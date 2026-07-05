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Harry Kane menjelaskan mengapa Lionel Messi atau Kylian Mbappé kemungkinan besar akan mengalahkannya dalam perebutan Ballon d’Or 2026, meskipun striker Inggris dan Bayern Munich itu dianggap sebagai pemenang yang layak di mata Jamie Carragher
Carragher menjelaskan peluang Kane meraih Ballon d'Or
Kane terus membuktikan dirinya sebagai salah satu pencetak gol paling produktif di dunia sepak bola. Meskipun penampilannya konsisten, Carragher berpendapat bahwa statistik individu saja mungkin tidak cukup untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Dalam tulisannya di The Telegraph, Carragher berpendapat bahwa penghargaan tersebut sering kali dipengaruhi oleh penampilan di kompetisi-kompetisi terbesar dalam sepak bola. Dengan Piala Dunia 2026 yang masih berlangsung, ia meyakini bahwa kesuksesan di kancah internasional bisa menjadi faktor penentu dalam menentukan pemenangnya.
- Getty Images Sport
Carragher menyoroti keunggulan Messi dan Mbappé
Carragher yakin Kane memiliki kualitas untuk memenangkan Ballon d’Or, namun ia menyarankan bahwa persaingan untuk penghargaan tahun 2026 itu akan sangat dipengaruhi oleh reputasi dan prestasi Messi serta Mbappé. Ia berpendapat bahwa penampilan di Piala Dunia dan pada babak-babak akhir Liga Champions sering kali lebih diutamakan daripada rekor mencetak gol di kompetisi domestik.
"Berdasarkan 12 bulan terakhir, Kane seharusnya memenangkan Ballon d’Or," kata Carragher. "Sayangnya, dia mungkin tidak akan memenangkannya karena pada tahun Piala Dunia, penghargaan itu pasti akan jatuh ke tangan pemain bintang dari negara pemenang. Meskipun saya ingin percaya bahwa Inggris masih bisa memenangkannya, tidak ada yang mendukung pendapat itu, terutama setelah penampilan-penampilan terbaru.
"Jika Argentina mempertahankan gelar, Messi akan memenangkan Ballon d’Or. Jika Prancis menjuarai turnamen tersebut, salah satu pemain kunci mereka yang akan mendapatkannya. Rekan setim Kane di Bayern, Michael Olise, adalah pesaing kuat, dan meskipun menurut standar Kylian Mbappé ia mengalami tahun yang mengecewakan bersama klubnya, hal itu akan terlupakan ketika dinilai berdasarkan penampilannya yang fantastis di Piala Dunia."
Warisan Kane tidak hanya sebatas trofi
Carragher berpendapat bahwa posisi Kane di antara para pemain terbaik Inggris tidak seharusnya dinilai semata-mata berdasarkan medali. Carragher juga meyakini bahwa sang penyerang telah melampaui perbandingan dengan Alan Shearer, Gary Lineker, dan Wayne Rooney berkat kariernya yang panjang serta kemampuannya beradaptasi dalam bermain sambil tetap menjadi salah satu penyerang paling tajam di dunia sepak bola.
"Kandidat Kane sebagai pemain terbaik Inggris sepanjang masa umumnya akan ditolak kecuali ia meraih kesuksesan yang sama saat membela Tim Tiga Singa," tambah Carragher. "Sebenarnya, keunggulannya yang konsisten di saat Inggris tertinggal jauh dari para elit justru menyoroti mengapa pada akhir kariernya ia mungkin akan menonjol.
"Beberapa tahun lalu, muncul pertanyaan mengenai posisi Kane dalam daftar penyerang hebat Inggris, bersama Alan Shearer, Gary Lineker, dan Wayne Rooney. Ia telah membungkam semua perdebatan itu."
- AFP
Kesuksesan di Piala Dunia bisa menjadi penentu warisan Kane
Performa individu Kane membuatnya tetap menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan individu tertinggi dalam dunia sepak bola, namun Carragher berpendapat bahwa peluangnya meraih Ballon d’Or bergantung pada seberapa jauh Inggris mampu melaju di Piala Dunia. Tim The Three Lions saat ini sedang bersiap menghadapi Meksiko di babak 16 besar, dan Kane diharapkan memimpin lini serang Inggris saat mereka berupaya mengamankan tempat di perempat final.
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