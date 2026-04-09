Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Harry Kane menjelaskan alasan mengapa ia tampak berdiri diam dan menatap para pendukung Bayern Munich yang sedang merayakan kemenangan atas Real Madrid

Harry Kane telah mengungkap misteri di balik reaksinya yang tampak kaku setelah laga Liga Champions antara Bayern Munich dan Real Madrid. Kapten timnas Inggris itu tetap diam tak bergerak saat para penggemar memberi tepuk tangan kepada timnya di akhir pertandingan, yang memicu berbagai spekulasi liar di media sosial.

  Mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya

    Setelah Bayern menang 2-1 atas Real Madrid, foto-foto Kane yang terpaku menatap ke arah tribun mulai beredar di media sosial. Sementara rekan-rekan setimnya sibuk memberi tepuk tangan kepada para pendukung Munich, sang penyerang tetap diam di tempatnya, tampak seperti sedang tenggelam dalam lamunan saat ia menikmati suasana di sekitarnya.

    Foto-foto tersebut langsung memicu perdebatan di dunia maya, dengan sebagian orang berpendapat bahwa ia sedang merasakan tekanan momen tersebut, sementara yang lain bertanya-tanya apakah ia sedang merenungkan upayanya untuk meraih trofi besar pertama dalam kariernya. Namun, penyerang produktif ini kini telah memberikan klarifikasi mengenai situasi tersebut, dengan menegaskan bahwa ada alasan yang sangat praktis dan sentimental di balik perilakunya.

    • Iklan

  Tonton klipnya

  Sebuah tradisi keluarga

    Berbicara mengenai rekaman video yang kini telah menjadi viral, pemain berusia 32 tahun itu mengungkapkan bahwa ia hanya berusaha mencari keluarganya di antara ribuan penggemar yang bersorak-sorai. Setelah pertandingan besar di panggung Eropa, Kane ingin berbagi momen tersebut dengan istri dan anak-anaknya sebelum kembali ke ruang ganti.

    "Di situlah keluarga saya duduk," jelas Kane. "Saya mencoba mencari istri dan keluarga saya, tapi tidak berhasil. Jadi, mereka ada di suatu tempat."

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Tujuan akhir Kane tetaplah gelar juara tim yang selama ini belum pernah ia raih sepanjang karier gemilangnya. Meskipun penghargaan individu telah ia kumpulkan, Liga Champions tetap menjadi puncak ambisinya bersama raksasa Bavaria tersebut.

    Sebelum menghadapi Los Blancos di Allianz Arena pada leg kedua pekan depan, Die Roten akan terlebih dahulu menghadapi St. Pauli di Bundesliga. Tim asuhan Vincent Kompany memiliki peluang besar untuk merebut gelar liga musim ini, saat ini memimpin klasemen dengan selisih sembilan poin dari Borussia Dortmund yang berada di posisi kedua.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB