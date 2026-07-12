Inggris mungkin telah memastikan tempat mereka di semifinal, tetapi suasana di ruang ganti setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia melalui perpanjangan waktu lebih didominasi oleh semangat perfeksionisme daripada kegembiraan murni. Kane mengungkapkan bahwa Tuchel dengan cepat menekankan bahwa level permainan tim harus ditingkatkan jika mereka ingin mengangkat trofi.

“Dia hanya berkata di ruang ganti, ‘Selamat yang sebesar-besarnya, kita harus menikmati dan merayakannya, tetapi dia tahu kita bisa bermain lebih baik lagi,’” tambah Kane. “Dalam arti tertentu, itu hal yang baik. Jika kita berada di babak semifinal Piala Dunia dan menyadari bahwa kita masih bisa berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi, kita harus menganggapnya sebagai hal yang positif. Kita bisa bermain lebih baik saat menguasai bola. Ada beberapa pertandingan besar yang menanti di depan.”