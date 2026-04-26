Harry Kane menjelaskan bagaimana Bayern Munich berhasil menciptakan 'keajaiban' setelah tertinggal 3-0 dari Mainz - dengan striker Inggris itu mencetak gol ke-53 dalam musim yang mencatat sejarah
Sore yang bersejarah bagi para juara
Kapten timnas Inggris itu masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan, yang menjadi gol ke-53 dalam musim gemilangnya, saat raksasa Bavaria itu mencatat sejarah di wilayah Rhineland. Kebangkitan ini menandai kali ketiga dalam sejarah Bundesliga di mana sebuah tim berhasil menang setelah tertinggal 3-0 pada babak pertama, dan yang pertama sejak 1980. Ini juga merupakan kemenangan pertama Bayern dalam kompetisi apa pun setelah tertinggal tiga gol atau lebih sejak 1988, membuktikan bahwa tim asuhan Vincent Kompany memiliki tingkat ketangguhan yang langka.
Kane menjelaskan perubahan taktik
Berbicara setelah kemenangan dramatis tersebut, Kane menyoroti perubahan pendekatan yang memicu kebangkitan tim. "Kami mengatakan saat jeda bahwa kami perlu menambah energi dan intensitas," kata Kane. "Dan saya rasa Anda melihatnya sejak menit pertama babak kedua. Tentu saja kami juga harus menunjukkan kualitas, dan saya rasa kami melakukannya melalui gol-gol yang kami cetak. Pujian untuk semua orang—bisa bangkit dari ketertinggalan 3-0 di babak pertama menunjukkan mentalitas yang kami miliki."
Kapten Inggris itu dimasukkan saat jeda bersama Michael Olise saat Kompany berusaha memperbaiki performa buruk di awal pertandingan. Merefleksikan kesulitan di awal, Kane menambahkan: "Babak pertama sangat sulit. Kami bermain di bawah standar kami biasanya dalam hal cara kami menghadapi setiap pertandingan. Kami tidak mengontrol serangan balik dengan cukup baik, pertahanan kami tidak cukup bagus. Kami sedikit ceroboh dengan bola."
Kompany memuji kebangkitan ajaib itu
Masuknya para pemain andalan benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Nicolas Jackson memicu kebangkitan pada menit ke-53, disusul oleh tendangan sensasional Olise dan gol penyama kedudukan dari Jamal Musiala. Kane akhirnya mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-83. Menanggapi kekacauan tersebut, Kompany mengatakan: "Rasanya skor bisa saja menjadi 4 atau 5 sebelum jeda. Lalu, ini soal kualitas dan mentalitas. Cara tim menghadapi tantangan di babak kedua ... Kami merayakannya seolah-olah kami baru saja selamat dari degradasi. Saya menyukai mentalitas seperti ini."
Dengan semifinal Liga Champions melawan Paris Saint-Germain yang akan digelar pada Selasa, sang manajer yakin hasil ini memberikan dorongan psikologis yang sempurna. "Ketika Anda membutuhkan keajaiban di akhir musim, Anda tidak bisa memulai dari nol," jelas Kompany. "Anda harus mendapatkan perasaan dan keyakinan itu, dan itu selalu ada hari ini. Itulah dasar bagi saya."
Perburuan rekor terus berlanjut
Jumlah gol Kane merupakan yang tertinggi di antara semua pemain di lima liga top Eropa sejak Robert Lewandowski mencetak 55 gol untuk Bayern pada musim 2019-20 saat mereka meraih treble. Performa Kane yang konsisten telah menjadi tulang punggung kesuksesan Bayern di kancah domestik, dan kemampuannya untuk memberikan dampak pada pertandingan dari bangku cadangan semakin menegaskan betapa pentingnya perannya bagi tim saat mereka bersiap menghadapi laga puncak di Paris.