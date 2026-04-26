Harry Kane menjelaskan bagaimana Bayern Munich berhasil menciptakan 'keajaiban' setelah tertinggal 3-0 dari Mainz - dengan striker Inggris itu mencetak gol ke-53 dalam musim yang mencatat sejarah

Berbicara setelah kemenangan dramatis tersebut, Kane menyoroti perubahan pendekatan yang memicu kebangkitan tim. "Kami mengatakan saat jeda bahwa kami perlu menambah energi dan intensitas," kata Kane. "Dan saya rasa Anda melihatnya sejak menit pertama babak kedua. Tentu saja kami juga harus menunjukkan kualitas, dan saya rasa kami melakukannya melalui gol-gol yang kami cetak. Pujian untuk semua orang—bisa bangkit dari ketertinggalan 3-0 di babak pertama menunjukkan mentalitas yang kami miliki."

Kapten Inggris itu dimasukkan saat jeda bersama Michael Olise saat Kompany berusaha memperbaiki performa buruk di awal pertandingan. Merefleksikan kesulitan di awal, Kane menambahkan: "Babak pertama sangat sulit. Kami bermain di bawah standar kami biasanya dalam hal cara kami menghadapi setiap pertandingan. Kami tidak mengontrol serangan balik dengan cukup baik, pertahanan kami tidak cukup bagus. Kami sedikit ceroboh dengan bola."