yang kompetitif, dan meminta kedatangan pemain-pemain “kelas atas” untuk menghindari pertarungan degradasi lagi.