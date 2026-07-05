Harry Kane menjelaskan mengapa Lionel Messi atau Kylian Mbappé kemungkinan besar akan mengalahkannya dalam perebutan Ballon d’Or 2026, meskipun striker Inggris dan Bayern Munich itu dianggap sebagai pemenang yang layak di mata Jamie Carragher

Carragher yakin Kane memiliki kualitas untuk memenangkan Ballon d’Or, namun ia menyarankan bahwa persaingan untuk penghargaan tahun 2026 itu akan sangat dipengaruhi oleh reputasi dan prestasi Messi serta Mbappé. Ia berpendapat bahwa penampilan di Piala Dunia dan pada babak-babak akhir Liga Champions sering kali lebih diutamakan daripada rekor mencetak gol di kompetisi domestik.

"Berdasarkan 12 bulan terakhir, Kane seharusnya memenangkan Ballon d’Or," kata Carragher. "Sayangnya, dia mungkin tidak akan memenangkannya karena pada tahun Piala Dunia, penghargaan itu pasti akan jatuh ke tangan pemain bintang dari negara pemenang. Meskipun saya ingin percaya bahwa Inggris masih bisa memenangkannya, tidak ada yang mendukung pendapat itu, terutama setelah penampilan-penampilan terbaru.

"Jika Argentina mempertahankan gelar, Messi akan memenangkan Ballon d’Or. Jika Prancis menjuarai turnamen tersebut, salah satu pemain kunci mereka yang akan mendapatkannya. Rekan setim Kane di Bayern, Michael Olise, adalah pesaing kuat, dan meskipun menurut standar Kylian Mbappé ia mengalami tahun yang mengecewakan bersama klubnya, hal itu akan terlupakan ketika dinilai berdasarkan penampilannya yang fantastis di Piala Dunia."