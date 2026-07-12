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Harry Kane mengungkapkan apa yang dikatakan Thomas Tuchel di ruang ganti kepada para pemain Inggris setelah mengakui bahwa ia ‘tidak puas’ dengan penampilan tim dalam kemenangan di babak perempat final Piala Dunia melawan Norwegia
Pendapat jujur Tuchel di ruang ganti
Inggris mungkin telah memastikan tempat mereka di semifinal, tetapi suasana di ruang ganti setelah kemenangan 2-1 atas Norwegia melalui perpanjangan waktu lebih didominasi oleh semangat perfeksionisme daripada kegembiraan murni. Kane mengungkapkan bahwa Tuchel dengan cepat menekankan bahwa level permainan tim harus ditingkatkan jika mereka ingin mengangkat trofi.
“Dia hanya berkata di ruang ganti, ‘Selamat yang sebesar-besarnya, kita harus menikmati dan merayakannya, tetapi dia tahu kita bisa bermain lebih baik lagi,’” tambah Kane. “Dalam arti tertentu, itu hal yang baik. Jika kita berada di babak semifinal Piala Dunia dan menyadari bahwa kita masih bisa berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi, kita harus menganggapnya sebagai hal yang positif. Kita bisa bermain lebih baik saat menguasai bola. Ada beberapa pertandingan besar yang menanti di depan.”
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Berjuang menghadapi panasnya cuaca di Miami
Kondisi di Hard Rock Stadium berperan besar dalam sifat pertandingan yang sengit ini. Dengan tingkat kelembapan tinggi yang memengaruhi tempo permainan, Kane mengakui bahwa Three Lions kesulitan menemukan ritme permainan mereka yang biasa saat menghadapi tim Norwegia yang disiplin, sebelum dua gol Jude Bellingham menyelamatkan situasi.
“Pertandingan yang berat, panas, benar-benar brutal, hampir lebih parah daripada saat melawan Meksiko dalam hal panas dan kelembapan, tapi sekali lagi, kami berhasil menemukan jalan keluar,” ungkap Kane. “Itu bukan penampilan terbaik kami, kami menyadarinya. Saya sudah mengatakan sebelumnya dalam konferensi pers bahwa ada level lain yang bisa kami capai. Saya masih merasa kami belum mencapainya sebagai sebuah tim.”
Kedalaman skuad yang menjadi pembeda
Meskipun penampilan tim belum mencapai puncaknya, Kane langsung memuji para pemain kunci yang tampil gemilang pada momen-momen krusial. Kane menyoroti kontribusi seluruh skuad, termasuk para pemain cadangan yang masuk menggantikan rekan-rekan mereka untuk mengantarkan tim meraih kemenangan di tengah teriknya cuaca.
“Kami memiliki pemain penentu kemenangan — Jude kembali menjadi pembeda hari ini, tetapi para pemain di lini belakang, Pickers [Jordan Pickford], semua orang menunjukkan performa luar biasa, termasuk pria di sebelah saya ini [Elliot Anderson]. Semua yang terlibat telah bekerja keras. Elemen terpenting dari tim ini adalah kekompakan dan kami kembali menunjukkannya hari ini. Kalian melihatnya lagi hari ini, para pemain yang masuk dari bangku cadangan membuat perbedaan besar. Djed [Spence] khususnya tampil luar biasa; energi yang ia bawa serta duel satu lawan satu yang dilakukannya benar-benar membantu mengubah jalannya pertandingan bagi kami, dan itulah yang kami butuhkan.”
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Persiapan untuk babak semifinal
Saat Inggris bersiap untuk bertolak ke Atlanta guna menghadapi pertandingan semifinal melawan Argentina, Kane menekankan bahwa persaingan internal untuk memperebutkan posisi di tim menjadi pendorong bagi tim ini. Kapten tim, yang mencatatkan penampilan ke-120-nya dalam pertandingan tersebut sehingga menyamai rekor Wayne Rooney, menegaskan bahwa setiap anggota dari skuad yang terdiri dari 26 pemain itu sangat penting.
“Kami sudah membicarakan enam minggu lalu saat berkumpul bahwa kami membutuhkan semua orang,” jelasnya. “Terkadang, selama turnamen berlangsung, rasanya tidak selalu seperti itu; para pemain yang tidak selalu mendapat tempat di starting line-up bisa merasa kecewa. Tentu saja mereka berhak merasa begitu, tetapi setiap kali mereka masuk ke lapangan, mereka memberikan segalanya demi seragam dan lambang tim. Waktu persiapan sangat singkat, kami akan bermain lagi pada hari Rabu dan pertandingan-pertandingan selanjutnya akan semakin sulit. Kami akan membutuhkan semua orang semaksimal mungkin minggu ini.”
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